Miért kell, hogy sírj, Argentína? - A Madách Színházban is hódított az Evita és világhírű dala

A látványos produkciót közel egyéves munka előzte meg. A bemutató ötlete magától Andrew Lloyd Webbertől érkezett: az Evita ötvenedik évfordulója alkalmából több rendezőt is megkeresett világszerte azzal, hogy 2026-ban állítsák színpadra a musicalt. Szirtes Tamás és a Madách Színház örömmel mondott igent. A Madách és Webber kapcsolata több mint négy évtizedre nyúlik vissza, ennek az alkotói kapcsolatnak az újabb állomása lett az Evita, amely hatalmas sikert aratott a premierhétvégén.
Evita rendkívüli életútja a színpadon
Az Evita María Eva Duarte de Perón életét dolgozza fel. Az 1919-ben, szerény körülmények között született Eva fiatalon Buenos Airesbe költözött, színésznő és rádiós személyiség lett, majd megismerkedett Juan Domingo Perónnal. Miután férjét 1946-ban Argentína elnökévé választották, Eva Perón az ország First Ladyje lett. Különösen a munkások és a szegényebb társadalmi rétegek körében vált rendkívül népszerűvé, miközben személyét és politikai szerepét komoly ellentétek övezték. Mindössze 33 évesen, 1952-ben halt meg.
Webber és Rice szinte teljes egészében énekelt musicalje ezt a rövid, mégis eseménydús életutat sűríti színházi történetté. Szirtes Tamást Eva Perón történetében ma elsősorban az érdekli, mi rejlik a látványos felemelkedés mögött.
Eva Duarte hihetetlen életerővel és olthatatlan vággyal indult el: hogy szeressék, elfogadják, és megmutathassa, mire képes. Engem ma már leginkább az érdekel, mi a karrier valódi ára, mit él át az, aki a csúcson áll – és az Evita erre is választ ad
– mondta.
A dal, amelyet szinte mindenki ismer
Az Evita már azelőtt világhírű lett, hogy színpadra került volna. Webber és Rice műve először lemezen született meg 1976-ban, és a Don't Cry for Me Argentina / Miért kell, hogy sírj, Argentína? önálló slágerré vált. A londoni színházi premier csak két évvel később, 1978-ban következett.
A dal aztán újabb és újabb életet kapott, a szélesebb közönség számára pedig különösen emlékezetessé vált az 1996-os filmváltozatban, Madonna előadásában.
Nehéz úgy beülni az Evitára, hogy az ember ne várná azt a pillanatot, amikor végre megszólalnak az első ismerős hangok.
Három karakter, három nézőpont
A pénteki premieren Gadó Anita alakította Evitát. A címszerep komoly fizikai, énekesi és színészi feladat: Evita szinte az első perctől az utolsóig jelen van, folyamatosan énekel, mozog, táncol, miközben a fiatal Eva Duartétól el kell jutnia a tömegek által ünnepelt Evitáig.
Gadó Anita magabiztosan viszi végig ezt az átalakulást. A néző szeme előtt válik az ambiciózus fiatal nőből közszereplővé, First Ladyvé, végül pedig legendává.
Ha Evita a történet középpontja, Che az, aki újra és újra más szögből mutatja meg nekünk. Szaszák Zsolt figurája egyszerre van benne a történetben és áll kívül rajta. Figyel, kérdez, kommentál, időnként szinte provokálja Evitát – és vele együtt a nézőt is.
Szaszák Zsolt az Origónak elmondta, hogy számára a szerep egy hosszabb madáchos pálya újabb fontos állomása. Első szerepe a színházban a Mamma Mia! volt, majd a József és a színes szélesvásznú álomkabát címszerepe következett, később pedig újabb Webber-darabokban kapott lehetőséget.
„Nagyon hálás dolog, hogy a Madách Színház ilyen szinten számít rám. Sok színházban dolgozhatok, de mindez nem lett volna, ha Szirtes Tamás nem gondozná a fiatalokat ilyen mély hittel és ilyen alázattal” – mondta Szaszák Zsolt.
Posta Victor Juan Perón szerepében visszafogottabb ellenpontot teremt Evita és Che mellett. A színész a próbafolyamat során nemcsak a musical figurájából indult ki, igyekezett minél többet megtudni a történelmi Perónról is.
Élő szereplőknél az a jó, hogy utána lehet olvasni az embernek. Rengeteget tanulmányoztam a személyiségét és a politikáját. Vannak archív felvételek, amelyeken meg lehet figyelni Perón testtartását, kézmozdulatait, viselkedését
– mesélte lapunknak a premierpartin.
Véleménye szerint Perón különleges feladatot kap a musical dramaturgiájában: bár nem ő áll a történet középpontjában, folyamatosan Evita mellett van, támogatja, segíti, és jelen van életének meghatározó pillanataiban. Posta Victor szerint a produkció modernsége úgy teszi közelivé a történetet, hogy közben nem szakítja ki saját korából. –
Ott vagyunk abban a korban, amelyben a történet játszódik. Nem egy farmeres Evita jön be, de közben a vetítés annyira modern, hogy az egész nagyon fiatalos és lendületes lesz
– tette hozzá.
Sánta László Magaldiként Eva életének kezdeti időszakát és a Buenos Airesbe vezető út első lépéseit jeleníti meg. Külön pillanat jut Tóth Nikolett egyetemi hallgatónak a Kidobott szerető szerepében.Az Another Suitcase in Another Hall a musical egyik legszemélyesebb dala: a nagyszabású politikai és tömegjelenetek után egy félreállított fiatal nő magánya kerül a középpontba.
Erős vizualitás
A Madách Evitája erősen épít a látványra. Vízvárdi András díszlet- és animációtervezése, Rományi Nóra jelmezei, Madarász János világítása és a videotechnika együtt teremti meg a produkció vizuális világát. Az óriási LED-falakon folyamatosan változnak a hátterek, miközben balkonok, lépcsők és emelvények alakítják át újra és újra a színpadi teret.
A vizualitás Evita átalakulását is követi. Ahogy a fiatal Eva Duarte fokozatosan az ország egyik legismertebb arcává válik, úgy kerül egyre hangsúlyosabban előtérbe a róla kialakított kép is.
A vetítések nem egyszerűen hátteret adnak a jeleneteknek, hanem Evita egyre tudatosabban felépített nyilvános alakjának részévé válnak.
A látvány mellett az előadás másik meghatározó eleme az élő zene: Webber partitúráját a Madách Színház zenekara szólaltatja meg.
A nagyszabású zenei és vizuális világ, a tömegjelenetek és a szereplők személyes történetei együtt idézik meg Eva Perón felemelkedését – és azt az árat, amelyet a musical szerint ezért a felemelkedésért fizetni kellett.
Az előadás végére azt is megértjük, miért tér vissza újra és újra Evita története a világ színpadaira. Nem egyszerűen az argentin First Lady életéről szól, hanem ambícióról, felemelkedésről, rajongásról, hatalomról és arról a jóval nehezebben megválaszolható kérdésről is, amelyet Szirtes Tamás megfogalmazott: mi az ára annak, ha valaki feljut a csúcsra?