Kigyulladt teherautó miatt marad el a híres skót énekesnő koncertje a Szigeten

Brooke Combe skót énekesnő hétfőn késő este jelentette be Instagram-oldalán, hogy a kedd délutánra tervezett koncertje, a Sziget Fesztiválon elmarad.

Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon. Fotó: Lesley Martin / PA Wire

Elmarad Brooke Combe koncertje a Sziget Fesztiválon

Az énekesnő elárulta, hogy rendkívül csalódott a döntés miatt, hiszen ez lett volna az első fellépése a fesztiválon.

Elmondása szerint az autópályán kigyulladt egy kisteherautó, ami miatt óriási dugó alakult ki, majd lekésték repülőjüket.

Bár Combe terveit mindez áthúzta, rövid videójában azt üzente a követőinek, hogy élvezzék a fesztivált, és reméli, hogy mihamarabb eljutnak oda.

Az idei Sziget Fesztivál hivatalosan a mai nap veszi kezdetét, ugyanakkor vasárnap már a mínusz egyedik napot, míg hétfőn a nulladikat tartották meg, ekkor Korda György és Balázs Klári is színpadra lépett. Szombaton pedig DJ Oti, az az Sebestyén Balázs töltötte meg az Óbudai-szigetet, akinek retro bulijára 65 000 ember gyűlt össze. A koncert után azonban panasz érkezett, miszerint kábítószert csempészhettek a koncertezők italába - az ügyben rendőrségi nyomozás indult.