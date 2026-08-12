Jazz a patakparton – Három estére fesztiválközpont lesz a lovasi Malom-völgy

A Malomvölgy Fesztivál különleges természeti környezetben, a Séd-patak partján álló Márffy-házat körülölelő zöldterületen kínál bensőséges koncertélményeket, ahol a hazai jazz- és világzene kiemelkedő előadói, a helyi gasztronómia és a Balaton-felvidék borai találkoznak egy hangulatos butikfesztivál keretében.
A Malomvölgy Fesztivál fellépői
Keleti Kristóf elmondta, hogy a Malomvölgy Fesztivál megszületésében több körülmény találkozott. Először is a Budapest Jazz Club vezetőjének, Susszer Zoltánnak kötődése van Lovashoz, aztán adott volt a különleges helyszín, és egy fesztiválpályázat is lehetőséget teremtett arra, hogy a klub a saját falain kívül próbáljon létrehozni valamit. Mint mondta, a támogatás ugyanakkor jóval kisebb lett annál, mint amire számítottak. A szervezők előtt így két út állt: nem fogadják el a megítélt összeget, vagy vállalják a kockázatot és belevágnak. „Tizenkilencre lapot húztunk, és megpróbáljuk” – fogalmazott. A döntés mögött eleve ott volt az a szándék, hogy ne egyszeri alkalomról legyen szó, hosszabb távon is működő rendezvényt szeretnének építeni Lovason.
Nem úgy született meg az ötlet, hogy megvizsgáltuk, milyen fesztiválok vannak a Balaton partján, aztán a homlokunkra csaptunk, hogy itt van egy hatalmas piaci rés, amit azonnal be kell tölteni”
– hangsúlyozta. Inkább a lehetőségek, a helyszín és a Budapest Jazz Club körül kialakult zenei közeg találkozásából nőtt ki a fesztivál.
A koncepció Keleti Kristóf szerint tudatosan egyszerű: olyan zenészeket hívtak Lovasra, akik hosszú ideje kapcsolódnak a Budapest Jazz Clubhoz, rendszeresen és sikerrel koncerteznek ott, ugyanakkor nevük a szűkebb jazzközönségen túl is ismert.
A nyitónapon, augusztus 13-án a Cafuné lép először színpadra, majd a Sárik Péter Trio Bartók-feldolgozásai következnek, az estét pedig a Lakatos Pecek András Trio koncertje zárja.
Pénteken Szirtes Edina Mókus és Nagy Yancha duója után Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint érkezik, majd a Balázs József Trio játszik. A szombati zárónapon a Pankastic!, az Elsa Valle Afrocando és a Kőfalvi Csaba Trio Jam Session-koncertjével búcsúzik a fesztivál.
A válogatásnál szempont volt az is, hogy ne kizárólag a műfaj elkötelezett követőit szólítsák meg.
Sok olyan produkció van a programban, amely azok számára is élvezhető, akik azt hiszik magukról, hogy nem szeretik a jazzt. Aztán idejönnek, meghallgatják, és lehet, hogy kiderül: mégis tetszik nekik”
– mondta Keleti Kristóf.
A három este programja tágabbra nyitja a jazz fogalmát: Bartók újraértelmezése éppúgy elfér benne, mint a világzenei hatások, az énekes produkciók vagy a hagyományosabb jazztriók.
A Malomvölgy így belépési pontokat kínál azoknak is, akik ritkán ülnek be jazzkoncertre. A zene ráadásul nemcsak sötétedés után szól. A fesztiválnapok délelőtt 11 órakor ingyenes matinékoncertekkel indulnak a Lovas Kikötőben. Így a program könnyen egy egész napos balatoni kiruccanás részévé válhat: délelőtt koncert a víznél, délután strandolás vagy kirándulás, estére pedig irány a Malom-völgy.
A Malomvölgy Fesztivál nem több tízezres közönséget, egymás mellett működő színpadokat és folyamatos zajt ígér, hanem egy estére néhány koncertet, közvetlenebb találkozást a zenészekkel és egy olyan természeti környezetet, amely önmagában is része az élménynek.
A szervezők a gasztronómiát is ehhez a helyhez szeretnék kötni. Az egyik alapelv az volt, hogy helyi termelőktől érkezzenek az ételek és italok. A Márffy-házhoz saját gazdaság is kapcsolódik. A koncertközönség számára elsősorban könnyen, gyorsan fogyasztható, street food jellegű fogások lesznek elérhetők, miközben a házban komolyabb éttermi kínálatot is terveznek. A fesztivál környékbeli, Balaton-felvidéki borászatok boraival készül.