Meghalt Deák Bill Gyula

„Elnémult a mikrofon” – ezekkel a szavakkal jelentették be Deák Bill Gyula halálát a zenész Facebook-oldalán. A bejegyzésben úgy fogalmaztak, hogy a magyarok blueskirálya egy sikeresnek mondott műtét után, 77 éves korában hunyt el.

Deák Bill Gyula - Fotó: Deák Bill Gyula/Facebook

A család azt kérte, mindenki adjon nekik időt arra, hogy feldolgozzák a történteket. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.

Deák Bill Gyula élete

Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutása során a magyar blues egyik legismertebb és legjellegzetesebb hangú előadójává vált. A Hobo Blues Bandben is énekelt, majd szólókarrierbe kezdett, első önálló albuma, a Rossz vér 1983-ban jelent meg. Később a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását.

Nemcsak bluesénekesként vált ismertté: az István, a király című rockoperában Torda táltos szerepében is emlékezetes alakítást nyújtott, és több más zenés színpadi produkcióban is szerepelt.

Jellegzetes hangját Chuck Berry is méltatta. Deák Bill Gyula egy korábbi interjúban idézte fel, hogy az amerikai legenda egy budapesti fellépés után érdeklődött arról, ki az az énekes, akit hallott.

Deák Bill Gyula évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar blues- és rockzenének.