Visszatér a KGST-piac, felbőgnek a Wartburgok és a Trabantok

A Retró Nap ötletét az adta, hogy Budapesten kevés olyan egész napos esemény van, amely ilyen formában és ilyen különleges helyszínen foglalkozik a retró kultúrával. A Memento Park programjának egyik célja, hogy a retró ne pusztán nosztalgiaként jelenjen meg, a rendezvény több egyszerű múltidézésnél. Egy olyan kulturális esemény, amely egyszerre kínál emlékezést, élményt és játékos nosztalgiát. Augusztus 30-án a szobrok árnyékában nemcsak a korszak komor emlékezete tárul fel, hanem a mindennapok tárgyai, hangjai és ízei is, amelyek a közelmúlt családi történeteiben is ott élnek. Ugyanaz a Trabant, reklámfilm vagy régi használati tárgy egészen mást jelenthet az egyes generációknak. Az idősebbekben személyes emlékeket ébreszthet, miközben a gyerekeknek már egy ismeretlen világ történetét meséli el.

A Retró Nap egyik meghatározó eseménye a „KGST piac” retró garázsvásár (Fotó: Memento Park)

A Retró Nap programja

Tavaly októberben tartották meg először a Retró Napot, amikor már meglehetősen hideg volt. Ezért idén augusztus 30-ra tették át a program megrendezését. A dátumválasztásban az is szerepet játszott, hogy ez az iskolakezdés előtti utolsó szabad hétvége. A szervezők arra számítanak, hogy addigra sokan visszatérnek a nyaralásból, így a rendezvény a családok számára is jó alkalom lehet egy közös nyárzáró programra.

A Retró Nap egyik meghatározó eseménye a Szoborpark előtti Tanú téren megrendezett „KGST piac” retró garázsvásár. Nem kizárólag korabeli tárgyakat lehet itt árulni, így a kínálat meglehetősen változatos: profi kereskedők és hobbiárusok egyaránt kipakolnak.

A profi árusoknak elég jóféle portékáik szoktak lenni, aki pedig hobbiárus, az tényleg a fiók mélyéről szedi elő azokat a dolgokat, amelyektől meg szeretne válni

– mesélte lapunknak Holp Judit, a Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Régi üvegek, kitüntetések és hétköznapi használati tárgyak mellett egészen váratlan dolgokra is rá lehet bukkanni. Egy helyi fiatal mérnök például saját készítésű találmányaival szokott érkezni a vásárra.

A nap folyamán a régi járművek is főszerepet kapnak. A „Merkur nyomában száguldozva” találkozón Trabantok, Wartburgok és más szocialista autók sorakoznak fel.

Holp Judit szerint a retró autós közösséget nem nehéz mozgósítani: elég néhány tulajdonost értesíteni, és gyorsan elindul a „láncreakció”.

Tavaly például előzetesen hat autós jelezte részvételét, a helyszínen végül tizenhatan gyűltek össze. Az autókba akár be is ülhetnek a látogatók, de kizárólag a tulajdonos engedélyével és jelenlétében. Kipróbálni vagy vezetni azonban nem lehet a járműveket.