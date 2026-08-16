Mi volt az az „amerikai illat” a sárospataki Rákóczi-várban? A Zempléni Fesztivál megnyitóján kiderült

Valami különös érzés fogja el az embert, amikor belép a sárospataki Rákóczi-vár udvarára. A vastag falak között mintha megváltozna az idő ritmusa: körös-körül évszázadok emlékei, reneszánsz részletek és a fölénk magasodó Vörös-torony őrzik a hely történetét. Ez az udvar látott főúri hétköznapokat, fejedelmi időket, háborúkat és békésebb korszakokat, most pedig a 35. Zempléni Fesztivál nyitányának adott otthont.
Ilyen volt a 35. Zempléni Fesztivál nyitóhangversenye
A történelmi épületek szinte körülölelték a közönséget és a zenészeket. A nyitott ég, a várfalak és az udvar különleges atmoszférája egyszerre adott szabadságot és meghittséget az estének. A jubileumi fesztivál ünnepi hangversenyén a Budafoki Dohnányi Zenekart Hollerun Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, a fesztivál igazgatója és művészeti vezetője vezényelte, az est szólistája Szüts Apor zongoraművész volt. Az előadás erejével, hihetetlen virtuozitásával teljesen elvarázsolta a közönséget.
Hogy visszatérjünk az amerikai ízekre és illatokra, ahogy Hollerung Gábor a nyitó beszédében fogalmazott:
Felhangzik Gershwin zongoraversenye, ami az amerikai zenének az egyik esszenciája és legjobbja. Iszonyatosan nehéz darab, de reméljük, hogy nagyon-nagyon fogják élvezni.
A koncert második felében felcsendülő Dvořák IX., „Újvilág” szimfóniájával kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár cseh zenéről van szó, a mű számos pillanata és egész szellemisége szorosan kötődik Amerikához.
Gershwin F-dúr zongoraversenye valóban az amerikai zenei világ sokszínűségét idézte meg. A kompozícióban a jazz, a blues és a ragtime karaktere egyaránt megjelenik, mindezt virtuóz zongoraszólam fogja össze. Dvořákot – sok más európai zeneszerzőhöz hasonlóan – szintén megihlette az amerikai kontinens. IX. szimfóniájának megalkotásakor tudatosan törekedett arra, hogy művének amerikai karaktert adjon, miközben saját zenei nyelvét is megőrizte. Az „Újvilág” így különösen jól kapcsolódott az este gondolatiságához.
Az amerikai szálat erősítette Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjének jelenléte is. Caroline Savage köszöntőjében kiemelte, hogy az Egyesült Államok idén függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli. Mint mondta, az ünnepi év során országa világszerte arra törekszik, hogy történeteit, kultúráját és értékeit megossza partnereivel, és öröm számukra, hogy ezt Sárospatakon, a Zempléni Fesztiválon is megtehetik. Hangsúlyozta: az esti műsor arra is emlékeztet, hogy a zene az egyik legerőteljesebb eszköz arra, hogy egy nemzet elmesélje saját történeteit, és hidat építsen emberek és nemzetek között.
A 35. Zempléni Fesztivált Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: a rendezvény mára Sárospatak, Zemplén és Tokaj-Hegyalja életének, közösségi emlékezetének és identitásának meghatározó részévé vált. A polgármester felidézte, hogy a fesztivál története 1992-ben, Zempléni Művészeti Napok néven kezdődött a Liszt Ferenc Kamarazenekar és az Óbudai Társaskör kezdeményezésére.
Az alapítók abból a gondolatból indultak ki, hogy Zemplén páratlan történelmi, építészeti és természeti öröksége méltó környezetet teremthet a legmagasabb színvonalú művészet számára. Külön méltatta Hollerung Gábor munkáját, azt a következetes művészeti értékrendet és folyamatos megújulást, amely hosszú évek óta meghatározza a fesztivált.
Az idei rendezvénysorozatnak egy másik évforduló is különleges jelentőséget ad: 2026-ban II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára emlékezünk.
Farkas Szabolcs szerint a 350 éves Rákóczi-örökséget és a 35 éves Zempléni Fesztivált ugyanaz a gondolat kapcsolja össze: az örökség, az identitás és az értékek továbbadásának fontossága.
Sárospatak pedig különösen méltó helyszíne e két jubileum találkozásának. A Rákócziak, a Református Kollégium, Comenius és Szent Erzsébet városa évszázadokon át a magyar művelődés, oktatás, hit és kultúra egyik meghatározó központja volt.
A Zempléni Fesztivál ezt az örökséget teszi élővé: zenével és művészettel tölti meg a várakat, templomokat, tereket és történelmi épületeket, miközben nemcsak előadásokat hoz a térségbe, hanem magát Zemplént is megmutatja – történelmét, településeit, épített örökségét, borait, gasztronómiáját és az itt élő közösségeket.
Harmincöt év egyszerre múlt és ígéret. A péntek esti nyitóhangverseny pedig megmutatta, miért tudott a Zempléni Fesztivál ennyi időn át élő és izgalmas maradni: évszázados falak között képes új találkozásokat teremteni múlt és jelen, helyi örökség és nagyvilág, közönség és művészet között. Ahogy Farkas Szabolcs fogalmazott: legyen természetes még évtizedek múlva is kimondani, hogy Zemplén nyara elképzelhetetlen a Zempléni Fesztivál nélkül.