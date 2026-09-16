Amikor a történelemnek arca lesz – ezért ennyire megrendítő a Mindig itt leszünk… Mohács 500 előadás

A Mindig itt leszünk… Mohács 500 történelmünk egyik legsúlyosabb tragédiáját hozza közel hozzánk: szerelem, árvaság, félelem, felelősség és veszteség rajzolódik ki a történelemkönyvekből ismert nevek sorsát megismerve. A darab tisztelgés őseink helytállása előtt, amit az előadásban szereplő összes művész teljes szívével és lelkével érzett és adott át a közönségnek.

Szomor György, Sík Mira és Lipics Franciska a Mindig itt leszünk… Mohács 500 előadáson (Fotó: Janus Erika)

A Mindig itt leszünk… Mohács 500 átütő erejű előadás

A mohácsi csata dátumát mindenki ismeri, a történelmi alakok nevét is tanuljuk az iskolában. Ritkábban gondolunk azonban bele, kik voltak valójában ezek az emberek, mitől féltek, kit szerettek, milyen veszteségeket cipeltek, és mi vezetett azokhoz a döntésekhez, amelyek később egy ország történelmét alakították. Szomor György darabja ezekre a kérdésekre keresi a választ. Nem a vereséget helyezi fókuszba, hanem a túlélést, a talpra állást és a megmaradást. A szerző szándéka szerint éppen ettől válhatnak a fél évezreddel ezelőtti események ma is érvényessé. Szomor György a darabban II. Ulászlót, vagy ahogy talán többen ismerik, Dobzse Lászlót, a gyengekezű uralkodót alakítja. Félkarú óriás című dalában gyönyörűen fogalmazza meg a király kiszolgáltatottságát, belső vívódását és azt a helyzetet, amelyben uralkodóként névleg hatalma van, valójában azonban csak korlátozottan képes érvényesíteni akaratát.

A Homonnay Zsolt rendezésében és Simon István koreográfiájával készült előadás nagy formátumú történelmi musical, amelyben a rockzene reneszánsz, török és népzenei motívumokkal találkozik. A monumentális színpadkép látványos keretet teremt a történethez. A mozgásvilágban a néptánc mellett modern és kortárs táncelemek is megjelennek, amelyek egyszerre idézik fel a korszak magyar világát és erősítik a tömegjelenetek sodrását. Mégsem a csata vagy a technikai látvány marad meg leginkább a nézőben, hanem II. Lajos és Habsburg Mária szerelme, a fiatal király magánya, a szereplők közötti konfliktusok és a közelgő tragédia egyre erősebben érzékelhető tudata.

Nagy Alma Virág Habsburg Mária, Tassonyi Balázs II. Lajos szerepében (Fotó: Janus Erika)

A legfontosabbnak azt tartottam, hogy nézzük meg, mi van a történelem lapjai mögött, ki ez a srác, aki húszéves, és akitől az élet szinte mindent elvett

– fogalmazott lapunknak a premier után Homonnay Zsolt rendező. Lajos csecsemőként elveszítette édesanyját, tízévesen az édesapját, miközben már gyerekként olyan terheket kellett viselnie, amelyek egy felnőtt számára is súlyosak lettek volna. A rendező elmondta, hogy amikor ennek emberi oldalát kezdték vizsgálni, egy görög tragédia bontakozott ki előttük. Különösen fontos lett számára II. Lajos és Habsburg Mária kapcsolata. Két fiatalról van szó, akiknek sorsáról kezdetben mások döntöttek, végül mégis egymásban találtak társra.

Ez a két árva gyerek összesodródott, és négy év adatott meg nekik együtt.

A rendezőt megdöbbentette, mennyi ilyen személyes történet rejtőzik a jól ismert történelmi esemény mögött. Habsburg Mária húszévesen veszítette el Lajost, és sosem ment újra férjhez. A történelmi tény mögött a darab segítségével számunkra is egy fiatal nő egész életét meghatározó veszteség rajzolódik ki. A rendező a többi szereplő esetében is ezt az emberi nézőpontot kereste.

Szapolyai János történetében például az érdekelte, mit élhetett át az az ember, aki utasításra várt, ezért nem jutott el a csatába, majd később tudta meg, hogy ott a testvére is meghalt. Hasonlóan fontos számára Bakócz Tamás alakja, akit a produkció korának intelligens, kompromisszumokat és megoldásokat kereső politikusaként mutat meg. Története óhatatlanul felveti a „mi lett volna, ha?” kérdését: hogyan alakult volna Magyarország sorsa, ha Bakóczból pápa lesz, és másképp mozdul meg a keresztény világ az oszmán fenyegetéssel szemben? Homonnay Zsolt számára Mohács azonban nem a pusztulás jelképe. A mohácsi szabadtéri bemutatón különösen erősen élte meg, hogy ugyanazok a csillagok ragyognak a város felett, amelyek ötszáz évvel ezelőtt is ott voltak. A tragédia után pedig újra felkelt a nap, kisarjadt a fű és újabb generációk születtek. Ebben látja a történet másik, legalább ennyire fontos oldalát: a magyar nemzet túlélési és megmaradási akaratát.