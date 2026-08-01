Energiagondok: kiderült, mi lesz a STRAND Fesztivál és a RockBalaton sorsa!

Nagy visszhangot váltott ki a miniszterelnök rendkívüli bejelentése, miszerint a tervezettnél lényegesen korábban, akár már ezen a hétvégén teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű termelése. A hír hallatán sokan aggódni kezdtek, mi lesz a nagy energiaigényű nyári fesztiválok sorsa, ha a hálózatban jelentős kapacitáshiány lép fel? Utánajártunk, hogyan érinti a helyzet a ránk váró legnépszerűbb rendezvényeket, a STRAND Fesztiváltól a KaposFest-ig.

A STRAND Fesztivál 2026 megrendezése egyelőre nem forog veszélyben (Fotó: Origo)

STRAND Fesztivál: Az előkészületek zavartalanul folynak Zamárdiban

Az augusztus végén esedékes zamárdi STRAND Fesztivál háza tájáról megnyugtató hírek érkeztek. Lobenwein Norbert alapító-tulajdonos a Sonline.hu kérdésére elmondta, hogy semmilyen hivatalos megkeresést vagy korlátozást nem kaptak az üggyel kapcsolatban:

Nem akarunk ezzel riogatni még senkit. Nem kaptunk még megkeresést az üggyel kapcsolatban

– nyilatkozta a főszervező, hozzátéve, hogy a munka a megszokott mederben zajlik tovább. A látogatóknak így nincs okuk az aggodalomra, a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói – köztük Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers Company – menetrend szerint érkeznek a Balaton-partra.