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Benedek Miklós

Benedek Miklós élete: 80 éve született a legendás magyar színész, akit generációk zártak a szívükbe

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80 éve született meg a magyar színház egyik meghatározó alakja, aki évtizedeken át szórakoztatta és ragadta magával a közönséget. Benedek Miklós Kossuth-díjas színész a Nemzeti Színházban, a Katona József Színházban és számos filmben is emlékezetes alakítást nyújtott, miközben rendezőként és tanárként is dolgozott. A Budapest Orfeum egyik meghatározó alkotójaként a régi pesti kabaré hagyományait is továbbvitte.
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Benedek MiklósNemzeti Színházszínész

Benedek Miklós 1946. szeptember 28-án született Budapesten. Édesapja Benedek Tibor színész és kabaréművész volt, így már gyermekkorában közel került a színház és a pesti kabaré világához.

Benedek Miklós színész művész előadó a budapesti belvárosi színházban2011 09 08 fotó: Kállai Márton
Benedek Miklós - Fotó: Mediaworks

A színészet iránti érdeklődése korán megmutatkozott. 1965-ben a Ki mit tud? paródiakategóriáját is megnyerte társaival. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára Szinetár Miklós osztályába került, és 1969-ben szerzett diplomát. Ezt követően a Nemzeti Színházhoz szerződött.

Pályája elején többnyire kisebb szerepeket kapott, de kitartó munkával hamar bizonyította, hogy jóval többre képes. 

A Nemzeti Színházban töltött évei alatt fokozatosan vált egyre ismertebb és keresettebb színésszé.

A Budapest Orfeum hozta meg számára az egyik legnagyobb sikert

Benedek Miklós nemcsak színészként, hanem alkotóként is jelentős szerepet vállalt a magyar színházi életben.

Az egyik legismertebb vállalkozása a Budapest Orfeum volt, amelynek szellemi atyjaként tartják számon.

Filmforgatás.Kosztolányi Dezsõ novelláiból készül film Gyõr belvárosában.A film fõbb szereplõi Szacsvai László és Benedek Miklós.
Szacsvay László és Benedek Miklós - Fotó: Mediaworks

A produkcióban a régi pesti kabaré világát idézték meg kuplékkal, sanzonokkal, versekkel és jelenetekkel. Benedek Miklós Szacsvay Lászlóval és Császár Angelával együtt dolgozott az előadáson, amelyet hosszú éveken keresztül játszottak nagy sikerrel. A Budapest Orfeum különösen közel állt hozzá, hiszen egyszerre jelenítette meg azt a kulturális közeget, amelyben felnőtt, és azt a színházi hagyományt, amelyet egész pályája során fontosnak tartott.

Húsz év a Katona József Színházban

1983-ban Benedek Miklós a Katona József Színházhoz szerződött, ahol két évtizeden át dolgozott. Ez pályájának egyik legfontosabb időszaka lett.

A színházban számos emlékezetes előadásban szerepelt, és rendezőként is egyre fontosabb feladatokat vállalt. A korszakhoz olyan produkciók kötődtek, mint a Mirandolina, A manó, a Catullus vagy a Boldogtalanok.

Benedek játékát a kritikusok és pályatársai elsősorban rendkívüli stílusérzékéért, fegyelmezettségéért és finom, gyakran fanyar humoráért tartották különlegesnek. A komikus szerepek mellett drámai karakterekben is bizonyítani tudott.

A filmvásznon is emlékezetes maradt

Benedek Miklós számos magyar filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Láthatta a közönség többek között a Fényes szelek, A Pogány Madonna, az Akli Miklós, A három testőr Afrikában, a Sorstalanság és a Szabadesés című filmekben.

20220324 Debrecen Aldo Nicolaj: HÁRMAN A PADON című színmű a ODEON Színházban. fotó: Kiss Annamarie (KA) Hajdú-Bihari Napló képen: Gálvölgyi János, Benedek Miklós
Hárman a padon című darabban Gálvölgyi Jánossal - Fotó: Mediaworks

Sokak számára azonban legalább ennyire emlékezetesek a szinkronszerepei. A Macskafogó című legendás magyar animációs filmben Mr. Teufelnek kölcsönözte a hangját, de a Vuk című rajzfilmben is hallhatták a nézők.

A vásznon is ugyanaz a sajátos elegancia és ironikus humor jellemezte, amely színházi alakításait is egyedivé tette.

Benedek Miklós rendezőként és tanárként is dolgozott

Benedek Miklós pályája nem korlátozódott a színészetre. Rendezőként többek között Heltai Jenő és Molnár Ferenc műveit, valamint komédiákat és zenés játékokat is színpadra állított.

Közben a következő színészgenerációk oktatásában is részt vett: 1992 és 2007 között tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, illetve Egyetemen, ahol egyetemi docensként is dolgozott.

Nk A nagy négyes,szinház,HSMK,Szacsvay László,Vári Éva,Benedek Mikloós,Molnár Piroska,
A nagy négyes című darabban, Szacsvay Lászlóval és Molnár Piroskával - Fotó: Mediaworks

2003-ban ismét a Nemzeti Színház társulatának tagja lett, majd később szabadúszóként folytatta pályáját. 

2017-től az Orlai Produkciós Iroda társulatában is szerepelt.

Sorra kapta a legfontosabb szakmai elismeréseket

Munkáját már pályája közben számos díjjal ismerték el. 1981-ben Jászai Mari-díjat, 1989-ben Érdemes Művész címet kapott, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2012-ben pedig Kiváló Művész lett.

A legmagasabb szakmai elismerések egyike, a Kossuth-díj 2016-ban találta meg.

 2020-ban a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett, 2023-ban pedig a Nemzet Színészévé választották.

20220407 Budapest Spiró György: Az imposztor című színdarab fotóspróbája fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet képen: Benedek Miklós
Az imposztor című színdarab fotóspróbáján - Fotó: Mediaworks

Egy egész korszakot képviselt

Benedek Miklós számára a színház nem egyszerűen foglalkozás volt, hanem életforma. Játékában egyszerre volt jelen a régi pesti kabaré hagyománya, a klasszikus színjátszás fegyelme és a modern színház iróniája. Évtizedeken át dolgozott a magyar színpadokon, és olyan jellegzetes karaktereket formált meg, amelyek miatt néhány mondat vagy egyetlen gesztus alapján is felismerhető volt.

Benedek Miklós 2024. január 9-én, életének 78. évében hunyt el. A magyar színház egyik meghatározó művésze volt, akinek életművében a színészet, a rendezés, az oktatás és a kabaré hagyománya egyaránt helyet kapott.

A neve nemcsak a díjak és a szerepek miatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert olyan sajátos színpadi személyiséget teremtett, amelyet a magyar közönség évtizedeken keresztül azonnal felismert és megszeretett.

 

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