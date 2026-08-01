Energiagondok: kiderült, mi lesz a STRAND Fesztivál és a RockBalaton sorsa!

Nagy visszhangot váltott ki a miniszterelnök rendkívüli bejelentése, miszerint a tervezettnél lényegesen korábban, akár már ezen a hétvégén teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű termelése. A hír hallatán sokan aggódni kezdtek, mi lesz a nagy energiaigényű nyári fesztiválok sorsa, ha a hálózatban jelentős kapacitáshiány lép fel? Utánajártunk, hogyan érinti a helyzet a ránk váró legnépszerűbb rendezvényeket, a STRAND Fesztiváltól a KaposFest-ig.
STRAND Fesztivál: Az előkészületek zavartalanul folynak Zamárdiban
Az augusztus végén esedékes zamárdi STRAND Fesztivál háza tájáról megnyugtató hírek érkeztek. Lobenwein Norbert alapító-tulajdonos a Sonline.hu kérdésére elmondta, hogy semmilyen hivatalos megkeresést vagy korlátozást nem kaptak az üggyel kapcsolatban:
Nem akarunk ezzel riogatni még senkit. Nem kaptunk még megkeresést az üggyel kapcsolatban
– nyilatkozta a főszervező, hozzátéve, hogy a munka a megszokott mederben zajlik tovább. A látogatóknak így nincs okuk az aggodalomra, a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói – köztük Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers Company – menetrend szerint érkeznek a Balaton-partra.
A RockBalaton teljesen független a hálózattól, Fonyódon nincs ok az aggodalomra
A fonyódi RockBalaton Fesztivál esetében még az esetleges áramkimaradások sem okozhatnak fennakadást. Az augusztus 7. és 9. között a Napsugár Club közvetlen vízparti területén megrendezésre kerülő rock- és metalfesztivál főszervezője, Posza Róbert egyértelművé tette, hogy a rendezvényt mindenképpen megtartják.
A látogatóknak egyáltalán nem kell emiatt aggódniuk, ugyanis a RockBalaton teljesen független a külső elektromos hálózattól
– mondta el a főszervező.
A rendezvény teljes áramellátását nem a központi hálózatról biztosítják, hanem nagy teljesítményű, gázolajjal működő aggregátorokkal oldják meg. Ez a rendszer felel a színpadtechnika, a hang- és fénytechnika, valamint a vendéglátóegységek zavartalan működéséért is. A fás, árnyékos környezet és a Balaton közelsége a nyári melegben is ideális körülményeket biztosít a közönségnek, akik idén olyan zenekarok koncertjeire bulizhatnak, mint a Road, az Ossian, a Depresszió, a Lord, a Mobilmánia vagy a Pokolgép. A helyszínen az épített vizesblokkok és a Toi Toi kabinok mellett a kemping közvilágítása is rendben üzemel majd.
A KaposFesten is minden a tervek szerint halad
Nemcsak a közvetlen vízparton, hanem Kaposváron is zajlanak az előkészületek. Bár az augusztus 9. és 14. között tartandó nemzetközi komolyzenei fesztivál, a KaposFest szervezőit egyelőre nem sikerült elérni, a hivatalos közösségi oldalukra kitett friss bejegyzések arról tanúskodnak, hogy a háttérmunkálatok náluk is a legnagyobb rendben folynak. A rendezvény idén is neves hazai és nemzetközi virtuózokkal, valamint színvonalas kamarakoncertekkel várja a klasszikus zene kedvelőit.