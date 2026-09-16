Amikor a történelemnek arca lesz – ezért ennyire megrendítő a Mindig itt leszünk… Mohács 500 előadás

A Mindig itt leszünk… Mohács 500 történelmünk egyik legsúlyosabb tragédiáját hozza közel hozzánk: szerelem, árvaság, félelem, felelősség és veszteség rajzolódik ki a történelemkönyvekből ismert nevek sorsát megismerve. A darab tisztelgés őseink helytállása előtt, amit az előadásban szereplő összes művész teljes szívével és lelkével érzett és adott át a közönségnek.
A Mindig itt leszünk… Mohács 500 átütő erejű előadás
A mohácsi csata dátumát mindenki ismeri, a történelmi alakok nevét is tanuljuk az iskolában. Ritkábban gondolunk azonban bele, kik voltak valójában ezek az emberek, mitől féltek, kit szerettek, milyen veszteségeket cipeltek, és mi vezetett azokhoz a döntésekhez, amelyek később egy ország történelmét alakították. Szomor György darabja ezekre a kérdésekre keresi a választ. Nem a vereséget helyezi fókuszba, hanem a túlélést, a talpra állást és a megmaradást. A szerző szándéka szerint éppen ettől válhatnak a fél évezreddel ezelőtti események ma is érvényessé. Szomor György a darabban II. Ulászlót, vagy ahogy talán többen ismerik, Dobzse Lászlót, a gyengekezű uralkodót alakítja. Félkarú óriás című dalában gyönyörűen fogalmazza meg a király kiszolgáltatottságát, belső vívódását és azt a helyzetet, amelyben uralkodóként névleg hatalma van, valójában azonban csak korlátozottan képes érvényesíteni akaratát.
A Homonnay Zsolt rendezésében és Simon István koreográfiájával készült előadás nagy formátumú történelmi musical, amelyben a rockzene reneszánsz, török és népzenei motívumokkal találkozik. A monumentális színpadkép látványos keretet teremt a történethez. A mozgásvilágban a néptánc mellett modern és kortárs táncelemek is megjelennek, amelyek egyszerre idézik fel a korszak magyar világát és erősítik a tömegjelenetek sodrását. Mégsem a csata vagy a technikai látvány marad meg leginkább a nézőben, hanem II. Lajos és Habsburg Mária szerelme, a fiatal király magánya, a szereplők közötti konfliktusok és a közelgő tragédia egyre erősebben érzékelhető tudata.
A legfontosabbnak azt tartottam, hogy nézzük meg, mi van a történelem lapjai mögött, ki ez a srác, aki húszéves, és akitől az élet szinte mindent elvett
– fogalmazott lapunknak a premier után Homonnay Zsolt rendező. Lajos csecsemőként elveszítette édesanyját, tízévesen az édesapját, miközben már gyerekként olyan terheket kellett viselnie, amelyek egy felnőtt számára is súlyosak lettek volna. A rendező elmondta, hogy amikor ennek emberi oldalát kezdték vizsgálni, egy görög tragédia bontakozott ki előttük. Különösen fontos lett számára II. Lajos és Habsburg Mária kapcsolata. Két fiatalról van szó, akiknek sorsáról kezdetben mások döntöttek, végül mégis egymásban találtak társra.
Ez a két árva gyerek összesodródott, és négy év adatott meg nekik együtt.
A rendezőt megdöbbentette, mennyi ilyen személyes történet rejtőzik a jól ismert történelmi esemény mögött. Habsburg Mária húszévesen veszítette el Lajost, és sosem ment újra férjhez. A történelmi tény mögött a darab segítségével számunkra is egy fiatal nő egész életét meghatározó veszteség rajzolódik ki. A rendező a többi szereplő esetében is ezt az emberi nézőpontot kereste.
Szapolyai János történetében például az érdekelte, mit élhetett át az az ember, aki utasításra várt, ezért nem jutott el a csatába, majd később tudta meg, hogy ott a testvére is meghalt. Hasonlóan fontos számára Bakócz Tamás alakja, akit a produkció korának intelligens, kompromisszumokat és megoldásokat kereső politikusaként mutat meg. Története óhatatlanul felveti a „mi lett volna, ha?” kérdését: hogyan alakult volna Magyarország sorsa, ha Bakóczból pápa lesz, és másképp mozdul meg a keresztény világ az oszmán fenyegetéssel szemben? Homonnay Zsolt számára Mohács azonban nem a pusztulás jelképe. A mohácsi szabadtéri bemutatón különösen erősen élte meg, hogy ugyanazok a csillagok ragyognak a város felett, amelyek ötszáz évvel ezelőtt is ott voltak. A tragédia után pedig újra felkelt a nap, kisarjadt a fű és újabb generációk születtek. Ebben látja a történet másik, legalább ennyire fontos oldalát: a magyar nemzet túlélési és megmaradási akaratát.
„Ne csak felcsapjuk a történelemkönyvet!”
