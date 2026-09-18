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Kiderült, ekkor temetik el Deák Bill Gyulát, különleges kéréssel fordultak a rajongókhoz

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Deák Bill Gyula

Kiderült, ekkor temetik el Deák Bill Gyulát, különleges kéréssel fordultak a rajongókhoz

23 perce
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Szeptember 30-án kísérik utolsó útjára Deák Bill Gyulát, a magyar blues legendás alakját. A nyilvános temetésen a rajongók és tisztelők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket a Deák Bill Gyula, a blueskirály emléke előtt.
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Deák Bill Gyulatemetésszertartás

Szeptember 30-án kísérik utolsó útjára Deák Bill Gyulát, a magyar blues legendás alakját. A nyilvános temetésen a rajongók és tisztelők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket a blueskirály emléke előtt.

Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula - Fotó: MTI / Kacsúr Tamás

A család tájékoztatása szerint Deák Bill Gyula temetési szertartása 2026. szeptember 30-án, 13 órakor kezdődik a budapesti Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában.

A búcsúztatás nyilvános lesz, így mindazok részt vehetnek rajta, akik szeretnék leróni kegyeletüket a legendás énekes előtt. A család azt kéri a gyászolóktól, hogy egy szál fehér rózsával búcsúzzanak Deák Bill Gyulától.

Külön kéréssel fordultak a temetésen megjelenő sajtó képviselőihez is. 

Arra kérik őket, hogy a szertartás alatt és azt követően tartsák tiszteletben az elhunyt emlékét és a család gyászát, valamint interjúkészítéssel vagy fotózással ne zavarják a gyászolókat.

A temetési szertartást a X. kerületi Új Köztemetőben, a Kozma utca 8–10. szám alatt tartják.

Deák Bill Gyula élete képekben

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Galéria: Deák Bill Gyula élete képekben
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A Hobo Blues Band harmincéves jubileumi koncertje 2008. szeptember 27-én a Papp László Sportarénában.

 

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