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betegség

Betegség miatt nem lép fel a világhírű zenekar a SZIN-en

24 perce
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Váratlanul változik az idei SZIN nyitónapjának programja: a Bastille énekesének betegsége miatt a banda lemondta szegedi koncertjét, helyette Rúzsa Magdi lép színpadra.
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betegségrúzsa magdiszinbastille

Váratlan programváltozással indul az idei SZIN. A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárfellépője, a brit Bastille sajnálatos módon – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta szegedi koncertjét. 

SZIN
Rúzsa Magdi ugrik be a Bastille helyett a SZIN-en
Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Rúzsa Magdi váltja a fesztivál nyitónapjának főfellépőjét

A szervezők így a szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillagát, Rúzsa Magdit kérték fel, aki azonnal igent mondott a megkeresésre.

Az énekesnő az utolsó pillanat ellenére is örömmel vállalta a feladatot. Fellépései a korábbi években is mindig feledhetetlen élményt nyújtottak és hatalmas hangulatot teremtettek a szegedi fesztiválon, így a rajongók idén is egy rendkívüli, érzelmekkel és energiával teli show-ra számíthatnak a nyitó estén. 

A nap többi programja az eredeti menetrend szerint zajlik. 

A szervezők köszönik a látogatók megértését és rugalmasságát, a Bastille betegséggel küzdő énekesének pedig mielőbbi felépülést kívánnak.

A teljes program itt látható: www.szin.org

Korábban azt is megírtuk, hogyan reagált a betegségéből lábadozó Ákos rajongói szívszorító gesztusára.

 

 

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