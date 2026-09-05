Ünneplőbe öltözött közönség, filmesek, színészek és régi CineFest-ismerősök töltötték meg péntek este a fesztivál központját. Magyarország legnagyobb, új nemzetközi filmeket bemutató fesztiválján a világ vezető seregszemléiről érkező filmek, friss magyar alkotások és kísérőprogramok várják a közönséget. A 22. CineFest nyitóünnepségén hamar kiderült: az idei filmmustra nagyobbra nőtt, mint valaha.

A 22. CineFest életműdíját Gáspár Sándor vehette át (Fotó:Facebook/CineFest)

A 22. CineFest alkotásai, díjazottjai

„Az idei fesztiválon minden eddiginél több, mintegy 90 filmalkotás fog szerepelni a programban” – mondta köszöntőjében Bíró Tibor fesztiváligazgató.

Az 56 versenyfilm 28 országból érkezett, és idén már öt helyszínen peregnek a filmek. Új vetítőhelyként a Tudomány és Technika Háza is bekapcsolódott a CineFest vérkeringésébe.

Tóth-Szántai József polgármester a film különleges erejéről beszélt. Talán az egyik legszebb gondolata volt, hogy a vászon előtt „tanulunk, érzünk, gondolkodunk és kapcsolódunk”, és különleges élmény, amikor egy teremben több száz ember arcára ugyanazt az érzelmet rajzolja ki egy történet. Miskolc és a mozi kapcsolata ráadásul jóval régebbi a CineFestnél.

A polgármester felidézte az 1899-es miskolci filmvetítést, az 1939-es lillafüredi filmfesztivált, valamint az egykori Apolló, Fáklya, Béke és Kossuth mozikat is. A városban volt idő, amikor több mint harminc mozi és vetítőterem várta a közönséget.

A nyitóünnepség legszemélyesebb percei Gáspár Sándorhoz kötődtek. A Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas színművész idén a CineFest életműdíját vehette át. A vásznon előbb filmszerepei peregtek: több mint hetven film, évtizedek karakterei, a Csapd le csacsi!, A miniszter félrelép, az Üvegtigris Rókája és egy hosszú színházi pálya emlékei.

A méltatás után azonban váratlan fordulat következett, meglepetésvendég érkezett: testvére, Gáspár Tibor. A Miskolci Nemzeti Színház színművésze nem szabályos laudációval készült. „Egy nagyon pici történetet” mesélt az életükből, a filmről, a színészetről és a testvériségről.

Felidézte első nagy filmes főszerepét, amikor hosszú casting után őt választották, miközben – mint mondta – akkor „egy névtelen vidéki színész” volt. Megijedt a feladattól, és bátyjához fordult, aki szintén szerepelt a filmben. 0äÖcsi, nyugodj meg. Meg fogod nyerni a fesztivál férfi alakítását” – mondta neki Gáspár Sándor. Amikor öccse megkérdezte, miből gondolja ezt, a válasz így szólt: „Mert ismerem az anyagot, ismerem a rendezőt, és ismerlek téged.” Igaza lett. „Ő volt a legboldogabb, amikor kihirdették, hogy valóban megnyertem, és ő ott sírt mögöttem. Köszönöm neked, Sanyi. Gratulálok az életműdíjadhoz!” – mondta Gáspár Tibor. Ekkor már Gáspár Sándor is a könnyeivel küzdött. Fellépett a színpadra, és hosszan átölelte testvérét. A meghatottságot aztán egyetlen mondattal oldotta fel: „Köszönöm szépen. Öcsémmel majd még elbeszélgetek” – mondta meghatott komolysággal és könnyek között nevetett fel a közönség is. Gáspár Sándor elmesélte, hogy amikor értesült az életműdíjról, utánanézett a korábbi kitüntetetteknek. Világsztárok, Oscar-díjasok, nagy külföldi és magyar rendezők, színészek neveivel találkozott.

Atyaúristen! (…) Hogy jövök én ide?

– emlékezett első reakciójára. Felidézte Gyarmathy Líviát, aki első filmszerepét adta neki, és azokat a rendezőket, alkotótársakat, akik pályája során hittek benne.