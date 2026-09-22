Miért kell, hogy sírj, Argentína? - A Madách Színházban is hódított az Evita és világhírű dala

A látványos produkciót közel egyéves munka előzte meg. A bemutató ötlete magától Andrew Lloyd Webbertől érkezett: az Evita ötvenedik évfordulója alkalmából több rendezőt is megkeresett világszerte azzal, hogy 2026-ban állítsák színpadra a musicalt. Szirtes Tamás és a Madách Színház örömmel mondott igent. A Madách és Webber kapcsolata több mint négy évtizedre nyúlik vissza, ennek az alkotói kapcsolatnak az újabb állomása lett az Evita, amely hatalmas sikert aratott a premierhétvégén.

Evita szerepében Gadó Anita (Fotó: Mediaworks)

Evita rendkívüli életútja a színpadon

Az Evita María Eva Duarte de Perón életét dolgozza fel. Az 1919-ben, szerény körülmények között született Eva fiatalon Buenos Airesbe költözött, színésznő és rádiós személyiség lett, majd megismerkedett Juan Domingo Perónnal. Miután férjét 1946-ban Argentína elnökévé választották, Eva Perón az ország First Ladyje lett. Különösen a munkások és a szegényebb társadalmi rétegek körében vált rendkívül népszerűvé, miközben személyét és politikai szerepét komoly ellentétek övezték. Mindössze 33 évesen, 1952-ben halt meg.



Webber és Rice szinte teljes egészében énekelt musicalje ezt a rövid, mégis eseménydús életutat sűríti színházi történetté. Szirtes Tamást Eva Perón történetében ma elsősorban az érdekli, mi rejlik a látványos felemelkedés mögött.

Eva Duarte hihetetlen életerővel és olthatatlan vággyal indult el: hogy szeressék, elfogadják, és megmutathassa, mire képes. Engem ma már leginkább az érdekel, mi a karrier valódi ára, mit él át az, aki a csúcson áll – és az Evita erre is választ ad

– mondta.



Szirtes Tamás, a darab rendezője a premierpartin (Fotó: Mediaworks)

A dal, amelyet szinte mindenki ismer

Az Evita már azelőtt világhírű lett, hogy színpadra került volna. Webber és Rice műve először lemezen született meg 1976-ban, és a Don't Cry for Me Argentina / Miért kell, hogy sírj, Argentína? önálló slágerré vált. A londoni színházi premier csak két évvel később, 1978-ban következett.

A dal aztán újabb és újabb életet kapott, a szélesebb közönség számára pedig különösen emlékezetessé vált az 1996-os filmváltozatban, Madonna előadásában.

Nehéz úgy beülni az Evitára, hogy az ember ne várná azt a pillanatot, amikor végre megszólalnak az első ismerős hangok.

Három karakter, három nézőpont

A pénteki premieren Gadó Anita alakította Evitát. A címszerep komoly fizikai, énekesi és színészi feladat: Evita szinte az első perctől az utolsóig jelen van, folyamatosan énekel, mozog, táncol, miközben a fiatal Eva Duartétól el kell jutnia a tömegek által ünnepelt Evitáig.

Gadó Anita magabiztosan viszi végig ezt az átalakulást. A néző szeme előtt válik az ambiciózus fiatal nőből közszereplővé, First Ladyvé, végül pedig legendává.