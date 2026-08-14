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Sziget fesztivál

Itt vannak a számok, érdekes adatok jelentek meg a Sziget fesztiválról

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Olvasási idő: 7 perc
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Mind a hat lakott földrészről, összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget fesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig - közölte Vető Viktória sajtófőnök pénteken az MTI-vel. A Sziget közönsége Európától Ázsián és Afrikán át Észak- és Dél-Amerikáig, egészen Ausztráliáig és a csendes-óceáni szigetekig ér.
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Sziget fesztiválBudapestbulifesztiválSziget

Vető Viktória sajtófőnök a közleményben kiemelte, a Sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális, turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
Összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget fesztiválra
Fotó: Markovics Gábor

A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezren kerestek rá a fesztiválra határainkon túlról.

A Sziget nemcsak a közönség földrajzi sokszínűségében, hanem a külföldiek magas, mintegy 50 százalékos arányában is kiemelkedő, ezzel az egyik legnemzetközibb és leglátogatottabb esemény

- olvasható a közleményben.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Galéria: Így bulizott a Sziget népe a harmadik napon
1/17
2026.08.13 Sziget Fesztivál

A Sziget közönsége Európától Ázsián és Afrikán át Észak- és Dél-Amerikáig, egészen Ausztráliáig és a csendes-óceáni szigetekig ér.

A legtöbben Európából érkeznek, és közülük is a környező országok fesztiválozóinak száma növekszik ütemesen.

A külföldi látogatók között Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeznek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja: Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoznak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a Szigeten.

Afrikából többek között Algéria, Angola, Elefántcsontpart, Marokkó, Tunézia és Zimbabwe képviselteti magát. Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Peru és Uruguay is szerepel a listán. Ázsiából többek között Japán, Dél-Korea, Kína, Hongkong, Tajvan, Vietnam, Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Indonézia és a Fülöp-szigetek is megtalálható.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Fotó: Markovics Gábor

Az idei fesztiválra több mint 40 országból érkeztek újságírók, hogy a helyszínről tudósítsanak

A nemzetközi média jelenléte különösen erős Olaszországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Lengyelországból, de a környező országok - Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ausztria, Szlovákia, Románia és Csehország - sajtója is képviselteti magát. 

Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók, és a listán olyan országok is szerepelnek, mint Izrael, Algéria, Szenegál, Kolumbia vagy Peru.

A több száz akkreditált médium között a világ számos jelentős sajtóorgánuma megtalálható, többek között az AFP, a Reuters, az AP, a kínai Hszinhua, a brit NME, a Kerrang!, a Q Magazine, a Dazed és a The Independent, a francia ARTE, France Inter, RFI és Libération, az olasz La Stampa, de az osztrák ORF és a német Deutsche Welle munkatársai is tudósítanak a fesztiválról.

2026.08.12 Sziget Fesztivál
2026.08.12 Sziget Fesztivál
Fotó: Origo

Az influenszerek szintén szép számban érkeztek: a fesztiválra 56 kiemelt eléréssel bíró tartalomgyártót hívtak meg a szervezők, illetve számos további influenszert akkreditáltak különböző országokból. 

A fesztivál nemzetközi jelenlétét emellett 150 „Sziget-nagykövet” erősíti, ők saját közösségeiken és felületeiken keresztül népszerűsítik a fesztivált világszerte.

Forró képeken a Sziget harmadik napja, megőrült a fesztivál népe

Erős programmal folytatódott a Sziget Fesztivál: a harmadik napon a Nagyszínpadon Florence + The Machine és Lewis Capaldi mozgatta meg a legnagyobb tömeget. A koncertek mellett elektronikus zene, látványos produkciók és hajnalig tartó bulik gondoskodtak arról , hogy csütörtökön se nagyon legyen ideje pihenni a fesztiválozóknak.

2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
2026.08.13 Sziget Fesztivál
Galéria: Így bulizott a Sziget népe a harmadik napon
1/17
2026.08.13 Sziget Fesztivál

 

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