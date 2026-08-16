Mi volt az az „amerikai illat” a sárospataki Rákóczi-várban? A Zempléni Fesztivál megnyitóján kiderült

Valami különös érzés fogja el az embert, amikor belép a sárospataki Rákóczi-vár udvarára. A vastag falak között mintha megváltozna az idő ritmusa: körös-körül évszázadok emlékei, reneszánsz részletek és a fölénk magasodó Vörös-torony őrzik a hely történetét. Ez az udvar látott főúri hétköznapokat, fejedelmi időket, háborúkat és békésebb korszakokat, most pedig a 35. Zempléni Fesztivál nyitányának adott otthont.

A Rákóczi-vár udvara adott otthont a 35. Zempléni Fesztivál nyitányának (Fotó: Mediaworks)

Ilyen volt a 35. Zempléni Fesztivál nyitóhangversenye

A történelmi épületek szinte körülölelték a közönséget és a zenészeket. A nyitott ég, a várfalak és az udvar különleges atmoszférája egyszerre adott szabadságot és meghittséget az estének. A jubileumi fesztivál ünnepi hangversenyén a Budafoki Dohnányi Zenekart Hollerun Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, a fesztivál igazgatója és művészeti vezetője vezényelte, az est szólistája Szüts Apor zongoraművész volt. Az előadás erejével, hihetetlen virtuozitásával teljesen elvarázsolta a közönséget.

Hogy visszatérjünk az amerikai ízekre és illatokra, ahogy Hollerung Gábor a nyitó beszédében fogalmazott:

Felhangzik Gershwin zongoraversenye, ami az amerikai zenének az egyik esszenciája és legjobbja. Iszonyatosan nehéz darab, de reméljük, hogy nagyon-nagyon fogják élvezni.

A koncert második felében felcsendülő Dvořák IX., „Újvilág” szimfóniájával kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár cseh zenéről van szó, a mű számos pillanata és egész szellemisége szorosan kötődik Amerikához.

Gershwin F-dúr zongoraversenye valóban az amerikai zenei világ sokszínűségét idézte meg. A kompozícióban a jazz, a blues és a ragtime karaktere egyaránt megjelenik, mindezt virtuóz zongoraszólam fogja össze. Dvořákot – sok más európai zeneszerzőhöz hasonlóan – szintén megihlette az amerikai kontinens. IX. szimfóniájának megalkotásakor tudatosan törekedett arra, hogy művének amerikai karaktert adjon, miközben saját zenei nyelvét is megőrizte. Az „Újvilág” így különösen jól kapcsolódott az este gondolatiságához.

Az amerikai szálat erősítette Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjének jelenléte is. Caroline Savage köszöntőjében kiemelte, hogy az Egyesült Államok idén függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli. Mint mondta, az ünnepi év során országa világszerte arra törekszik, hogy történeteit, kultúráját és értékeit megossza partnereivel, és öröm számukra, hogy ezt Sárospatakon, a Zempléni Fesztiválon is megtehetik. Hangsúlyozta: az esti műsor arra is emlékeztet, hogy a zene az egyik legerőteljesebb eszköz arra, hogy egy nemzet elmesélje saját történeteit, és hidat építsen emberek és nemzetek között.