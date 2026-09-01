Rudolf Péter szívhez szóló szavakkal emlékezett Kaszás Attilára: „Morális iránytű volt, van és lesz”

Bemutatták a Kaszás Attila-díj idei jelöltjeit az Örkény István Színházban. Az elismerést 2008-ban, egy évvel Kaszás Attila tragikus halála után hozták létre azzal a céllal, hogy megőrizzék a kivételes színész emlékét, és évről évre olyan művészek munkáját ismerjék el, akik nemcsak tehetségükkel, hanem emberi értékeikkel is példát mutatnak.

Kaszás Attila 2007-ben hunyt el (Fotó: MW archiv)

Hamarosan átadják az idei Kaszás Attila-díjat

A díj jelöltjeit ezúttal is maguk a színházi társulatok választották ki, ez jelentette a kiválasztás első fordulóját. Ezt követően a jelöltek egymásra adhatták le voksukat, így alakult ki az a négyes, akik közül a közönség választhatja ki a díjazottat. Mától egészen szeptember 15-ig lehet szavazni Bartha Borókára, Kelemen Zoltánra, Ötvös Andrásra és Pap Lujzára.

A díj átadására szeptember 17-én kerül sor, méghozzá különleges körülmények között. A győztes a Vígszínházban, A padlás egyik előadása előtt, a nézők jelenlétében veheti majd át az elismerést.