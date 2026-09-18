Bubik Réka színészi karrierjréről vallott: „Hálás vagyok, hogy sokféle szerepkörben kipróbálhatom magam”

Bubik Réka a Színművészeti Egyetem Prózai Színművész szakán végzett 2026-ban. Az idei VIDOR Fesztiválon a legjobb női epizódalakításért járó Smeraldina-díjat nyerte el, az Ők tudják, mi a szerelem című színházi versenyprogramban nyújtott teljesítményéért. A színművésszel a Nemzeti Színházban beszélgettünk.
Bubik Réka, a Nemzeti Színház színművésze interjút adott nekünk
Origo: Nagyon sűrű időszak van mögötted. Hogyan érkeztek az első komolyabb lehetőségek?
Bubik Réka: Valóban sok lehetőséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztem idén nyáron, a Szarvas–Rátóti-osztályban. Negyedéves koromban kezdtek jönni a lehetőségek. Vidnyánszky Attila keresett meg azzal, hogy ugorjak be előadásokba, és onnantól kezdve dolgozom a Nemzetiben. Ugyanebben az évben jött a filmes felkérés is. Bár a Magyar menyegző nagyon fontos állomás számomra, alapvetően a színház áll hozzám közelebb.
Origo: Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy felvesznek a Nemzeti Színházba?
B.R.: Mindent éreztem egyszerre, amikor megtudtam, hogy felvesznek. Most már lediplomáztam, de igazából itt bent nem változott semmi, mindenki ugyanúgy tekint rám. Megtiszteltetés itt játszani, és a társulat is nagyon befogadó. Szeretek velük lenni, mindig támogatóak voltak. Az egyik első beugrásomnál mindössze néhány órám volt felkészülni. Az Ők tudják, mi a szerelem című előadásban a szobalány szerepét kellett átvennem úgy, hogy előtte nem is láttam a darabot. Udvaros Dorottya és a többi színész is sokat segített abban, hogy sikerüljön minden. Nagy örömömre később ezért a szerepért díjat kaptam a nyíregyházi színházi fesztiválon.
Origo: Nagyon különböző előadásokban és szerepekben láthat a közönség. Mennyire fontos számodra pályakezdőként, hogy minél több oldaladat megmutathasd? Mely szerepek kerültek eddig különösen közel hozzád?
B.R.: Nagyon szeretem, hogy ennyire különböző szerepeket kapok, és kifejezetten hálás vagyok azért, hogy sokféle szerepkörben kipróbálhatom magam. A Kaukázusi krétakörben egy anyukát játszom, a Candide-ban voltam már utcalány, de játszottam szobalányt, titkárnőt és faluról a városba kerülő vidéki lányt is. Szerencsére változatos szerepeket kapok, ami segít, hogy ne ragadjak bele egyetlen karaktertípusba. Az az izgalmas ebben a szakmában, hogy azt az oldalunkat is fel kell fedeznünk, amelyről nem is tudtuk, hogy létezik. Az 1-2-3 Ibolyában Ilonka szerepe nagyon közel került hozzám. Megküzdöttünk vele, de végül nagyon megszerettem. Most másfél év után újra elővesszük. Ez azért is érdekes, mert eredetileg az osztályunkkal csináltuk, most pedig a társulatból töltik fel a szerepeket. Ugyanaz a darab, mégis más szereplőkkel. A Don Juant is nagyon szeretem, mert spanyolul ordítok, verekszem és táncolok benne, szóval nagyon szélsőséges feladat. A mi kisvárosunkban Emily Webbet játszom, és az is az egyik kedvencem lett. Kőkemény próbafolyamat volt, nagyon meg kellett érte küzdeni. Egyszerű a szöveg, és pont ezért roppant nehéz úgy elmondani, hogy ne legyen klisé. Most A Mester és Margaritába ugrom be Hella szerepébe. Ez számomra nagyon kedves darab, láttam, amikor bemutatták, és imádtam. Valahol mindig is egy kicsit vágytam rá, hogy szerepeljek benne. A Bánk bánban Izidora szerepét veszem át, a Liliomban pedig Marikát játszom, ami szintén közel áll a szívemhez.
Origo: Mikor dőlt el, hogy színész leszel?
B.R.: A pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumba jártam angol–spanyol nyelvi előkészítős osztályba. Verseket mondtam, szavalóversenyeket nyertem, de sosem mondtam ki, hogy erre a pályára készülök. Bekerültem egy színjátszó csoprtba, és a pályaválasztásnál döntöttem el, hogy színpadon szeretnék állni.
Origo: A Bubik név a magyar színházban komoly örökséget jelent. Édesapádat, Bubik Istvánt a közönség és a szakma is jól ismerte. Érezted valaha ennek a névnek a súlyát, akár előnyként, akár teherként?
B.R.: Biztos, hogy sok mindent jelent. Még a harmincas generációból is sokan ismerik, látták felvételeken, vagy tanultak róla. A Liliomban például együtt játszom Tóth Augusztával, aki édesapámmal rengeteget játszott. Én is láttam erről felvételeket és nagyon érdekes, meg szép is, hogy most én játszom vele. Nagyon büszke vagyok a nevemre. Valahol tud hátrány is lenni, mert az ember elgondolkodik azon, hogy azért vették-e föl vagy azért kapott-e meg egy-egy lehetőséget. De közben mindig azt éreztették velem, hogy nem ezen múlt. Ma már ezen nem gondolkodom, büszke vagyok rá, ha megkérdezik, hogy az ő lánya vagyok-e.
Origo: Mindössze hároméves voltál, amikor édesapád meghalt. Milyen személyes kép maradt meg benned róla?
B.R.: Egy olyan emlékem van, hogy egy lovon ülök, és ő vezeti. Édesanyám elmondása szerint, amikor ülni kezdtem, apám rátett a lóra. Erre emlékszem homályosan. Később megnéztem a régi előadásait. Ebből egy a szakdolgozatomban is szerepel, mert a testtudat fontosságáról írtam a prózai színházban, és beleemeltem Taub János rendezői munkásságát, aki nagyon sokat dolgozott édesapámmal. Ez az előadás a Chioggiai csetepaté, emellett felvételen megnéztem az Egerek és embereket is, amelyben Gáspár Sándorral játszották a főszerepeket.
Origo: Amikor ezeket a felvételeket nézed, felfedezel hasonlóságot kettőtök között?
B.R.: Ezt én nem tudom megítélni, de anyukám igen. Azt mondja, a mimikám abszolút apukámé, és olyan mosolyom van, ami teljesen rá emlékezteti. Alapvetően anyukámra hasonlítok külsőre, de nagyon sokan mondják, hogy a gesztusaim apukámat idézik.
Origo: Most, hogy elkezdődött a társulati lét, és egymás után érkeznek a színházi feladatok, van olyan szerep, amelyet szeretnél eljátszani?
B.R.: Jelenleg nincs olyan szerep, amire azt mondanám, hogy ezt mindenképpen szeretném eljátszani. Igazából időm sem volt ezen gondolkodni. Az egyetemen is nagyon sokat dolgoztunk, rengeteg különböző jelenetet csináltunk különböző darabokból, így mindig arra koncentráltam, ami éppen előttem volt. Ez most is így van. Azt tudom, hogy minél több helyzetben és szerepben szeretném kipróbálni magam.