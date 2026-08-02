Megszólalt a Sziget Fesztivál az energia- és vízellátási helyzetről: ezt üzenik a jegyvásárlóknak

Az elmúlt hetekben a rekordközeli hőség és a megnövekedett energiaigény miatt országszerte egyre többször merült fel a kérdés, hogy a nagy nyári rendezvények működését is veszélyeztethetik-e az esetleges hálózati problémák. Sokan ezért attól tartottak, hogy a hamarosan kezdődő Sziget Fesztivált is érintheti a kialakult helyzet. A szervezők azonban megkeresésünkre egyértelművé tették, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészültek, akár egy áramhiány eshetőségére is.

A Sziget Fesztivál sajtó osztályát kerestük meg kérdéseinkkel (Fotó: Balogh Zoltán)

Ez fog történni a Sziget Fesztiválon a legrosszabb forgatókönyv szerint

A Sziget sajtóosztálya hangsúlyozta, hogy nem kaptak hivatalos figyelmeztetést, ugyanakkor évek óta egyfajta biztonsági rendszereket működtetnek.

Semmilyen szakhatóságtól nem kaptunk figyelmeztetést, ugyanakkor minden lehetséges eshetőségre előre felkészültünk, ennek köszönhetően a Sziget megrendezése nincs veszélyben

– közölték az Origóval, majd arra a kérdésünkre is választ kaptunk, mi történne akkor, ha a hálózati áramellátásban komoly fennakadás lépne fel.