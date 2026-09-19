Bemutatták a Madách Színház legújabb darabját, az Evitát: íme a fotók a premierről

Nem véletlen a siker, mivel a szereposztás páratlan volt a másik darabokhoz képest. Péntek este Gadó Anita, mint Evita, Szaszák Zsolt, mint Che, Posta Victor, mint Perón, Sánta László, mint Magaldi, illetve Tóth Nikoletta, mint a kidobott szerető léptek színpadra. A közönség az előadás alatt csillogó szemekkel figyelte, ahogy Andrew Lloyd Webber és Tim Rice legendás musicalje az orruk előtt játszódik, így nem véletlen, hogy többször is visszatapsolták őket.
Gadó Anita Madonna szerepében tündökölt az Evita premierjén
Az Evita nem csupán egy történelmi alak életútját meséli el, hanem inkább megmutatja a rendkívüli nő felemelkedését és annak drámaian gyors lezárását. Eva Perón egy olyan karizmatikus hölgy volt, aki nem ragadt le a múltban és képes volt áttörni a maga és a kor határait. Emellett pedig egy szegény sorsból sikerült felkapaszkodnia Argentína élére és olyan kapcsolatot kialakítani a tömeggel, mint előtte nem soknak. Tragikus halála után ezért is maradt fent a neve a mai napig.
Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója és az Evita rendezője kifejezetten érzékenyen állt hozzá az erős női karakterhez, akinek egyszerre személyes és társadalmi ívű történetet kerekített. A darab amellett, hogy követi a színház hagyományát, kortárs elemeket is beemel.
A darab után beszédet mondott Szirtes Tamás
A vastaps elhalkult, a függöny legördült és elindult a hatalmas ünneplés a színfalak mögött. A darab szereplői, a színház munkatársai és a meghívott vendégek egy premierpartival zárták az estét, ahol Szirtes Tamás egy nagyszerű beszédet is mondott.
Szeretném kiemelni a zenekart és a műszakot, kiváló munkát végeztek, a színészek pedig fantasztikusak voltak. A Madáchban csodálatos emberek dolgoznak, köszönöm mindannyiótok munkáját. A színház történetében igazi mérföldkő, hogy bemutattuk az Evitát. És hogy mi lesz ezután? Köszönjük
— mondta az Evita rendezője, aki utolsó mondatával leginkább arra gondolhatott, hogy új pályázatot írtak ki a Madách Színház vezetésére. Hamarosan pedig kiderül, hogy 22 év igazgatói szerep után mi fog történni Szirtes Tamással.