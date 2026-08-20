„Megmaradni magyarnak” – Gyönyörű új dalt kapott a magyarság augusztus 20-án

A történelmi Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja közös kulturális örökségét mutatja meg a Kiss Kata Zenekar Megmaradni magyarnak című új videóklipje. A kisfilm Papos, Tákos, Csaroda, valamint a kárpátaljai Bene, Salánk és Csetfalva templomainál forgott. A több száz éves templomok a dalban megfogalmazott gondolatok vizuális megfelelőivé válnak: a közös gyökereket, az összetartozást és a továbbörökített hagyományt jelképezik.

A Megmaradni magyarnak videóklip augusztus 20-án debütál (Fotó: Kiss Kata Zenekar)

A Megmaradni magyarnak videóklip gondolatisága

Kiss Kata számára mindez személyes jelentéssel is bír:

Ahogy egyre több ilyen középkori templomban jártam, egyre erősebben éreztem, hogy ezek a falak most is üzennek. Ezek olyan helyek, ahol évszázadokon keresztül magyar emberek imádkoztak, örültek, gyászoltak, kapaszkodtak a hitükbe és egymásba. Ezek a templomok összekötnek bennünket egymással, és összekötnek azokkal a generációkkal is, akik előttünk éltek ezen a vidéken

– mondta.

A Megmaradni magyarnak gondolata különösen szorosan kapcsolódik Kárpátaljához. A zenekar 2019-ben százállomásos Kárpát-medencei turnéra indult, 2022-től pedig rendszeresen visszatér a térségbe. Az elmúlt években mintegy harminc kárpátaljai templomban koncerteztek. A háború kitörése után Kiss Kata úgy érezte, el kell mennie az ott élő magyar közösségekhez. Korábbi, Magyar vagyok című dalának mondata – „magyarnak lenni igenis jó” – ekkor más jelentést kapott számára.

Akkor éreztem meg, mekkora magyarságmegtartó ereje lett a templomoknak Kárpátalján. Az a hely, ahol az emberek biztonsággal össze tudtak jönni, ki tudták cserélni egymás között a gondolataikat, és együtt tudtak a Jóistenhez imádkozni a békéért, a nemzeti összetartozásért. Ez több volt mindig, mint egy istentisztelet vagy egy mise.

Ezekből az élményekből született meg a videóklip ötlete is. A forgatás nemcsak Kárpátalján zajlott: a stáb Szabolcs-Szatmár-Bereg több középkori templomában is dolgozott. Kiss Kata olyan helyszíneket keresett, amelyek szerinte önmagukban is képesek hordozni a dal nemzetmegtartó üzenetét.

Azok a kövek itt maradnak, amiket leraktak az őseink, és nekünk kötelességünk, hogy azokat a gondolatokat és azt a hagyatékot, amit az őseink ránk hagytak, mi továbbvigyük

– tette hozzá az énekesnő.

Kiss Kata a dal kapcsán határozottan beszél arról is, hogyan gondolkodik gyökerekről, hitről és identitásról.

Úgy érzi, művészként az a feladata, hogy saját eszközével, a zenével kapaszkodót adjon. „Nem hiszek a globalizációban, nem hiszem azt, hogy akkor leszünk többek, hogyha elfelejtjük a gyökereinket. A nemzetemben hiszek.” Szerinte a gyökerek elvesztése az identitás feladásával járna. „Nekem az a feladatom, hogy a saját eszközeimmel, jelen esetben a zenével, a dalokkal tartsam a lelket az emberekben és olyan üzeneteket fogalmazzak meg, amik közelebb viszik őket a Jóistenhez és erősítik őket a magyarságukban. Ha megmaradunk a hitben, a kereszténységünkben, a magyarságunkban, nem lehet baj. Én hiszek a magyar népben”-hangsúlyozta az énekesnő.