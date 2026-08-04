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Magyar Péter: A következő 48 óra lehet a legnehezebb

Szentendrei Teátrum

A hazai szabadtéri színházak működését is átszabja az energiaválság

1 órája
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A rendkívüli hőség nemcsak a nézőket, hanem a szabadtéri színházakat is új kihívások elé állítja. Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója szerint hamarosan eljöhet az idő, amikor az eddig megszokott esőnapok mellett hőségnapokat is be kell építeni az előadások tervezésébe.
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Szentendrei Teátrumhőségnapszabadtéri színház

Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója azt mondja, a gondolat a most kialakult rendkívüli helyzet kapcsán merült fel benne. Most, amikor országszerte minden csepp víz és minden megtakarított kilowattóra számít, a maga eszközeivel a Szentendrei Teátrum is hozzájárul a közös erőfeszítéshez. Így ezen a héten az előadások színpadi világítását elemes gyertyákkal, fényfüzérekkel oldják meg. A döntés egyszerre szolgálja az energiatakarékosságot és a hőség miatti terhelés csökkentését.

Szentendrei Teátrum i lekapcsolta a reflektorokat,
A Szentendrei Teátrum színpadán hamarosan látható a Szegény Dzsoni és Árnika (Fotó: Szentendrei Teátrum)

A Szentendrei Teátrum is csatlakozott az energiatakarékossághoz

A megoldást az is segíti, hogy ezen a héten olyan előadóestek szerepelnek a műsoron, amelyek nem igényelnek összetett színpadi világítást. Így ebben a különleges atmoszférában valósult meg az Italia per sempre… című olasz dalest, a Juhász Anna Irodalmi Szalon Shakespeare pódiumestje és ma este is ezek a fények fogadják majd a nézőket Klein Judit és a Haverim zenekar klezmer koncertjén. A Szegény Dzsoni és Árnika  mesejáték szerdán és csütörtökön pedig 19 órakor kezdődik, amikor a lenyugvó nap természetes fénye még beragyogja a játékteret. 

Lőrinczy György úgy látja, hogy a közönség alkalmazkodott az új időjárási viszonyokhoz. Napközben sokan a hűvösben maradnak, esténként viszont továbbra is szívesen látogatják a szabadtéri programokat. „A nézők este szívesen kimozdulnak. A kérdés inkább az, hogy ha a hőmérséklet estére sem csökken érdemben, akkor a színészek, a zenészek és a táncosok biztonságosan végig tudnak-e játszani egy előadást.” 

A klímaváltozás miatt a szabadtéri színházak működését is újra kell gondolni. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a megszokott esőnapot ki kell egészíteni hőségnappal.

„Holnap és holnapután lesz egy tánc alapú előadásunk, amikor 40 fokot ígérnek. Lehet, hogy azt kell mondanom, hogy pénteken van ennek a tartaléknapja és a táncosok miatt pénteken fogjuk megtartani az előadást” – mondta az igazgató.  

 

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