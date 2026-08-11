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sziget fesztivál

Kigyulladt teherautó miatt marad el a híres skót énekesnő koncertje a Szigeten

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon. A skót énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, elmondása szerint egy kigyulladt teherautó miatt duó lett az autópályán, majd lekéste gépét.
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sziget fesztiválbrooke combekoncert

Brooke Combe skót énekesnő hétfőn késő este jelentette be Instagram-oldalán, hogy a kedd délutánra tervezett koncertje, a Sziget Fesztiválon elmarad.

Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon.
Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon. Fotó: Lesley Martin / PA Wire

Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon

Az énekesnő elárulta, hogy rendkívül csalódott a döntés miatt, hiszen ez lett volna az első fellépése a fesztiválon. 

Elmondása szerint az autópályán kigyulladt egy kisteherautó, ami miatt óriási dugó alakult ki, majd lekésték repülőjüket.

 Bár Combe terveit mindez áthúzta, rövid videójában azt üzente a követőinek, hogy élvezzék a fesztivált, és reméli, hogy mihamarabb eljutnak oda.

Az idei Sziget Fesztivál hivatalosan a mai nap veszi kezdetét, ugyanakkor vasárnap már a mínusz egyedik napot, míg hétfőn a nulladikat tartották meg, ekkor Korda György és Balázs Klári is színpadra lépett. Szombaton pedig DJ Oti, az az Sebestyén Balázs töltötte meg az Óbudai-szigetet, akinek retro bulijára 65 000 ember gyűlt össze. A koncert után azonban panasz érkezett, miszerint kábítószert csempészhettek a koncertezők italába - az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

 

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