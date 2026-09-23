LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója a Vasúttörténeti Parkban (x)

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt egész hétvégén látványos és izgalmas programok várják a Vasúttörténeti Parkban. A LokoPiknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára.

Az esemény egyik központi témája a Vasúttörténeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a Park a kerti vasút hűséges utasainak. A látogatók egy erre a célra készült jegygyűjtő füzetben gyűjthetik össze a kerti vasutazások során váltott jegyeiket. Azoknak, akik összegyűjtenek 10 különböző kerti vasútjegyet, a Park egy jelképes jubileumi meglepetéssel köszöni meg, hogy az interaktív programokra szóló jegyek megvásárlásával támogatják a Vasúttörténeti Park működését. A gyűjtőfüzetek ingyenesen igényelhetők a helyszínen, a pénztáraknál.

A füzet összesen 14 jegy számára biztosít helyet, azonban a jubileumi ajándék átvételéhez elegendő a 10 különböző kerti vasútjegyet összegyűjteni. A fennmaradó 4 helyre a látogatók a korábbi években megőrzött különleges vagy emlékbe eltett jegyeiket is beragaszthatják. A jubileumi meglepetés 2026. szeptember 1. és 27. között vehető át a Vasúttörténeti Park jegypénztáraiban. A jegygyűjtés azonban már 2026. július 26-án, az ingyenes belépőnapon megkezdődött.

A hétvége másik főszereplője, egyben az idei LokoPiknik kiemelt sztárja az M40-es, vagyis a vasútbarátok körében csak „Púposként” ismert mozdony lesz. A rendezvény egyik leglátványosabb része idén is a Kerti Vasutak Találkozója: 16 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételévelti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételével.

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Az eddig visszaigazolt járművek között szerepel a Fantázia villanymozdony – V49 1976; Schwarczkopf Gergely Bzmot + Bzx szerelvénye és Bulivonata kocsival; egy bányamozdony; a Kisoroszi pedálos hajtány kiskocsival; a Kisoroszi C-50-es vagonnal; Varga Dániel C50-es kisvonata személykocsival; Jakub és Marek Vimr saját építésű, Škoda 16E alapján készült mozdonya két kocsival; a brnói SMPD AEG No. 9 akkumulátoros mozdonya két kocsival; továbbá Szlovéniából az SŽ 911, az SŽ 664, az SŽ 643 és a Šeka 1:8 méretarányú villamos hajtású kerti vasúti mozdonyok. A külföldi résztvevők között több olyan családi és közösségi építésű jármű is érkezik, amelyet kifejezetten kerti vasúti üzemre alakítottak vagy építettek. /A felsorolás a jelenlegi visszajelzések alapján készült, ezért nem tekinthető véglegesnek: a teljes résztvevői és járműlista várhatóan szeptember elejére áll össze./