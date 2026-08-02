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Megszólalt a Sziget Fesztivál az energia- és vízellátási helyzetről: ezt üzenik a jegyvásárlóknak

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Az országot sújtó hőség és a megnövekedett energia-, valamint vízfogyasztás miatt sokakat foglalkoztatott a kérdés, veszélybe kerülhet-e a fesztivál. A szervezők most egyértelmű választ adtak lapunknak arra, mi történne a Sziget fesztivállal egy esetleges áramszünet vagy vízellátási probléma esetén.
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Szigetenergiaellátási válságáramhiányvízellátás

Az elmúlt hetekben a rekordközeli hőség és a megnövekedett energiaigény miatt országszerte egyre többször merült fel a kérdés, hogy a nagy nyári rendezvények működését is veszélyeztethetik-e az esetleges hálózati problémák. Sokan ezért attól tartottak, hogy a hamarosan kezdődő Sziget Fesztivált is érintheti a kialakult helyzet. A szervezők azonban megkeresésünkre egyértelművé tették, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészültek, akár egy áramhiány eshetőségére is.

A Sziget Fesztivál az év egyik legnagyobb rendezvénye Magyarországon.
A Sziget Fesztivál sajtó osztályát kerestük meg kérdéseinkkel (Fotó: Balogh Zoltán)

Ez fog történni a Sziget Fesztiválon a legrosszabb forgatókönyv szerint

A Sziget sajtóosztálya hangsúlyozta, hogy nem kaptak hivatalos figyelmeztetést, ugyanakkor évek óta egyfajta biztonsági rendszereket működtetnek.

Semmilyen szakhatóságtól nem kaptunk figyelmeztetést, ugyanakkor minden lehetséges eshetőségre előre felkészültünk, ennek köszönhetően a Sziget megrendezése nincs veszélyben

– közölték az Origóval, majd arra a kérdésünkre is választ kaptunk, mi történne akkor, ha a hálózati áramellátásban komoly fennakadás lépne fel.

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A fesztivál évek óta rendelkezik saját, aggregátoros energiaellátási rendszerrel is, amelynek elsődleges célja, hogy egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is biztosítsa a működés folyamatosságát. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy szükség esetén a fesztivál akár teljes mértékben függetlenedjen a hálózati áramellátástól 

– részletezték. A vízellátás miatt sem kell aggódniuk a fesztiválozóknak, erre az esetre is kidolgozott terv készült, ha átmeneti fennakadás történne.

A Sziget színpadon énekel egy elóadő az óriási tömegnek.
A Sziget 2026-ban sem maradhat el (Fotó: László Mudra)

A vízellátás tekintetében a fesztivál alapvetően a budapesti vízhálózatról kapja a szükséges vizet, amely jelenleg zavartalanul működik. Egy esetleges átmeneti kiesés esetén puffer víztartályokkal biztosítható a szükséges vízellátás folyamatossága, illetve szükség esetén mobil WC-k beállításával is fenntarthatók a rendezvény higiéniai feltételei 

– áll a válaszukban. A szervezők tehát mindenkit megnyugtattak: sem az áramellátás, sem a vízellátás nem jelent jelenleg olyan kockázatot, amely veszélyeztetné a fesztivál lebonyolítását, így a látogatók a jelenlegi információk szerint zavartalanul élvezhetik az idei Sziget minden programját.

A vidéki fesztiválokat is megtartják a kihívások ellenére

A Paksi Atomerőmű tervezett leállása körüli hírek komoly aggodalomra adtak okot a nagyrendezvények sorsát illetően. A szervezők szerint azonban pánikra semmi ok, a STRAND Fesztivál előkészületei is a legnagyobb rendben, a megszokott mederben haladnak Zamárdiban, de a RockBalaton és a KaposFest szervezői is megnyugtató hírekről számoltak be. Kattints a részletekért.

 

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