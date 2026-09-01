Rudolf Péter szívhez szóló szavakkal emlékezett Kaszás Attilára: „Morális iránytű volt, van és lesz”

Bemutatták a Kaszás Attila-díj idei jelöltjeit az Örkény István Színházban. Az elismerést 2008-ban, egy évvel Kaszás Attila tragikus halála után hozták létre azzal a céllal, hogy megőrizzék a kivételes színész emlékét, és évről évre olyan művészek munkáját ismerjék el, akik nemcsak tehetségükkel, hanem emberi értékeikkel is példát mutatnak.
Hamarosan átadják az idei Kaszás Attila-díjat
A díj jelöltjeit ezúttal is maguk a színházi társulatok választották ki, ez jelentette a kiválasztás első fordulóját. Ezt követően a jelöltek egymásra adhatták le voksukat, így alakult ki az a négyes, akik közül a közönség választhatja ki a díjazottat. Mától egészen szeptember 15-ig lehet szavazni Bartha Borókára, Kelemen Zoltánra, Ötvös Andrásra és Pap Lujzára.
A díj átadására szeptember 17-én kerül sor, méghozzá különleges körülmények között. A győztes a Vígszínházban, A padlás egyik előadása előtt, a nézők jelenlétében veheti majd át az elismerést.
Rudolf Péter Kaszás Attila jó barátja volt
A sajtótájékoztatón Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója is felszólalt. Számára különösen személyes jelentőséggel bír a Kaszás Attila-díj, hiszen a két színész között mély barátság volt. Rudolf Péter és Kaszás Attila együtt nőttek fel a Vígszínház falai között, így az igazgató számára különösen megható, hogy éppen ott emlékezhetnek majd egykori barátjára.
Először is szeretnék egy szolgálati közleményt mondani: szeptember 17-én, A Padlás egyik előadása előtt, a nézők között adjuk át a díjat. Ez a legfontosabb bejelentésünk. Ebben az esetben a Vígszínházat találom a legmegfelelőbb helyszínnek. Ott együtt nőttünk fel, és a személyes érintettségem is elég nyilvánvaló. Nagyon sok mindent köszönhetek Attilának. Morális iránytű volt, van és lesz. Nagyon sokszor, még akkor is, amikor vitába keveredtem Attilával, úgy tudott döntést hozni, hogy egyszerűen nem tudtam nem egyetérteni vele. Édesanyámmal, édesapámmal és vele vagyok így. Úgyhogy az, hogy A Padlás előtt adhatjuk át ezt a díjat, nekem különösen fontos. Nagyon gratulálok mindenkinek, aki jelölve volt, van és lesz, mert nyilván emberi minőségében is tehetséges emberekkel tele van ez az ország
– fogalmazott Rudolf Péter.
A Kaszás Attila-díj így idén sem csupán egy szakmai elismerésről szól, hanem egy olyan örökségről is, amely közel két évtizeddel Kaszás Attila halála után is él. Arról az emberi és művészi értékrendről, amelyet a színész képviselt, és amelyet a díj évről évre továbbvisz.