Itt vannak a számok, érdekes adatok jelentek meg a Sziget fesztiválról

A Sziget közönsége Európától Ázsián és Afrikán át Észak- és Dél-Amerikáig, egészen Ausztráliáig és a csendes-óceáni szigetekig ér.

A legtöbben Európából érkeznek, és közülük is a környező országok fesztiválozóinak száma növekszik ütemesen.

A külföldi látogatók között Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeznek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja: Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoznak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a Szigeten.

Afrikából többek között Algéria, Angola, Elefántcsontpart, Marokkó, Tunézia és Zimbabwe képviselteti magát. Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Peru és Uruguay is szerepel a listán. Ázsiából többek között Japán, Dél-Korea, Kína, Hongkong, Tajvan, Vietnam, Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Indonézia és a Fülöp-szigetek is megtalálható.

2026.08.13 Sziget Fesztivál

Fotó: Markovics Gábor

Az idei fesztiválra több mint 40 országból érkeztek újságírók, hogy a helyszínről tudósítsanak

A nemzetközi média jelenléte különösen erős Olaszországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Lengyelországból, de a környező országok - Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ausztria, Szlovákia, Románia és Csehország - sajtója is képviselteti magát.

Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók, és a listán olyan országok is szerepelnek, mint Izrael, Algéria, Szenegál, Kolumbia vagy Peru.

A több száz akkreditált médium között a világ számos jelentős sajtóorgánuma megtalálható, többek között az AFP, a Reuters, az AP, a kínai Hszinhua, a brit NME, a Kerrang!, a Q Magazine, a Dazed és a The Independent, a francia ARTE, France Inter, RFI és Libération, az olasz La Stampa, de az osztrák ORF és a német Deutsche Welle munkatársai is tudósítanak a fesztiválról.