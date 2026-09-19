Bemutatták a Madách Színház legújabb darabját, az Evitát: íme a fotók a premierről

Nem véletlen a siker, mivel a szereposztás páratlan volt a másik darabokhoz képest. Péntek este Gadó Anita, mint Evita, Szaszák Zsolt, mint Che, Posta Victor, mint Perón, Sánta László, mint Magaldi, illetve Tóth Nikoletta, mint a kidobott szerető léptek színpadra. A közönség az előadás alatt csillogó szemekkel figyelte, ahogy Andrew Lloyd Webber és Tim Rice legendás musicalje az orruk előtt játszódik, így nem véletlen, hogy többször is visszatapsolták őket.

A közönség óriási vastapssal fogadta az Evita előadását (Fotó: Szabolcs László)

Gadó Anita Madonna szerepében tündökölt az Evita premierjén

Az Evita nem csupán egy történelmi alak életútját meséli el, hanem inkább megmutatja a rendkívüli nő felemelkedését és annak drámaian gyors lezárását. Eva Perón egy olyan karizmatikus hölgy volt, aki nem ragadt le a múltban és képes volt áttörni a maga és a kor határait. Emellett pedig egy szegény sorsból sikerült felkapaszkodnia Argentína élére és olyan kapcsolatot kialakítani a tömeggel, mint előtte nem soknak. Tragikus halála után ezért is maradt fent a neve a mai napig.

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója és az Evita rendezője kifejezetten érzékenyen állt hozzá az erős női karakterhez, akinek egyszerre személyes és társadalmi ívű történetet kerekített. A darab amellett, hogy követi a színház hagyományát, kortárs elemeket is beemel.

Szaszák Zsolt, Gadó Anita és Posta Victor is fellépett az Evita premierjén (Fotó: Szabolcs László)

A darab után beszédet mondott Szirtes Tamás

A vastaps elhalkult, a függöny legördült és elindult a hatalmas ünneplés a színfalak mögött. A darab szereplői, a színház munkatársai és a meghívott vendégek egy premierpartival zárták az estét, ahol Szirtes Tamás egy nagyszerű beszédet is mondott.

Szeretném kiemelni a zenekart és a műszakot, kiváló munkát végeztek, a színészek pedig fantasztikusak voltak. A Madáchban csodálatos emberek dolgoznak, köszönöm mindannyiótok munkáját. A színház történetében igazi mérföldkő, hogy bemutattuk az Evitát. És hogy mi lesz ezután? Köszönjük

— mondta az Evita rendezője, aki utolsó mondatával leginkább arra gondolhatott, hogy új pályázatot írtak ki a Madách Színház vezetésére. Hamarosan pedig kiderül, hogy 22 év igazgatói szerep után mi fog történni Szirtes Tamással.