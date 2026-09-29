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Nehéz hónapokon van túl Ákos, most élete egyik legfontosabb munkájával jelentkezett

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Nehéz hónapok és egy daganatos betegség miatti műtét után új lemezzel és hamarosan koncerttel is jelentkezik hazánk egyik legnépszerűbb előadója. Kovács Ákos december 12-én karácsonyi arénakoncerten mutatja be új dalait, és régi kedvencek is felcsendülnek.
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Új karácsonyi lemezzel jelentkezett Ákos, akinek tavasszal daganatos betegség miatt kellett műtéten átesnie, és a nyári fellépéseit is lemondta. A Karácsony – Az ünnep dalai című albumot december 12-én mutatja be a Papp László Budapest Sportarénában, filharmonikusokkal és kórussal kiegészülve.

Kovács Ákos december 12-én karácsonyi arénakoncerten mutatja be új dalait, és régi kedvencek is felcsendülnek.
A képen Kovács Ákos Fotó: DFP

A kedden megjelent lemez munkálatai közvetlenül 2024 karácsonya után kezdődtek. Elsőként a Mennyből az angyalt rögzítette, amelyhez a havas természetben forgattak klipet. Az anyag már csaknem teljesen elkészült, amikor idén tavasszal diagnosztizálták nála a betegséget. A műtét sikeres volt, a felépülést most a lemez megjelenése és a decemberi koncert követi.

Ákos a Magyar Zene Házában tartott sajtótájékoztatón elmondta: a magyar ünnepkörhöz hagyományosan hozzátartozó dalokat úgy szerette volna újragondolni, hogy megőrizzék eredeti szépségüket, mégis kapjanak valami újat. Az ének és a vokálok mellett valamennyi hangszeres sávot maga játszotta fel.

Milyen dalokkal készül Ákos a decemberi arénakoncertre?

A tizenöt felvétel között szerepel a Dicsőség, a Betlehem, a Kolinda és az Aranyszárnyú angyal is. Az O, Holy Nighthoz A legszentebb éj címmel írt magyar szöveget, emellett két új szerzemény, a Születésnap és a Hidd el is felkerült a karácsonyi lemezre.

A Karácsony – Az ünnep dalait legfontosabb munkáim közé sorolom

– fogalmazott az előadó.

A Sportarénában tíz-tizenegy dalt adnak elő az új albumról, mellettük olyan korábbi számok is megszólalnak, mint A megváltó, az Ikon vagy a Néma fohász. Ezzel a műsorral egyetlen estét terveznek, a színpadon a Győri Filharmonikusok és a pécsi VoiSingers kórus is csatlakozik hozzájuk.

Az album dupla LP-n és CD+DVD-változatban is elérhető. A DVD-re több hazai templomban, köztük a budapesti Szent István-bazilikában, a szegedi dómban és a pécsi székesegyházban forgatott televíziós változat is felkerült.

Ákos először beszélt a műtétje után – az utolsó kenetet is felvette

Egy rutinvizsgálat eredménye változtatta meg egyik pillanatról a másikra az énekes életét. Ákos a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón beszélt először részletesen a pajzsmirigyrákról, a műtétről és a felépüléséről. Kovács Ákos azt is elárulta, hogy a beavatkozás előtt attól tartott, elveszítheti a hangját.

 

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