A 10 éves magyar sztárcsemete, Jeles Bálint, aki már most megkeresi a saját zsebpénzét: „Megtanultam, mennyi munkába kerül négyezer forint!”

Cuki állatsereglet, varázslatos színházi szerepek és izgalmas forgatások. Nem mindennapi életet él Jeles Bálint, aki tízévesen már a Budapesti Operettszínház színpadán is elbűvölte a nézőket, hamarosan pedig a Hogyan tudnék élni nélküled 2 című mozifilm főszereplőjeként is megcsodálhatja a moziba járó közönség.

Jeles Bálint szívesen gondoskodik az állatokról Fotó: Origo

Bár az egyre foglalkoztatottabb gyermekszínész a színpadon és a kamerák előtt a felnőtteket meglepő professzionalitással dolgozik, otthon megmarad valódi gyermeknek. Erről a szülei és a testvérei mellett háziállatai is gondoskodnak, akiknek közelében igazán elengedheti magát. Ha csak teheti, időt szakít kedvenc macskájára és nyuszijára is.

— Mindkét állatot nagyon szeretem - mondta Bálint az Origónak, és elárulta, a nyulat a család Dr. Kolosszónak nevezte el, mert kinézetre hasonlít a Thunderman család című mesében szereplő négylábúra.

— Sokat ugrál, és ha nyitva hagyjuk a ketrec ajtaját, szívesen kiugrik. Gyakran persze én veszem ki kedvtelésből, hogy játszani tudjak vele és megsimogassam. Hozzáteszem, ha csak egy pillanatra leveszem róla a szememet, elszalad. Olyankor bizony egy órát is igénybe vehet, hogy el tudjuk kapni, hogy visszategyük – mesélte a A Szépség és a Szörnyeteg-című Alan Menken-musical Csészije.

A fekete-fehér foltos nyúl gondozásból Bálint is kiveszi a részét. Szívesen eteti a bundás barátját, bár a ketrecpucolást azért inkább az édesanyjára hagyja. A családi fészek valódi uralkodója az eddigiek ellenére a kis színészpalántánál is idősebb ragdoll macska.



— Nagyon cuki! Azazelnek hívjuk. Már 11 éve van nálunk, vagyis az anyukám régebb óta ismeri, mint engem, hiszen én még csak 10 éves vagyok. A cicánk öreg állatnak számít, macskaévekben számolva 72 éves - mosolygott Bálint, és azt is elmesélte, hogy a családi legendárium szerint a cica bizony gyakran „vigyázott rá” csecsemőkorában. Az édesanyja a kisbabát beültette a babakocsiba, a négylábú pedig leült vele szemben.

Kolosszó a répát is elfogadja kis gazdájától Fotó: Origo



Bálint igazi, jó értelemben vett rosszaság, vagy máshogy mondva egy örökmozgó, eleven gyermek. Mint mondja, az iskolai elfoglaltságai és a színházi próbák és fellépések között szívesen ugratja két bátyját, máskor azzal tör borsot az ügyvéd édesanyja orra alá, hogy nem hagyja dolgozni vagyis keresetleveleket írni. Ha azonban meglátja, hogy mindenki elfáradt, azonnal kiveszi a részét a házimunkából. Mi több, még élvezi is, hogy otthon is hasznos tevékenységet végezhet.

— Egyszer elmosogattam magam után, mert láttam, hogy a többieknek nagyon sok a feladata otthon. Nagyon jó érzés volt! Ahogy a fehér habok flocskolódnak az nagyon jól néz ki, ráadásul az otthoni hangulat is jobb lesz. Ha valami rosszat tettem, elmosogatok, és máris szent a béke! - árulta el Bálint.