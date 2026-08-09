„Egyszerűen szeretem az életet” – Oszvald Marika a bor, az operett és az életöröm ünnepéről vallott

A Monarchia Operett több mint tizenöt éve dolgozik azon, hogy a magyar operett értékeit itthon és a világ számos országában népszerűsítse. Kollár Péter Erik művészeti vezető irányításával a társulat ezúttal egy olyan gálaestet álmodott színpadra, amelyben a magyar bor története és kultúrája fonódik össze a legismertebb operettdallamokkal. A gála vendégeként Oszvald Marika is színpadra lép.

Oszvald Marika a Borban a vigasság operettgála sztárvendége (Fotó: Monarchia Operett)

Oszvald Marika és a Monarchia Operett előadása

A Borban a vigasság nem egyszerű koncert vagy operettválogatás: egy kerettörténetbe ágyazott kulturális utazás, amely végigvezeti a nézőt a hazai szőlőművelés és borászat hagyományain, miközben felcsendülnek a műfaj legismertebb bordalai és örökzöld operettrészletei. A műsorban olyan szerzők dallamai hangzanak el, mint Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Zerkovitz Béla vagy Fényes Szabolcs, többek között a Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Mi muzsikus lelkek, a Borban az igazság, a Csopak, Somló, Badacsony és a Húzzad csak kivilágos virradatig című slágerekkel. Oszvald Marika örömmel fogadta a felkérést. Mint mondja,

a bor és az operett összekapcsolása számára egyáltalán nem új gondolat. Korábban is szerepelt hasonló tematikájú előadásokban, ráadásul borlovagi címmel is büszkélkedhet.

A művésznő elárulta, különösen közel áll hozzá Tokaj és Badacsony borvidéke, a tokaji aszút pedig nagyra becsüli – bár, mint mosolyogva hozzáteszi, csak mértékkel fogyasztja.

A művésznő úgy véli, a bor és az operett közös nevezője a jókedv. Mindkettő kedélyállapot-javító.

Ez a felszabadult életérzés hatja át a Monarchia Operett előadásait is. Oszvald Marika szerint a társulat legnagyobb ereje a fiatal művészek lelkesedésében rejlik. Úgy fogalmazott, hogy a társulat tagjai rendkívüli szenvedéllyel dolgoznak, nem kötelességből állnak színpadra, hanem valódi örömből. Ez a lelkesedés pedig minden előadásukon átüt, és a közönség is azonnal megérzi. A gálán a művésznő várhatóan a Marcsa belépőjét, a Csincsalavért, valamint – a végleges műsortól függően – a közönségkedvenc Hajmási Péter, Hajmási Pál című dalt is előadja. Bár pályája során számtalan ikonikus szerepet alakított, kedvencet ma sem tud választani. Meggyőződése, hogy mindig azt szereti a legjobban énekelni, amit éppen akkor játszik. A beszélgetés során arról is vallott, mi az a tulajdonság, amely egész pályáját végigkísérte.

A humor, az életöröm és a szenvedély közül számomra egyértelműen az utóbbi a legfontosabb. A szenvedély nemcsak a színpadon, hanem az élet minden területén jelen van nálam. Szerintem minden alapvetően világszemlélet kérdése: azon múlik, hogyan viszonyulunk a létezéshez. Egyszerűen szeretem az életet, ebből táplálkozik az a lendület és energia is, amelyet évtizedek óta a közönség elé viszek

– osztotta meg velünk a művésznő. Úgy látja, az operett semmit sem veszített erejéből az évtizedek alatt. Tapasztalata szerint ma is ugyanúgy megtalálja az utat a közönséghez, de még a fiatalokhoz is, hiszen akik ezt a műfajt választják, ugyanolyan lelkesedéssel fogadják, mint régen.



A Borban a vigasság egyszerre tisztelgés két kiemelkedő magyar hungarikum előtt és ünnepe annak az életigenlésnek, amelyet Oszvald Marika néhány egyszerű mondatban talán a legszebben fogalmazott meg: a szenvedély nem csupán a színpadon, hanem az élet minden pillanatában velünk lehet.

Ez pedig ha találkozik a magyar bor gazdag hagyományával és az operett felejthetetlen dallamaival, abból valóban emlékezetes nyári este születik. A művésznő azt is hangsúlyozta, hogy nem tapasztal különbséget a mai és a régi közönség között. Az operett ma is képes megszólítani a fiatalokat, amit jól bizonyít a Monarchia Operett fiatal társulata és az előadások iránti folyamatos érdeklődés.