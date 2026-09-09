Miller Zoltán azonnali hatállyal felmondott a Madách Színháznál!

Miller Zoltán felmondásáról és terveiről saját közösségi oldalán számolt be. Az eMeRTon-díjas magyar színész azt is közölte rajongóival, hogy az eddigi színpadi szerepeiben sem fog szerepelni, mivel minden fennálló szerződést közös megegyezéssel felbontanak. Miller Zoltán korábban a Thália Színházban, a József Attila Színházban, illetve kisebb településeken és külföldön is színészkedett, azonban neve leginkább a Madách Színházzal fonódott össze.

Miller Zoltán Madách Színházas együttműködése egészen 1999-re nyúlik vissza, amit a színész második otthonának nevezett (Fotó: Mediaworks Archív)

Miller Zoltán azonnali hatállyal felmond a színházban

Bizonyára már több helyről is értesülhettetek arról, hogy alkotótársaimmal együtt megpályázzuk a Madách Színház ügyvezetését

– kezdte bejegyzését közösségi oldalán a híres színész.

Azonban egy ennyire nagy elhatározás nem járhat következmények nélkül, így Miller Zoltán esete sem kivétel. „Ennek következményeként, etikai és szakmai szempontokat szem előtt tartva – elsősorban a társulat érdekeit figyelembe véve – felajánlottam minden szerződésem azonnali, közös megegyezéssel való felbontását, melyet a jelenlegi vezetés elfogadott. Így mostantól az Evita Peronjaként, a Marry Poppins George Bankseként, és a Tizenötödik Haynaujaként sem találkozhatunk már a Madáchban” – jelentette ki Miller Zoltán.

Miller Zoltán nem örökre búcsúzik

Azonban hiszem, hogy a búcsú csak ideiglenes és 2027.01.31-től egy új, más minőségben lehetek szolgálatára a Madáchnak és nektek, a nézőknek. Csodálatos, élményekben teli őszt kívánok mindnyájatoknak

– zárta írását a színész.

A Madách színház jelenlegi ügyvezető igazgatója Szirtes Tamás, akinek megbízatása 2027 januárjában jár le és erre a pozícióra pályázik Miller Zoltán és alkotócsapata is.