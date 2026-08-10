Várfalak között elevenedett meg a történelem: így ünnepeltek Kőszegen és Siklóson

Augusztus második hétvégéjén két magyar várvárosban is évszázadokat ugorhatott vissza az időben a közönség. A Siklósi Várfesztivál és a Kőszegi Ostromnapok más-más történelmi eseményekre és korszakokra épített, de közös bennük, hogy a történelmet látványos és átélhető formában igyekeznek közelebb vinni a látogatókhoz.

A Siklósi Várfesztivál három napja valóságos történelmi időutazássá állt össze (Fotó: Löffler Péter/Mediaworks)

Időutazás korszakról korszakra a Siklósi Várfesztiválon

Siklóson a hétvége három napja valóságos történelmi időutazásnak felelt meg. A programok során egymást váltották a különböző korszakokat megidéző hagyományőrzők, a korabeli fegyverek és viseletek, valamint a látványos katonai bemutatók.

A rendezvény pénteki napja az ókort és a kora középkort helyezte középpontba, szombaton már a XIV–XV. század világába léphettek be a látogatók, vasárnap pedig a XVI–XVII. század, mindenekelőtt a török kor került előtérbe.

A történelmi háttérhez látvány is társult. A vár különleges környezete erős díszletet biztosított a programokhoz, amelyet a hagyományőrzők viseletei, fegyverei és harci bemutatói töltöttek meg élettel. A hétvégéről megjelent helyszíni beszámolók és galériák tanúsága szerint a rendezvény egyik legfontosabb vonzerejét éppen az jelentette, hogy a látogatók egészen közelről találkozhattak azokkal az eszközökkel és hagyományokkal, amelyekről máskor leginkább történelemkönyvekben olvashatnak. A vasárnapi zárónapon a török kor került a középpontba, ezzel a vár történetének egyik meghatározó időszaka is hangsúlyos szerepet kapott.

Kőszegen újra megostromolták a várost

Kőszegen egy konkrét történelmi esemény köré épült a hétvége. A XIX. Kőszegi Ostromnapok az 1532-es török ostrom emlékét idézte fel. A történelmi esemény különleges helyet foglal el a város emlékezetében: Jurisics Miklós és a várvédők ellenállása Kőszeg identitásának egyik meghatározó részévé vált. A háromnapos rendezvényen ennek megfelelően ismét katonák és hagyományőrzők népesítették be a történelmi belvárost és a Jurisics-vár környékét.

Puskalövéssel nyitották meg a Hősök tornyánál a XIX. Kőszegi Ostromnapokat (Fotó: Szendi Péter/Mediaworks)

A katonai táborok, korabeli fegyverek, viseletek, felvonulások és bemutatók fokozatosan teremtették meg azt a hangulatot, amelynek csúcspontját maga a várostrom jelentette.

Ágyúk és puskák dörrenése mellett elevenedett meg a várvédők és az ostromló török sereg összecsapása. A látványos ütközet nem egyszerű bemutatóként működött: a hagyományőrzők játékán keresztül a közönség képet kaphatott arról is, milyen lehetett egy XVI. századi ostrom hangulata. A katonai hagyományőrzés mellett zenei programok és koncertek is helyet kaptak, miközben Kőszeg történelmi belvárosa maga is a rendezvény részévé vált.