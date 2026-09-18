Bubik Réka színészi karrierjréről vallott: „Hálás vagyok, hogy sokféle szerepkörben kipróbálhatom magam”

Bubik Réka a Színművészeti Egyetem Prózai Színművész szakán végzett 2026-ban. Az idei VIDOR Fesztiválon a legjobb női epizódalakításért járó Smeraldina-díjat nyerte el, az Ők tudják, mi a szerelem című színházi versenyprogramban nyújtott teljesítményéért. A színművésszel a Nemzeti Színházban beszélgettünk.

Bubik Réka színművészhez a színház áll közelebb (Fotó: Mediaworks)

Bubik Réka, a Nemzeti Színház színművésze interjút adott nekünk

Origo: Nagyon sűrű időszak van mögötted. Hogyan érkeztek az első komolyabb lehetőségek?

Bubik Réka: Valóban sok lehetőséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztem idén nyáron, a Szarvas–Rátóti-osztályban. Negyedéves koromban kezdtek jönni a lehetőségek. Vidnyánszky Attila keresett meg azzal, hogy ugorjak be előadásokba, és onnantól kezdve dolgozom a Nemzetiben. Ugyanebben az évben jött a filmes felkérés is. Bár a Magyar menyegző nagyon fontos állomás számomra, alapvetően a színház áll hozzám közelebb.

Origo: Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy felvesznek a Nemzeti Színházba?

B.R.: Mindent éreztem egyszerre, amikor megtudtam, hogy felvesznek. Most már lediplomáztam, de igazából itt bent nem változott semmi, mindenki ugyanúgy tekint rám. Megtiszteltetés itt játszani, és a társulat is nagyon befogadó. Szeretek velük lenni, mindig támogatóak voltak. Az egyik első beugrásomnál mindössze néhány órám volt felkészülni. Az Ők tudják, mi a szerelem című előadásban a szobalány szerepét kellett átvennem úgy, hogy előtte nem is láttam a darabot. Udvaros Dorottya és a többi színész is sokat segített abban, hogy sikerüljön minden. Nagy örömömre később ezért a szerepért díjat kaptam a nyíregyházi színházi fesztiválon.

Origo: Nagyon különböző előadásokban és szerepekben láthat a közönség. Mennyire fontos számodra pályakezdőként, hogy minél több oldaladat megmutathasd? Mely szerepek kerültek eddig különösen közel hozzád?

B.R.: Nagyon szeretem, hogy ennyire különböző szerepeket kapok, és kifejezetten hálás vagyok azért, hogy sokféle szerepkörben kipróbálhatom magam. A Kaukázusi krétakörben egy anyukát játszom, a Candide-ban voltam már utcalány, de játszottam szobalányt, titkárnőt és faluról a városba kerülő vidéki lányt is. Szerencsére változatos szerepeket kapok, ami segít, hogy ne ragadjak bele egyetlen karaktertípusba. Az az izgalmas ebben a szakmában, hogy azt az oldalunkat is fel kell fedeznünk, amelyről nem is tudtuk, hogy létezik. Az 1-2-3 Ibolyában Ilonka szerepe nagyon közel került hozzám. Megküzdöttünk vele, de végül nagyon megszerettem. Most másfél év után újra elővesszük. Ez azért is érdekes, mert eredetileg az osztályunkkal csináltuk, most pedig a társulatból töltik fel a szerepeket. Ugyanaz a darab, mégis más szereplőkkel. A Don Juant is nagyon szeretem, mert spanyolul ordítok, verekszem és táncolok benne, szóval nagyon szélsőséges feladat. A mi kisvárosunkban Emily Webbet játszom, és az is az egyik kedvencem lett. Kőkemény próbafolyamat volt, nagyon meg kellett érte küzdeni. Egyszerű a szöveg, és pont ezért roppant nehéz úgy elmondani, hogy ne legyen klisé. Most A Mester és Margaritába ugrom be Hella szerepébe. Ez számomra nagyon kedves darab, láttam, amikor bemutatták, és imádtam. Valahol mindig is egy kicsit vágytam rá, hogy szerepeljek benne. A Bánk bánban Izidora szerepét veszem át, a Liliomban pedig Marikát játszom, ami szintén közel áll a szívemhez.