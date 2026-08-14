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Sziget

Utolsó pillanatban mondta le koncertjét a Sziget egyik sztárja

49 perce
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Egészségügyi okok miatt elmarad Charlotte Cardin szombatra tervezett budapesti koncertje. A kanadai énekesnő a Sziget zárónapján lépett volna színpadra, azonban orvosa tanácsára továbbra is kímélnie kell a hangját.
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SzigetlemondásénekesnőSziget fesztivál

A Sziget Fesztivál augusztus 15-i programjában szereplő Charlotte Cardin nem tud fellépni Budapesten. A kanadai énekes-dalszerző közösségi oldalán jelentette be, hogy súlyos hangszálsérüléssel küzd, ezért orvosa javaslatára még egy ideig szigorúan kímélnie kell a hangját.

Charlotte Cardin a Sziget zárónapján lépett volna fel először Magyarországon Fotó: FRANCK FIFE / AFP Canadian singer and songwriter Charlotte Cardin performs on stage during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP)
Charlotte Cardin, kanadai énekesnő a Sziget zárónapján lépett volna fel először Magyarországon
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Cardin közlése szerint az elmúlt héten abban reménykedett, hogy időben felépül, és szombaton színpadra állhat Budapesten, állapota azonban ezt nem teszi lehetővé. 

Az énekesnő sajnálatát fejezte ki azoknak a rajongóknak, akik a koncert miatt utaztak volna a magyar fővárosba, és azt ígérte, amint lehetősége lesz rá, visszatér.

Charlotte Cardin augusztus 15-én, a fesztivál zárónapján a Revolut Stage-en adott volna koncertet. Ez lett volna az 1994-ben Montrealban született előadó első magyarországi fellépése.

Több koncert is elmaradt az idei Sziget Fesztiválon

Charlotte Cardin nem az első előadó, akinek elmarad az idei szigetes fellépése. Tash Sultana korábban valamennyi augusztusi európai koncertjét lemondta, mert több időre volt szüksége készülő stúdióalbumának befejezéséhez. A helyére a Carson Coma került a Nagyszínpad programjába.

Brooke Combe keddi koncertje szintén elmaradt. A skót énekesnő egy kigyulladt kisteherautó miatt kialakult közlekedési dugó következtében lekéste a Budapestre tartó repülőgépét, így nem tudott időben eljutni a fesztiválra.

 

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