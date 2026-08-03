Energiakrízis: rendkívüli bejelentést tett a Thália Színház – „Le kell kapcsolnunk”

Mint ismeretes, Magyarországon a tartós nyári hőség, az aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentős kihívások alakultak ki az energiaellátásban. A helyzet kezelésére a kormány korlátozó intézkedéseket vezetett be, miközben több vállalat is energiatakarékossági lépésekről döntött. Most a Thália Színház is megszólalt.

Energiakrízis: rendkívüli bejelentést tett a Thália Színház Fotó: unsplash.com

Energiakrízis: rendkívüli bejelentést tett a Thália Színház

A Duna alacsony vízszintje a paksi atomerőmű hűtési rendszerének működésére is hatással lehet, ezért a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, mivel szélsőséges esetben a termelés korlátozására is szükség lehet. Az energiatakarékossági intézkedések több áruházláncot is érintenek: egyes helyeken leállították az italhűtő automatákat, ideiglenesen lezárták az elektromosautó-töltőket, valamint csökkentették az üzletek világítását és a hűtés mértékét. Emellett az elmúlt napokban olyan cégek rendeltek el home office-t, mint a Telekom vagy a Yettel.

Most pedig a Thália Színház is úgy döntött, hogy fő az energiatakarékosság, amelyekről a közösségi oldalán tájékoztatta a közönséget.

„FELELŐSSÉGGEL KÖZÖS ERŐFORRÁSAINKÉRT! A színházban a fény nélkülözhetetlen. Most mégis vannak fények, amelyeket felelősen le kell kapcsolnunk. Az országot sújtó rendkívüli hőség, a vízhiány és az energiaellátást érintő nehézségek mindannyiunktól tudatosabb és takarékosabb működést kívánnak. A Thália Színház ezért lekapcsolta az épület kültéri LED-falait és díszvilágítását, az intézményen belül pedig szigorú energiafelhasználási szabályokat vezetett be. Kizárólag azokat a világítási és műszaki berendezéseket működtetjük, amelyek a biztonságos üzemeléshez és a szükséges munkavégzéshez elengedhetetlenek. Számunkra a társadalmi felelősségvállalás nem csupán üzenet, hanem cselekvés. Kulturális intézményként kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájáruljunk közös erőforrásaink megóvásához”

– jelentette be a Thália Színház.

A teátrum hozzátette:

„Arra kérjük Önöket, hogy az otthonukban és a munkahelyükön is fordítsanak fokozott figyelmet az energia- és vízfelhasználásra. Kapcsolják le, amire nincs szükség, mérsékeljék a légkondicionálók használatát, és bánjanak takarékosan a vízzel. Minden felelős döntés számít. Most különösen.”