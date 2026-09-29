Váratlanul elhunyt a Játékszín meghatározó alakja

Krsztovics Sándor, a Játékszín színpadmestere és szcenikusa 73 éves korában váratlanul elhunyt. Halálhírét szeptember 28-án Bank Tamás, a Játékszín igazgatója közölte a színház közössége nevében. A teátrum saját halottjának tekinti a szakembert.

Krsztovics Sándor a Játékszín első Életműdíjasa volt

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Krsztovics Sándor pályafutását 1969-ben a Déryné Színházban kezdte díszítőként, később színpadmesterként és szcenikusként dolgozott. A Játékszín alapítása óta a teátrum csapatának tagja volt, és bár több mint tíz éve nyugdíjba vonult, továbbra is aktívan részt vett az előadások és vendégjátékok megvalósításában.

Krsztovics Sándor több mint öt évtizeden át dolgozott a színházért

Sanyi bácsi a kezdetektől velünk volt. Több mint öt évtizedes színházi tapasztalatát állította a Játékszín szolgálatába, és fáradhatatlanul dolgozott előadásaink létrejöttéért, valamint azért, hogy azok az ország számos pontjára eljuthassanak. Tudására, munkájára és emberségére mindig számíthattunk. Kedves személyisége, a színház iránti szeretete és elkötelezettsége miatt mindenki tisztelte és szerette. Hiánya hatalmas űrt hagy maga után közösségünkben.

– írta közleményében a Játékszín igazgatója.

Krsztovics Sándor 2025-ben elsőként vehette át a Játékszín Életműdíját. Az elismerést a színházi élet iránti elkötelezettségéért és hosszú pályafutása során végzett kiemelkedő munkájáért kapta.

Munkásságát 2026-ban Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetést a színpad iránti szeretettel, folyamatos megújulással és kíváncsisággal végzett magas színvonalú szakmai munkájáért kapta.