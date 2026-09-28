Benedek Miklós élete: 80 éve született a legendás magyar színész, akit generációk zártak a szívükbe

Benedek Miklós 1946. szeptember 28-án született Budapesten. Édesapja Benedek Tibor színész és kabaréművész volt, így már gyermekkorában közel került a színház és a pesti kabaré világához.

Benedek Miklós - Fotó: Mediaworks

A színészet iránti érdeklődése korán megmutatkozott. 1965-ben a Ki mit tud? paródiakategóriáját is megnyerte társaival. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára Szinetár Miklós osztályába került, és 1969-ben szerzett diplomát. Ezt követően a Nemzeti Színházhoz szerződött.

Pályája elején többnyire kisebb szerepeket kapott, de kitartó munkával hamar bizonyította, hogy jóval többre képes.

A Nemzeti Színházban töltött évei alatt fokozatosan vált egyre ismertebb és keresettebb színésszé.

A Budapest Orfeum hozta meg számára az egyik legnagyobb sikert

Benedek Miklós nemcsak színészként, hanem alkotóként is jelentős szerepet vállalt a magyar színházi életben.

Az egyik legismertebb vállalkozása a Budapest Orfeum volt, amelynek szellemi atyjaként tartják számon.

Szacsvay László és Benedek Miklós - Fotó: Mediaworks

A produkcióban a régi pesti kabaré világát idézték meg kuplékkal, sanzonokkal, versekkel és jelenetekkel. Benedek Miklós Szacsvay Lászlóval és Császár Angelával együtt dolgozott az előadáson, amelyet hosszú éveken keresztül játszottak nagy sikerrel. A Budapest Orfeum különösen közel állt hozzá, hiszen egyszerre jelenítette meg azt a kulturális közeget, amelyben felnőtt, és azt a színházi hagyományt, amelyet egész pályája során fontosnak tartott.

Húsz év a Katona József Színházban

1983-ban Benedek Miklós a Katona József Színházhoz szerződött, ahol két évtizeden át dolgozott. Ez pályájának egyik legfontosabb időszaka lett.

A színházban számos emlékezetes előadásban szerepelt, és rendezőként is egyre fontosabb feladatokat vállalt. A korszakhoz olyan produkciók kötődtek, mint a Mirandolina, A manó, a Catullus vagy a Boldogtalanok.

Benedek játékát a kritikusok és pályatársai elsősorban rendkívüli stílusérzékéért, fegyelmezettségéért és finom, gyakran fanyar humoráért tartották különlegesnek. A komikus szerepek mellett drámai karakterekben is bizonyítani tudott.