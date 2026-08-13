Kézműves mesterek lepik el a Budai Várat: különleges élményben lehet részük a látogatóknak

A negyvenedik Mesterségek Ünnepe alatt egyszerre találkozhatunk több száz éves magyar hagyományokkal, távoli kultúrák mesterségeivel, zenével, tánccal és ma is alkotó mesterekkel. A fesztivál különlegessége abban rejlik, hogy megismerhetjük a mesterségek fogásait, és akár magunk is bekapcsolódhatunk az alkotásba. A jubileumi év kiemelt mestersége a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A fesztiválon végigkövethetjük az agyag útját a kész tárgyig, miközben a különböző tájegységek fazekashagyományaiba is bepillantást nyerhetünk.

A negyvenedik Mesterségek Ünnepe középpontjában a fazekasság áll (Fotó: Goracz Jozsef Mark)

A Mesterségek Ünnepe résztvevői, programjai

A rendezvényen többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer- és csipkekészítők, tojásfestők és kékfestők is megmutatják mesterségük fortélyait. Igazi különlegességekkel is találkozhatunk: Erdélyből érkezik például taplász, aki a taplógomba feldolgozását mutatja be, de seprűkötővel, pitykegomb-, kupa- és busómaszk-készítővel is megismerkedhetünk.

A 40. Mesterségek Ünnepének díszvendégei az Amerikai Egyesült Államokból érkeznek.

A fesztiválra 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik, akik többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat és a hímzés hagyományaival ismertetik meg a közönséget. A kiemelt programok között szerepelnek a Hot Buttered Rum bluegrass együttes koncertjei, valamint a TwoShields őslakos amerikai művészeti társulat táncos előadásai. A társulat tagjai gyöngyfűzést, dob- és furulyakészítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Az amerikai mesterek közös alkotásra is hívják a közönséget.

Az America’s Tapestry kezdeményezés keretében négy napon át magyar hímzők, amerikai alkotók és a látogatók együtt készítenek egy hímzett textilt. A folyamatosan formálódó alkotás a különböző kultúrák találkozását jelképezi.

Idén is nemzetközi találkozóhely lesz a Budai Vár (Fotó: Goracz Jozsef Mark)

Kézműves hagyományok a világ minden tájáról

A Mesterségek Ünnepe idén is nemzetközi találkozóhely lesz:

Európa és Ázsia több országából érkeznek kézműves mesterek. A látogatók megismerkedhetnek többek között a dél-koreai kalligráfiával és a najeonchilgi nevű, évszázados koreai díszítőtechnikával, amelynek során vékony gyöngyházdarabokat illesztenek fatárgyak felületére, majd lakkozzák azokat.

Törökországból ezüsttel hímző viselethímzők érkeznek, míg a kazah mesterek ékszereket mutatnak be. Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik a hagyományos kirgiz női fejviselet, az elechek elkészítését és különleges felhelyezési technikáját is bemutatják. A hozzá kapcsolódó hagyomány az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listáján is szerepel.

A standoknál kézműves-foglalkozások és játékos mesterségbemutatók várják a gyerekeket. Készíthetnek például kukoricacsuhéból lovacskát, báránykát vagy madarat, de a fazekassághoz kapcsolódó játékokat és a paticsfalkészítést is kipróbálhatják.

Lesz élő mesemondás és interaktív foglalkozás is, a Hagyományok Háza pedig a Tóth Árpád sétányon népi bábszínházzal, ölbeli játékokkal, viseletbemutatókkal, kézműves-foglalkozásokkal, gyerektánc- és énektanítással, valamint koncertekkel várja a legkisebbeket.