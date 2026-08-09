Először a világon Szegeden kel életre szabadtéren a Wicked: Feke Pál avatott be bennünket a részletekbe

A világpremiert augusztus 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én további előadások követik Szegeden. A Wicked az Óz, a csodák csodája előzménytörténeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány, Elphaba életét állítja a középpontba egy váratlan, ám annál mélyebb barátság történetét mesélve el két fiatal nő között. A félreértett, zöld bőrű Elphabát a világszerte elismert musicalszínész, Stephanie Schlesser, míg a gyönyörű és népszerű Glindát az Erkel sztárja, Tóth Angelika alakítja. Fiyero szerepében Koltai-Nagy Balázs, Madame Morrible-ként Udvaros Dorottya látható, A Varázsló szerepét pedig Hevér Gábor és Feke Pál felváltva játssza. A szereposztást Csonka András (Doctor Dillamond), Puskás Péter (Boq), Pásztor Virág (Nessarose) és Fejszés Attila (Az Apa) egészítik ki.

Már javában zajlanak Szegeden a Wicked próbái (Fotó: Tro Photography / Tari Robert)

A Wicked Week új dimenziójával bővíti a musicalélményt

A Wicked musical szabadtéri világpremierjét megelőzően rendezik meg a Wicked Weeket Szegeden, amely kreatív programokkal és közösségi élményekkel hozza közelebb a musical világát.

Az Erkel a Wicked Week új dimenziójával bővíti a musicalélményt, amely a produkció varázslatos világát a színpadi előadáson túl is közelebb hozza a közönséghez, és különleges találkozási pontokat kínál Szeged városában is.

Például augusztus 11–13. között 18.00-tól 22.00-ig a BarátságFal várja az érdeklődőket a Dóm tér pavilonja mellett: „Legyél te is része a Wickednek, fotózkodj a barátaiddal!” felhívással. A programsorozat esti kikapcsolódással is készül: augusztus 15-én a Bárka Szeged ad otthont az Erkel After Summer Edition bulinak, ahol az Erkel Színház két művésze, DJ Hüttenbass, azaz Brasch Bence és DJ Big Daddy Bee, tehát Puskás-Dallos Péter gondoskodik a hangulatról. Augusztus 16-án a REÖK Cukrászdában személyesen is találkozhatunk az előadás szereplőivel egy Wicked-dedikáláson.

„Egy elképesztő éven vagyunk túl az Erkel Színházban, ami Magyarország legnagyobb zenés színháza. 1800 néző ül a nézőtéren, óriás sikereket élünk meg” – mondta el lapunknak Feke Pál.

Nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy megérkezzünk Szegedre a Wicked szabadtéri világpremierjével. Ez óriási dolog, hiszen a világon soha nem mutatták be még ezt a musicalt szabadtéren. A Wicked London egyik legtöbbet játszott musicalje. Húsz éve van műsoron, hatalmas siker. A magyar zenés színházi szakma és a közönség is régóta várja, hogy megérkezzen Magyarországra ez a darab. Most az Erkel Színháznak sikerült

– mondta büszkén a színművész, aki azt is elárulta, hogy több évtizedes szabadúszó múlt után először szerződött el színházhoz, méghozzá az Erkel Színházhoz. „Először vagyok egy színháznak ilyen formában a tagja, de az Erkel Színház a második otthonom lett” – hangsúlyozta.