A Zempléni Fesztivál egyik legkedveltebb hagyománya, hogy amikor a régió kastélyaiban, templomaiban, pincészeteiben és szabadtéri helyszínein lassan véget érnek a nap nagy koncertjei, Sárospatakon még korántsem fejeződik be az este. A Szent Erzsébet utcai Sárospataki Borteraszon ilyenkor a jazz veszi át a főszerepet. Késő estig szól a zene, a hazai jazz ismert alakjai, fiatal tehetségei és különleges vendégei váltják egymást a színpadon.

A Sárospataki Borterasz színpadára Halper László jazz-rock gitáros új formációjával érkezik (Fotó: LASZLO ERHARDT)

A Sárospataki Borterasz fellépői

Lesz premier, saját fejlesztésű hangszer a feltaláló kezében, felhangzik rockba öltött világzenei produkció, lélegzetelállító énekes improvizáció, felcsendül romajazz, eljön a fiatal nemzedék legígéretesebb énekese saját zenekarával és számaival, és egy együttes onnan, ahol a Mississippi torkolata található, egyenest New Orleans-ből”

– foglalja össze az idei kínálatot Zipernovszky Kornél, a Borterasz házigazdája.

A jazzesték sorát augusztus 14-én Bágyi Balázs New Quartet nyitja. A dobos és kvartettje a kortárs jazz világába kalauzolja a közönséget, műsoruk alapját a tavaly megjelent Encore című album adja.

Az idei Borterasz egyik kuriózuma Amerikából érkezik. A River Walk Jazz Band New Orleans-ből hozza el a mainstream jazz hangulatát, az együttes élén pedig a soul- és jazzdíva, Clotile Bonner Farkas áll. A romajazz is helyet kap a programban: az Amerikában diplomázott zongorista, Tzumó Árpád a Tzumó Gypsy Dreams élén érkezik. A fiatalabb generációt Orbay Lilla képviseli saját kvintettjével. Dallamközpontú, atmoszferikus szerzeményei és énekét kísérő zongorajátéka már külföldön is felkeltette a szakma figyelmét.

Különleges élményt ígér Kanizsa Gina koncertje is. A jazzéneklés egyik legnehezebb műfajának, a vocalese-nak kiemelkedő hazai képviselője virtuóz hangszeres szólókat képes énekhangra és szövegre átültetni.

Szólóelőadóként most először szerepel a Zempléni Fesztiválon, fantasztikus trió kíséretében. A jövő magyar jazzét villantja fel a Black Tea Group is. A Müpa Jazz Showcase fődíjas formációja két szaxofonnal, bőgővel és dobbal teremt izgalmas, improvizatív zenei világot. Fellépésük egy régi fesztiválhagyomány folytatása: a Zempléni Fesztivál rendszeresen különdíjjal és borteraszos koncertlehetőséggel jutalmazza a Jazz Showcase egyik kiemelkedő zenekarát.