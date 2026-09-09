Legendák térnek vissza a színpadra: a Republic és a Barbaro története is összeér Budakalászon

Szabó András együttese 1975-ben indult el azon az úton, amelyen a magyar és balkáni népzene, a táncházmozgalom szellemisége, a rock ereje és a progresszív zene kísérletező kedve találkozott. Ennek a több mint öt évtizedes, számos zenei elágazást hozó történetnek állít emléket a Gépfolklór 50. jubileumi nagykoncertje.

A Gépfolklór 50. jubileumi koncertjét rendezi meg (Fotó: Vígh György)

A Gépfolklór ötven éve

A Gépfolklór gyökerei a hetvenes évek magyar népzenei megújulásáig és a táncházmozgalomig nyúlnak vissza. Ebből a közegből indulva az együttes hamar megtalálta saját irányát: a magyar, erdélyi és balkáni zenei hatások mellé fokozatosan bekerült a korszak rockzenéjének energiája és progresszív szemlélete. A nyolcvanas évekre egyre hangsúlyosabbá váltak a balkáni páratlan ütemek, az erőteljes ritmusok, az elektromos gitár és a rockzenei megszólalás.

A hegedű, az ütőhangszerek és az elektromos hangszerek találkozásából karakteres zenei világ született, amely a Gépfolklórt a hazai progresszív etno-rock korai képviselői közé emelte. Hatása saját történetén is túlmutatott: a Gépfolklór nyolcvanas évekbeli zenei világához és egykori muzsikusaihoz szorosan kapcsolódik a később megalakult Barbaro története.

Szabó András 1995-től hosszú időn át hegedűsként működött közre a Republic produkcióiban. A Gépfolklór története így a magyar folk-rock és etno-rock fejlődésének különleges keresztmetszete is.

A jubileumi estén az együtteshez az elmúlt évtizedek zenésztársai és barátai is csatlakoznak. A Gépfolklór ünnepi felállásában Jablonkay Judit, Molnár Gábor, Sallay Jenő, Szabó András, Szabó Emese és Donászy Tibor játszik, vendégként pedig Gombai Tamás és Tóth Zoltán lép színpadra.

Az est további közreműködője Kovács Nóri énekesnő és a Rozmaring Szerb Táncegyüttes. Tóth Zoltán személye újabb kapcsolatot teremt a Gépfolklór és a Republic története között: a Republic alapító tagja volt, és 1990-től 2013-ig gitározott az együttesben.

Öt évtized különböző korszakai, zenészei és zenei kapcsolatai találkoznak így egyetlen estén.

Sebő Ferencre emlékeznek

A jubileumi ünnepléshez idén veszteség is társul. A koncerten külön megemlékeznek a 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferencről (1947–2026), a magyar népzenei megújulás és a táncházmozgalom egyik meghatározó alakjáról.

A Gépfolklór megszületése elválaszthatatlan attól a kulturális pezsgéstől, amelyet a hetvenes évek népzenei újrafelfedezése és a táncházmozgalom teremtett. Sebő Ferenc és kortársai úgy fordultak a magyar paraszti zenei hagyomány felé, hogy azt egy új generáció számára ismét élővé és kortárssá tették.

A Gépfolklór ebből a közegből indulva választotta saját, kísérletező útját: megőrizte kapcsolatát a népzenei forrásokkal, miközben rockzenei és progresszív elemekkel, valamint balkáni ritmusokkal gondolta tovább azokat. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy a hagyomány folyamatosan alakítható, új zenei formák felé nyitott forrásként jelenjen meg az együttes muzsikájában.

A megemlékezéshez könyvbemutatók is kapcsolódnak: az érdeklődők megismerhetik Jávorszky Béla Sebő Ferenc munkásságáról szóló kötetét, valamint A Vízöntőtől a Barbaróig című könyvet. A két kiadvány is jelzi, hogy ezen az estén nemcsak egy zenekar több mint öt évtizedes történetéről, hanem a magyar folkzene és folk-rock egy fontos korszakáról is szó lesz.

A koncert után táncház következik.

Ezzel az este visszakanyarodik ahhoz a közeghez, amelyből a Gépfolklór története is elindult: a közösen játszott, táncolt és megélt népzenéhez. Egyetlen estén találkozik a hetvenes évek táncházmozgalmának öröksége, a Gépfolklór kísérletező zenei világa, a rock és az etno-rock, valamint azok a zenészek és zenei kapcsolatok, amelyek több mint öt évtized alatt formálták az együttes történetét.