Kézműves mesterek lepik el a Budai Várat: különleges élményben lehet részük a látogatóknak

A negyvenedik Mesterségek Ünnepe alatt egyszerre találkozhatunk több száz éves magyar hagyományokkal, távoli kultúrák mesterségeivel, zenével, tánccal és ma is alkotó mesterekkel. A fesztivál különlegessége abban rejlik, hogy megismerhetjük a mesterségek fogásait, és akár magunk is bekapcsolódhatunk az alkotásba. A jubileumi év kiemelt mestersége a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A fesztiválon végigkövethetjük az agyag útját a kész tárgyig, miközben a különböző tájegységek fazekashagyományaiba is bepillantást nyerhetünk.
A Mesterségek Ünnepe résztvevői, programjai
A rendezvényen többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer- és csipkekészítők, tojásfestők és kékfestők is megmutatják mesterségük fortélyait. Igazi különlegességekkel is találkozhatunk: Erdélyből érkezik például taplász, aki a taplógomba feldolgozását mutatja be, de seprűkötővel, pitykegomb-, kupa- és busómaszk-készítővel is megismerkedhetünk.
A 40. Mesterségek Ünnepének díszvendégei az Amerikai Egyesült Államokból érkeznek.
A fesztiválra 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik, akik többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat és a hímzés hagyományaival ismertetik meg a közönséget. A kiemelt programok között szerepelnek a Hot Buttered Rum bluegrass együttes koncertjei, valamint a TwoShields őslakos amerikai művészeti társulat táncos előadásai. A társulat tagjai gyöngyfűzést, dob- és furulyakészítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Az amerikai mesterek közös alkotásra is hívják a közönséget.
Az America’s Tapestry kezdeményezés keretében négy napon át magyar hímzők, amerikai alkotók és a látogatók együtt készítenek egy hímzett textilt. A folyamatosan formálódó alkotás a különböző kultúrák találkozását jelképezi.
Kézműves hagyományok a világ minden tájáról
A Mesterségek Ünnepe idén is nemzetközi találkozóhely lesz:
Európa és Ázsia több országából érkeznek kézműves mesterek. A látogatók megismerkedhetnek többek között a dél-koreai kalligráfiával és a najeonchilgi nevű, évszázados koreai díszítőtechnikával, amelynek során vékony gyöngyházdarabokat illesztenek fatárgyak felületére, majd lakkozzák azokat.
Törökországból ezüsttel hímző viselethímzők érkeznek, míg a kazah mesterek ékszereket mutatnak be. Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik a hagyományos kirgiz női fejviselet, az elechek elkészítését és különleges felhelyezési technikáját is bemutatják. A hozzá kapcsolódó hagyomány az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listáján is szerepel.
A standoknál kézműves-foglalkozások és játékos mesterségbemutatók várják a gyerekeket. Készíthetnek például kukoricacsuhéból lovacskát, báránykát vagy madarat, de a fazekassághoz kapcsolódó játékokat és a paticsfalkészítést is kipróbálhatják.
Lesz élő mesemondás és interaktív foglalkozás is, a Hagyományok Háza pedig a Tóth Árpád sétányon népi bábszínházzal, ölbeli játékokkal, viseletbemutatókkal, kézműves-foglalkozásokkal, gyerektánc- és énektanítással, valamint koncertekkel várja a legkisebbeket.
Élő örökség a Budai Várban
A jubileumi rendezvényen kiemelt figyelmet kapnak az UNESCO szellemi kulturális örökségéhez kapcsolódó közösségek és hagyományok is. Bemutatkoznak többek között a kalocsai, matyó és sárközi kézműves hagyományok, a mohácsi busók, a kékfestés és a tojásírás élő hagyománya, valamint a höveji csipke, a szegedi papucs és az úrihímzés.
A négynapos forgataghoz természetesen zene és tánc is társul. A Szent István szobornál felállított nagyszínpadon többek között a Fitos Dezső Társulat, Bársony Bálint és a Magyar Rapsody Project, Petrás Mária és zenekara, a Bokros Zenekar Borbély Mihállyal, valamint a Vujicsics, a Söndörgő, a ViGaD és a MazsiMó GipsyMó is színpadra lép.
Visszatér a fesztivál egyik leglátványosabb programja, a FolkTREND divatbemutató is, amely kortárs szemlélettel értelmezi újra a hagyományos viseletkultúrát. Augusztus 20-án pedig ünnepélyes aratófelvonulással és kenyéráldással köszöntik Szent István napját.