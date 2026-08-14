23 év után távozik a Soproni Petőfi Színház igazgatója

Kóczán Péter arra a kérdésre, hogy ki veheti át a színház vezetését, nem kívánt válaszolni.

Távozik Kiss József a Soproni Petőfi Színház éléről. Fotó: unsplash.com

Új vezető jön a Soproni Petőfi Színház élére

Hozzátette, hogy a színház folyamatos és zavartalan működéséről egy új igazgató kievezéséig a Pro Kultúra ügyvezetése gondoskodik.

Kiss József 2023 óta igazgatta a Soproni Petőfi Színházat, megbízatása 2028-ban járt volna le.