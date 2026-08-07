Meghalt Madonna legendás producere

A családja és barátai közösségi oldalán közzétett közlemény szerint Orbit július 23-án, otthonában halt meg. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

William Orbit meghalt: a Madonna sikeralbumát készítő producer 69 éves volt

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

A Ray of Light tette világhírűvé

William Orbit karrierjének legfontosabb állomása Madonna 1998-as Ray of Light című albuma volt. A producer elektronikus, triphopos és techno hatásokkal teli hangzása új korszakot nyitott az énekesnő pályafutásában.

Az album olyan világsikereket hozott, mint a Frozen, a The Power of Goodbye és a címadó Ray of Light. A lemez több millió példányban kelt el világszerte, és Madonna több Grammy-díjat is nyert vele.

Orbit azonban nem csak Madonnával dolgozott együtt. Producerként részt vett a Blur 13 című albumának elkészítésében, valamint az All Saints Pure Shores és Black Coffee című slágereinek megszületésében is.

Pályafutása során olyan előadókkal működött együtt, mint a U2, Pink, Britney Spears vagy Robbie Williams.

Egyedi hangzású producer volt

William Orbit az elektronikus zene, az ambient hangzás és a popzene elemeit ötvözte, amivel különleges helyet vívott ki magának a zeneiparban.

A kilencvenes évek végén és a 2000-es évek elején a világ egyik keresett producere lett, munkái jelentősen hozzájárultak több előadó zenei megújulásához.

Madonna korábban „őrült zseninek” nevezte Orbitot, aki szerinte mindig új irányokba vitte a közös munkákat.

A producer az elmúlt években is aktív maradt, utolsó albuma 2022-ben jelent meg The Painter címmel. Halálával a modern popzene egyik meghatározó alkotóját veszítette el a zenei világ.