Esztergályos Cecília nem lassít, 84 évesen is teljes erőbedobással dolgozik: az Origónak adott interjút

A Macskajáték egyszerre mulatságos és szívszorító történet két idősödő testvérről, a múló időről és arról a makacs életvágyról, amely még akkor sem hagyja nyugodni az embert, amikor a környezete szerint már ideje volna megállapodnia. Az egyik testvér Orbánné, aki temperamentumával, szenvedélyességével és olykor végletes érzelmeivel nem hajlandó belesimulni abba a szerepbe, amelyet a kora alapján szánnának neki. Szeret, féltékeny, veszekszik, reménykedik és csalódik – vagyis teljes intenzitással éli az életét. Ezt az összetett figurát alakítja Esztergályos Cecília.
Esztergályos Cecília szerepéről vallott az Origónak
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, táncművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja pályáján mindig fontos szerepet játszott a humor, az energia és az erős színpadi jelenlét. Úgy érzi, ma már egy egész megélt élet tapasztalatát tudja belevinni Orbánné alakjába.
Esztergályos Cecília szerint ennél a szerepnél nagyobb ajándékot aligha kaphat egy színésznő. Olyan figurának tartja Orbánnét, akiben ott van a teljes valóság: humor, fájdalom, szerelem, öregedés és az élethez való makacs ragaszkodás – ahogyan magában az életben is.
„Ez egy jutalomjáték, ezt nemhogy szeretni lehet, hanem meg kell halni bele” – mondta. Orbánné temperamentuma különösen közel áll hozzá. Úgy látja, minden színésznő összeteheti a két kezét, ha olyan színházban dolgozik, ahol rábízzák ezt a szerepet.
A szereppel való találkozáshoz ugyanakkor szerinte szükség van érettségre. Harminc évvel korábban talán nem érintette volna meg ennyire Orbánné minden mondata. Most viszont egy hosszú pálya és egy megélt élet tapasztalatát is magával viheti a színpadra. Mint mondja, ezt nem tudatosan „teszi bele” a szerepbe, hanem egyszerűen éli. Beszélgetésünk során szóba kerül Orbánné szerelme is.
„A szerelem nem múlik el. Száznegyvenhárom éves korában is az ember ugyanúgy érez, mint húszéves korában”
– fogalmazott.
Szerinte ezt természetesen, ízléssel kell megmutatni a színpadon, de ha a színész valóban átéli a figura érzéseit, a közönség is vele tart. A Macskajáték számára mindenekelőtt az életigenlés története.
A feladatra már jóval a próbák előtt készülni kezdett. A június eleji társulati ülés után hazament, és július közepére megtanulta a mintegy hetvenoldalas szöveget, hogy a próbákon már ne a szövegtanulással kelljen foglalkoznia. Az előadást Vass György rendezi, a szereplők között pedig Frajt Edit, Gregor Bernadett, Nemes Wanda, Jászai László, Szabó Zsuzsa és Koncz Andrea is ott van. A produkcióban a zene, a tánc és a vetítés is szerepet kap.
Esztergályos Cecília lapunknak azt is elárulta, hogy pályájának kezdete ehhez a színházhoz köti. Már 1961-ben játszott itt, majd 1968-ban Kazimir Károly Thália Színházához szerződött, ahol Móricz Zsigmond Csibe című művével kezdett.
1968… lassan hatvan éve. Hogy mi a titkom? Érző lélek vagyok, aki a lelkéből él
– fogalmazott a művésznő, aki most ismét itt készül arra a szerepre, amelyet színészi pályája egyik csúcsának tart.
Házasságáról is mesélt a művésznő
Hamarosan 84 éves lesz, lendületét pedig elsősorban a családjából hozott adottságnak tekinti. Mint mondja, szüleitől tehetséget örökölt, és ennél nagyobb ajándékot nehezen tudna elképzelni. Amikor éppen nem próbál vagy játszik, akkor sem szakad el igazán a munkától: folyamatosan tanul, emellett főz, süt, sokat alszik, és élvezi az otthoni nyugalmat. Férjével 42 éve élnek együtt, és úgy érzi, tökéletesen kiegészítik egymást.
„Ő Hal, én Vízöntő. Abszolút nem passzolunk egymáshoz, mert a Vízöntő kiönti a Halat. De nem így történt: 42 éve élünk együtt, az már valami” – mondta mosolyogva.
Orbánné és Esztergályos Cecília között számos párhuzam rajzolódik ki: mindkettőjükben ott van a humor, a szenvedély és az életöröm. A művésznő azonban nem szeretné túlbonyolítani ezt a találkozást. Számára a lényeg az, hogy a színész tegye a dolgát, és játsszon jól. A többi majd eldől a színpadon.