Betegség miatt nem lép fel a világhírű zenekar a SZIN-en

Váratlan programváltozással indul az idei SZIN. A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárfellépője, a brit Bastille sajnálatos módon – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta szegedi koncertjét.

Rúzsa Magdi ugrik be a Bastille helyett a SZIN-en

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Rúzsa Magdi váltja a fesztivál nyitónapjának főfellépőjét

A szervezők így a szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillagát, Rúzsa Magdit kérték fel, aki azonnal igent mondott a megkeresésre.

Az énekesnő az utolsó pillanat ellenére is örömmel vállalta a feladatot. Fellépései a korábbi években is mindig feledhetetlen élményt nyújtottak és hatalmas hangulatot teremtettek a szegedi fesztiválon, így a rajongók idén is egy rendkívüli, érzelmekkel és energiával teli show-ra számíthatnak a nyitó estén.

A nap többi programja az eredeti menetrend szerint zajlik.

A szervezők köszönik a látogatók megértését és rugalmasságát, a Bastille betegséggel küzdő énekesének pedig mielőbbi felépülést kívánnak.

A teljes program itt látható: www.szin.org

Korábban azt is megírtuk, hogyan reagált a betegségéből lábadozó Ákos rajongói szívszorító gesztusára.