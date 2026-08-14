23 év után távozik a Soproni Petőfi Színház igazgatója

Távozik a Soproni Petőfi Színház igazgatói posztjáról Kiss József - tájékoztatott a színházat is működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója pénteken.
Kóczán Péter arra a kérdésre, hogy ki veheti át a színház vezetését, nem kívánt válaszolni.
Új vezető jön a Soproni Petőfi Színház élére
Hozzátette, hogy a színház folyamatos és zavartalan működéséről egy új igazgató kievezéséig a Pro Kultúra ügyvezetése gondoskodik.
Kiss József 2023 óta igazgatta a Soproni Petőfi Színházat, megbízatása 2028-ban járt volna le.
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