Gyászol a zene világa, így búcsúznak a világsztárok az ikonikus menedzsertől

69 éves korában meghalt Peter Katsis, a zeneipar egyik legismertebb menedzsere, aki világhírű előadók és bandák karrierjét irányította el. A Billboard információi szerint Katsis szívelégtelenségben hunyt el – adta hírül a Vice.

Meghalt Peter Katsis, a rock- és popzene egyik legismertebb menedzsere.

Fotó: Paul Zimmerman / Getty Images

A Ministry felfedezésétől a világsztárokig

A Chicagóban született Peter Katsis az 1980-as években kezdte pályafutását a zeneiparban, és n

eki tulajdonítják a legendás industrial metal zenekar, a Ministry felfedezését.

Innen vezetett az útja a szakma élvonalába, ahol több mint négy évtizeden át a világ legismertebb előadóinak menedzsereként dolgozott.

Pályafutása során a Limp Bizkit, a Korn, a The Smashing Pumpkins, az Audioslave, a Backstreet Boys, Snoop Dogg, Enrique Iglesias, Morrissey, Liz Phair és a Jane's Addiction menedzsmentjében is fontos szerepet vállalt.

Az elmúlt években többek között a Bush, az 5 Seconds of Summer, a Fever 333 és a The Clockworks ügyeit intézte.

Zenészek sora búcsúzik tőle

A halálhírt Mark Beaven, az Advanced Alternative Media (AAM) társalapítója és a zeneipar ismert szakembere jelentette be.

Szomorú hírt kell megosztanom: a legendás menedzser, Peter Katsis ma reggel elhunyt. Igazi úriember volt, kiváló zenei érzékkel rendelkezett, törődött az emberekkel, és mindig kiállt azért, ami és aki igazán számított. Jobbá tette a dolgokat.

A The Smashing Pumpkins frontembere, Billy Corgan szerint Katsis meghatározó alakja volt az alternatív rock történetének.

Összetört a szívem, hogy Pete elment. Mindig őrizni fogom az emlékét a kérlelhetetlen őszintesége és a kiváló zene iránti mély szeretete miatt – ez a lelkesedése másokra is átragadt. Óriási érdemei voltak abban, hogy segített elindítani a nyolcvanas és kilencvenes évek alternatív zenei forradalmát, és annak későbbi fejlődését is. Valóban egyedülálló ember volt.

Billy Corgan amerikai énekes-dalszerző

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

A Bush énekese, Gavin Rossdale is megható szavakkal emlékezett rá.

Peter elementáris személyiség volt. Emberként úgy állt mellettem, ahogyan senki más, a zenekarunkat pedig mindig arra ösztönözte, hogy a lehető legmagasabbra törjön. Nagyon fog hiányozni.

A Ministry, amelynek Katsis 1981-ben az első menedzsere volt, szintén elbúcsúzott tőle a közösségi médiában.

Ő volt az első menedzserünk 1981-ben. Kívánjuk, hogy a következő utad is legalább olyan rendkívüli legyen, mint ez volt. Szerettünk téged. Jó utat, barátunk.

Peter Katsis neve talán kevésbé volt ismert a nagyközönség előtt, a kulisszák mögött azonban generációk meghatározó előadóinak pályáját segítette. Halálával a rock- és popzene egyik legelismertebb menedzsere távozott.