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LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója a Vasúttörténeti Parkban (x)

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Szeptember 26-án és 27-én ismét különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasúttörténeti Park: érkezik a LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves kerti vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasútbarátok körében csak „Púposként” ismert mozdony lesz.
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PR cikkMagyar Vasúttörténeti ParkLokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozórendezvény
Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt egész hétvégén látványos és izgalmas programok várják a Vasúttörténeti Parkban. A LokoPiknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára.

Az esemény egyik központi témája a Vasúttörténeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a Park a kerti vasút hűséges utasainak. A látogatók egy erre a célra készült jegygyűjtő füzetben gyűjthetik össze a kerti vasutazások során váltott jegyeiket. Azoknak, akik összegyűjtenek 10 különböző kerti vasútjegyet, a Park egy jelképes jubileumi meglepetéssel köszöni meg, hogy az interaktív programokra szóló jegyek megvásárlásával támogatják a Vasúttörténeti Park működését. A gyűjtőfüzetek ingyenesen igényelhetők a helyszínen, a pénztáraknál.

A füzet összesen 14 jegy számára biztosít helyet, azonban a jubileumi ajándék átvételéhez elegendő a 10 különböző kerti vasútjegyet összegyűjteni. A fennmaradó 4 helyre a látogatók a korábbi években megőrzött különleges vagy emlékbe eltett jegyeiket is beragaszthatják. A jubileumi meglepetés 2026. szeptember 1. és 27. között vehető át a Vasúttörténeti Park jegypénztáraiban. A jegygyűjtés azonban már 2026. július 26-án, az ingyenes belépőnapon megkezdődött.

A hétvége másik főszereplője, egyben az idei LokoPiknik kiemelt sztárja az M40-es, vagyis a vasútbarátok körében csak „Púposként” ismert mozdony lesz. A rendezvény egyik leglátványosabb része idén is a Kerti Vasutak Találkozója:  16 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételévelti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételével.

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Az eddig visszaigazolt járművek között szerepel a Fantázia villanymozdony – V49 1976; Schwarczkopf Gergely Bzmot + Bzx szerelvénye és Bulivonata kocsival; egy bányamozdony; a Kisoroszi pedálos hajtány kiskocsival; a Kisoroszi C-50-es vagonnal; Varga Dániel C50-es kisvonata személykocsival; Jakub és Marek Vimr saját építésű, Škoda 16E alapján készült mozdonya két kocsival; a brnói SMPD AEG No. 9 akkumulátoros mozdonya két kocsival; továbbá Szlovéniából az SŽ 911, az SŽ 664, az SŽ 643 és a Šeka 1:8 méretarányú villamos hajtású kerti vasúti mozdonyok. A külföldi résztvevők között több olyan családi és közösségi építésű jármű is érkezik, amelyet kifejezetten kerti vasúti üzemre alakítottak vagy építettek. /A felsorolás a jelenlegi visszajelzések alapján készült, ezért nem tekinthető véglegesnek: a teljes résztvevői és járműlista várhatóan szeptember elejére áll össze./

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A LokoPiknik azonban nemcsak a különleges vasúti járművek bemutatásáról szól. A hétvége során előzetes regisztrációhoz kötött tárlatvezetések várják az érdeklődőket a „Bivaly a síneken – A legendás 424-es gőzmozdony” és a „201 éves a vasút” című kiállításokhoz kapcsolódva. A tárlatvezetéseket Magyar Attila tartja, aki a műtárgyak bemutatása mellett történelmi és technikatörténeti összefüggésekbe helyezi a 424-es megszületését: szó lesz az első világháború vasúti igényeiről, a trianoni helyzet következményeiről, a korabeli pályák terhelhetőségéről, a rendelkezésre álló tüzelőanyagok kihívásairól, valamint arról is, hogyan vált a 424-es univerzális, személy-, gyors- és tehervonati szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonnyá. A bemutató a gőzmozdony működését is közérthetően közelebb hozza a látogatókhoz.

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A tárlatvezetéseket játékos kvízkérdések is színesítik, így a látogatók nemcsak meghallgathatják a történeteket, hanem próbára is tehetik vasúttörténeti tudásukat. Emellett a Park népszerű interaktív programjai is egész hétvégén elérhetők lesznek. A családokat ingyenes ugrálóvár, arcfestés, valamint a Kulturális Közlekedésért Alapítvány kitelepülése is várja. A LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója így egyszerre kínál különleges találkozási lehetőséget a vasút rajongóinak és egész napos családi kikapcsolódást mindazoknak, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a vasút múltjával és jelenével.

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A rendezvény megvalósítását kiemelt támogatók és együttműködő partnerek is segítik. A Pölöskei Szörp kiemelt támogatóként kapcsolódik a LokoPiknikhez, míg a Volvo Galéria Budapest a rendezvény mindkét napján bemutató autókkal érkezik a Vasúttörténeti Parkba.

Szeptember 26-án a Sláger FM is kitelepül a rendezvényre, tovább színesítve a szombati programkínálatot. A helyszínen emellett a Kulturális Közlekedésért Alapítvány kitelepülése, valamint vendéglátó partnerek – többek között hot dogos és kávés árusok – is várják a látogatókat. A rendezvény műsorvezetője idén újra Somogyi Zoltán lesz.

A LokoPiknik számunkra minden évben különleges alkalom, idén pedig a kerti vasút 20. születésnapja még ünnepibbé teszi ezt a hétvégét. Kevés olyan esemény van, ahol ennyiféle vasúti járművet láthatunk egyszerre, egy helyen. Büszkék vagyunk arra, hogy a Vasúttörténeti Park lehetővé teszi ezt a sokszínű találkozást: a gyerekeknek felejthetetlen élmény, a rajongóknak igazi közösségi esemény, nekünk pedig annak a bizonyítéka, hogy a vasút iránti lelkesedés generációról generációra továbbadható.

 „– nyilatkozta Schvéd Norbert, a Magyar Vasúttörténeti Park vezetője.

 

JEGYINFORMÁCIÓK

2026 LokoPiknik belépőjegy árakÁr
Gyermek 0-3 éves korigingyenes
Felnőtt belépőjegy3.200 Ft/fő
Gyermek belépőjegy1.500 Ft/fő
Nyugdíjas belépőjegy1.800 Ft/fő
Vasutas belépőjegy1.800 Ft/fő
Kutatójegy2.500 Ft/fő
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek)8.700 Ft/család

 

Időpont: 2026. szeptember 26–27., szombat és vasárnap 

További információ: LOKOPIKNIK és Kerti Vasutak Találkozója 2026. | Magyar Vasúttörténeti Park
A Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

https://vasuttortenetipark.hu/rendezvenyek/lokopiknik-es-kerti-vasutak-talalkozoja-2026/ 

 

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