Ünneplőbe öltözött közönség, filmesek, színészek és régi CineFest-ismerősök töltötték meg péntek este a fesztivál központját. Magyarország legnagyobb, új nemzetközi filmeket bemutató fesztiválján a világ vezető seregszemléiről érkező filmek, friss magyar alkotások és kísérőprogramok várják a közönséget. A 22. CineFest nyitóünnepségén hamar kiderült: az idei filmmustra nagyobbra nőtt, mint valaha.
A 22. CineFest alkotásai, díjazottjai
„Az idei fesztiválon minden eddiginél több, mintegy 90 filmalkotás fog szerepelni a programban” – mondta köszöntőjében Bíró Tibor fesztiváligazgató.
Az 56 versenyfilm 28 országból érkezett, és idén már öt helyszínen peregnek a filmek. Új vetítőhelyként a Tudomány és Technika Háza is bekapcsolódott a CineFest vérkeringésébe.
Tóth-Szántai József polgármester a film különleges erejéről beszélt. Talán az egyik legszebb gondolata volt, hogy a vászon előtt „tanulunk, érzünk, gondolkodunk és kapcsolódunk”, és különleges élmény, amikor egy teremben több száz ember arcára ugyanazt az érzelmet rajzolja ki egy történet. Miskolc és a mozi kapcsolata ráadásul jóval régebbi a CineFestnél.
A polgármester felidézte az 1899-es miskolci filmvetítést, az 1939-es lillafüredi filmfesztivált, valamint az egykori Apolló, Fáklya, Béke és Kossuth mozikat is. A városban volt idő, amikor több mint harminc mozi és vetítőterem várta a közönséget.
A nyitóünnepség legszemélyesebb percei Gáspár Sándorhoz kötődtek. A Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas színművész idén a CineFest életműdíját vehette át. A vásznon előbb filmszerepei peregtek: több mint hetven film, évtizedek karakterei, a Csapd le csacsi!, A miniszter félrelép, az Üvegtigris Rókája és egy hosszú színházi pálya emlékei.
A méltatás után azonban váratlan fordulat következett, meglepetésvendég érkezett: testvére, Gáspár Tibor. A Miskolci Nemzeti Színház színművésze nem szabályos laudációval készült. „Egy nagyon pici történetet” mesélt az életükből, a filmről, a színészetről és a testvériségről.
Felidézte első nagy filmes főszerepét, amikor hosszú casting után őt választották, miközben – mint mondta – akkor „egy névtelen vidéki színész” volt. Megijedt a feladattól, és bátyjához fordult, aki szintén szerepelt a filmben. 0äÖcsi, nyugodj meg. Meg fogod nyerni a fesztivál férfi alakítását” – mondta neki Gáspár Sándor. Amikor öccse megkérdezte, miből gondolja ezt, a válasz így szólt: „Mert ismerem az anyagot, ismerem a rendezőt, és ismerlek téged.” Igaza lett. „Ő volt a legboldogabb, amikor kihirdették, hogy valóban megnyertem, és ő ott sírt mögöttem. Köszönöm neked, Sanyi. Gratulálok az életműdíjadhoz!” – mondta Gáspár Tibor. Ekkor már Gáspár Sándor is a könnyeivel küzdött. Fellépett a színpadra, és hosszan átölelte testvérét. A meghatottságot aztán egyetlen mondattal oldotta fel: „Köszönöm szépen. Öcsémmel majd még elbeszélgetek” – mondta meghatott komolysággal és könnyek között nevetett fel a közönség is. Gáspár Sándor elmesélte, hogy amikor értesült az életműdíjról, utánanézett a korábbi kitüntetetteknek. Világsztárok, Oscar-díjasok, nagy külföldi és magyar rendezők, színészek neveivel találkozott.
Atyaúristen! (…) Hogy jövök én ide?
– emlékezett első reakciójára. Felidézte Gyarmathy Líviát, aki első filmszerepét adta neki, és azokat a rendezőket, alkotótársakat, akik pályája során hittek benne.
„A szakmaiság mellett van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit tőlük kaptam, a bizalom” – fogalmazott a színművész, majd a következő gondolattal zárta beszédét:
Így a bizalom útján jutottam el idáig, és nagyon remélem, hogy ebben a csatárláncban lehetek én is egy olyan láncszem, akihez majd büszkén kapcsolódnak a jövőben.
A nyitógála másik nemzetközi rangú kitüntetettje Danis Tanović volt. Az Oscar- és Golden Globe-díjas bosnyák rendező az Európai Mozi Nagykövete díjat vette át Bíró Tibortól. Tanović arról beszélt, hogy már diákkora óta barátsággal gondol Magyarországra az itt látott filmek miatt, de különösen fontos számára a Tarr Bélával kialakult barátsága. Az elismerés másik idei díjazottja Kevin Macdonald Oscar-díjas skót rendező és producer, aki a Pressburger-konferencia után veszi át kitüntetését a miskolci városházán.
A beszédek és díjak után kialudtak a fények, és elkezdődött az idei fesztivál nyitófilmje, Igor Šeregi Lagzi című horvát vígjátéka. A horvát-szerb produkció egy esküvőből kiindulva játszik rá a családi és nemzeti ellentétekre, arra a helyzetre, amikor két família találkozása jóval többet hoz felszínre annál, mint amit az ünnepi asztalnál illene szóba hozni.
A könnyed, helyenként harsány humor mögött így nagyon is ismerős balkáni feszültségek és emberi konfliktusok rajzolódnak ki.
A CineFest szeptember 12-ig folytatódik. Országos premierek, díjnyertes alkotások, rövidfilmek, elsőfilmesek munkái, közönségtalálkozók és kísérőprogramok követik egymást. A fesztivál programja itt követhető.