A premier egyik legerősebb alakítása Tassonyi Balázsé. II. Lajos nem heroikus uralkodó, hanem nagyon fiatal ember, akit egyszerre nyomaszt a korona, saját múltja és a közelgő döntések felelőssége.
Szerintem az a célja egy ilyen darabnak, hogy ne csak felcsapjuk a történelemkönyvet, hanem emberi sorsokat mutassunk be, és megmutassuk azt is, hogy egy-egy történelmi alak milyen személyiség volt.
Az előadás érzelmi erejét szerinte a rendezés, a zene és a színészi játék együtt teremti meg.
II. Lajos szerepének egyik legnagyobb nehézsége éppen az, hogy királyként nem engedheti meg magának minden érzés nyílt kimutatását. A nézőnek azonban akkor is értenie kell, mi zajlik benne. Sokszor egy tekintetnek, egy mozdulatnak vagy egyszerűen a színész energiájának kell közvetítenie azt, amit a király nem mondhat ki.
Mint mondta, a csata előtti jelenetben ez már fizikailag is megterhelő számára, az előadás végére valóban megszédül. Amikor Lajosként maga előtt látja a hatalmas oszmán sereget, majd hátranéz azokra az emberekre, akiket csatába kell vezetnie, egy időre elmosódik a szerep és a színész közötti határ.
Abban a pillanatban II. Lajosként gyászolom Tomori Pált és Szapolyait, közben mint Tassonyi Balázs is gyászolom Sándor Pétert és Földes Tamást. Ez így összekötődik a tudatomban
– árulta el a színművész. A szerephez sokat olvasott II. Lajosról. A király korai árvasága, gyerekkora és a rá nehezedő felelősség mind kapaszkodót jelentett számára a karakter felépítéséhez. A történelmi tények azonban csak a kiindulópontot adják. Tassonyi Balázs úgy dolgozik, hogy képzeletben kérdéseket tesz fel II. Lajosnak, majd a karakter helyébe lépve próbálja megválaszolni azokat. Saját tapasztalataiból is építkezik, azokat a traumákat pedig, amelyeket szerencsére nem élt át, képzeletben próbálja megközelíteni. Ennek eredményeként II. Lajos nem gyenge királyként jelenik meg, hanem egy rendkívül fiatal uralkodóként, akinek szűk politikai mozgástérben kellett vállalnia egy ország sorsát.
Mohács a törökök oldaláról
Egészen más feladat jutott György-Rózsa Sándornak. I. Szulejmánként annak a hadseregnek a vezetőjét alakítja, amely Mohácsnál megsemmisítő vereséget mért a magyar seregre. Szulejmánja erős, karizmatikus és fenyegető színpadi jelenség, a színész számára azonban nem volt hálátlan feladat az ellenfelet megformálni.
Negatív karakter is tud jó karakter lenni, és én ezért is szeretem a hivatásomat, mert sokféle dolgot, sokféle karaktert magára tud az ember ölteni
– mondta lapunknak a színművész.
A próbafolyamat alatt Szomor Györggyel és Homonnay Zsolttal is sokat beszélgettek arról, hogyan nézhetett ki ugyanez a történet az oszmán oldalról. A színész számára fontos volt, hogy ne pusztán a magyar történelmi emlékezetből induljon ki, hanem megpróbálja megérteni, mit jelenthetett a hadjárat és a csata a török fél számára.
A felkészüléshez sokat olvasott, tanulmányozta a fennmaradt ábrázolásokat, gesztusokat és a korszak világát. Úgy véli, történelmi szerepnél elengedhetetlen az utánajárás, még akkor is, ha teljes hitelességre ötszáz év távlatából természetesen nincs lehetőség. Ehhez kapcsolódik a rendező koncepciója és a színész saját belső munkája.
Mohácsot azért is tartja különösen izgalmas témának, mert a kutatás ma sem tekinthető lezártnak.
Folyamatosan jönnek újabb kutatások, és még mindig derülnek ki olyan dolgok, amikre az ember rá tud csodálkozni és elgondolkodik rajta, hogy vajon melyik az igazság
– mondta a színművész. Szerinte ezért Mohács valószínűleg mindig új kérdéseket felvető, „örök téma” marad a magyarok számára. A premier végén kitörő ünneplést ő is nagy boldogságként élte meg, a közönség szeretetéért pedig különösen hálás.
A darab ereje mindenekelőtt abban rejlik, hogy mélyen emberi történetté formálja a történelmet. Ahogy Homonnay Zsolt is fogalmazott: „Egy picit áthangszereltük arra, mi van az emberek lelkében.” A cím – Mindig itt leszünk – pedig az emlékezetre, a túlélésre és a megmaradásra is utal.
Nem évszámok és nevek sora marad meg így bennünk, hanem személyes sorsok, szerelmek, veszteségek, félelmek és döntések története. Úgy véljük, ezt minden gyereknek látni kell, hogy ne csak értse, érezze is a történelmet.