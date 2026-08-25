Betegség miatt nem lép fel a világhírű zenekar a SZIN-en

Váratlan programváltozással indul az idei SZIN. A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárfellépője, a brit Bastille sajnálatos módon – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta szegedi koncertjét.
Rúzsa Magdi váltja a fesztivál nyitónapjának főfellépőjét
A szervezők így a szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillagát, Rúzsa Magdit kérték fel, aki azonnal igent mondott a megkeresésre.
Az énekesnő az utolsó pillanat ellenére is örömmel vállalta a feladatot. Fellépései a korábbi években is mindig feledhetetlen élményt nyújtottak és hatalmas hangulatot teremtettek a szegedi fesztiválon, így a rajongók idén is egy rendkívüli, érzelmekkel és energiával teli show-ra számíthatnak a nyitó estén.
A nap többi programja az eredeti menetrend szerint zajlik.
A szervezők köszönik a látogatók megértését és rugalmasságát, a Bastille betegséggel küzdő énekesének pedig mielőbbi felépülést kívánnak.
A teljes program itt látható: www.szin.org
Korábban azt is megírtuk, hogyan reagált a betegségéből lábadozó Ákos rajongói szívszorító gesztusára.