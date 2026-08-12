Jazz a patakparton – Három estére fesztiválközpont lesz a lovasi Malom-völgy

A Malomvölgy Fesztivál különleges természeti környezetben, a Séd-patak partján álló Márffy-házat körülölelő zöldterületen kínál bensőséges koncertélményeket, ahol a hazai jazz- és világzene kiemelkedő előadói, a helyi gasztronómia és a Balaton-felvidék borai találkoznak egy hangulatos butikfesztivál keretében.

A Malomvölgy Fesztivál a Márffy-házat körülölelő zöldterületen kínál koncertélményeket (Fotó: BJC)

A Malomvölgy Fesztivál fellépői

Keleti Kristóf elmondta, hogy a Malomvölgy Fesztivál megszületésében több körülmény találkozott. Először is a Budapest Jazz Club vezetőjének, Susszer Zoltánnak kötődése van Lovashoz, aztán adott volt a különleges helyszín, és egy fesztiválpályázat is lehetőséget teremtett arra, hogy a klub a saját falain kívül próbáljon létrehozni valamit. Mint mondta, a támogatás ugyanakkor jóval kisebb lett annál, mint amire számítottak. A szervezők előtt így két út állt: nem fogadják el a megítélt összeget, vagy vállalják a kockázatot és belevágnak. „Tizenkilencre lapot húztunk, és megpróbáljuk” – fogalmazott. A döntés mögött eleve ott volt az a szándék, hogy ne egyszeri alkalomról legyen szó, hosszabb távon is működő rendezvényt szeretnének építeni Lovason.

Nem úgy született meg az ötlet, hogy megvizsgáltuk, milyen fesztiválok vannak a Balaton partján, aztán a homlokunkra csaptunk, hogy itt van egy hatalmas piaci rés, amit azonnal be kell tölteni”

– hangsúlyozta. Inkább a lehetőségek, a helyszín és a Budapest Jazz Club körül kialakult zenei közeg találkozásából nőtt ki a fesztivál.

A koncepció Keleti Kristóf szerint tudatosan egyszerű: olyan zenészeket hívtak Lovasra, akik hosszú ideje kapcsolódnak a Budapest Jazz Clubhoz, rendszeresen és sikerrel koncerteznek ott, ugyanakkor nevük a szűkebb jazzközönségen túl is ismert.

A nyitónapon, augusztus 13-án a Cafuné lép először színpadra, majd a Sárik Péter Trio Bartók-feldolgozásai következnek, az estét pedig a Lakatos Pecek András Trio koncertje zárja.

Pénteken Szirtes Edina Mókus és Nagy Yancha duója után Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint érkezik, majd a Balázs József Trio játszik. A szombati zárónapon a Pankastic!, az Elsa Valle Afrocando és a Kőfalvi Csaba Trio Jam Session-koncertjével búcsúzik a fesztivál.