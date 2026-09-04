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mohács500

Fények, rock és történelem: 4500 néző előtt elevenedett meg a mohácsi csata

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Látványos színházi élménnyel emlékeztek meg Mohácson a csata 500. évfordulójáról. Napra pontosan fél évezreddel a mohácsi csata után mutatták be a Széchenyi téren a Mindig itt leszünk... Mohács 500 című rockmusicalt. A Budapesti Operettszínház produkciója nem történelmi tablóként idézi meg 1526. augusztus 29-ét: a vereség mögött az emberi sorsokat, a veszteség mögött pedig a túlélés és a megmaradás történetét keresi.
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mohács500Homonnay ZsoltBudapesti Operettszínház

A Budapesti Operettszínház művészeit és a mohácsi gyermekeket csaknem 4500 fős közönség fogadta, amely az előadás végén hosszú perceken át, állva ünnepelte a szereplőket és az alkotókat. A Szomor György által írt, zenéjével és dalszövegeivel megalkotott rockmusical Homonnay Zsolt rendezésében, Simon István koreográfiájával született meg. A mohácsi csata történelmi eseményeit emberi sorsokon, személyes döntéseken és drámai élethelyzeteken keresztül eleveníti fel, közelebb hozva azokat az alakokat, akiknek nevét ma már elsősorban a történelemkönyvekből ismerjük.

mohácsi csata 500. évfordulóján megrendezett rockmusical bemutatója.
Sándor Péter a mohácsi csata 500. évfordulóján megrendezett rockmusicalban (Fotó: Janus Erika)

A mohácsi csata emlékére készült rockmusical

A monumentális történethez hasonló léptékű színpadi világ társult. A 96 négyzetméteres LED-falra 160 különböző kép- és videóháttér készült, a látványt 150 robotlámpa, mintegy 300 köbméternyi díszlet, 300 kellék és ugyanennyi jelmez tette teljessé. Az előadás technikai megvalósításán 54 szakember dolgozott. A mohácsi ősbemutató egyik legkülönlegesebb mozzanata az volt, hogy a Budapesti Operettszínház művészei mellett a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola mohácsi növendékei is színpadra léptek. 

Különleges és megismételhetetlen pillanat volt, hogy a mohácsi csata ötszázadik évfordulóján, napra pontosan, ugyanazon az estén szólalhatott meg az előadás Mohácson, ráadásul mohácsi gyermekek színpadi közreműködésével, énekével

 – mondta Homonnay Zsolt rendező. – 

Ötszáz évvel a tragédia után magyar gyermekek születnek, magyarul beszélnek és énekelnek – a lánc nem szakadt meg, ugyanazon a helyen újra felcsendül a dal. Fölöttünk pedig ugyanazok a mohácsi csillagok ragyognak, mint egykor.

A rendező szerint ezen az estén múlt és jelen találkozott, a történelmi alakok pedig néhány órára újra életre keltek. „Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen, de számomra a mohácsi ősbemutató az egyik legkülönlegesebb és legvarázslatosabb színházi élmény marad” – tette hozzá.

A mohácsi csata a musicalben

Szomor György szerint a musical nem kizárólag a vereségről és a tragédiáról szól: „A musical új megvilágításba helyezi Mohács jelentését is. A vereség és a tragédia mellett a túlélés, a talpra állás és a megmaradás történetét is megmutatja, ezáltal a fél évezreddel ezelőtti események ma is érvényes gondolatokat közvetítenek” – mondta. 

A produkció zenei világa is rendhagyó: a rock energiája reneszánsz és török zenei motívumokkal, népzenei elemekkel és népi hangszerekkel találkozik. A különböző zenei világok összekapcsolása révén az ötszáz évvel ezelőtti történet kortárs hangon szólal meg.

Az előadás egy személyesebb pillanatot is tartogatott: Szomor György és fia, Szomor Bendegúz együtt léptek színpadra. Szomor György II. Ulászlót alakította, fia pedig Ifjú Szapolyai János és Ifjú I. Szulejmán szerepében állt a közönség elé.

Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója az ősbemutatót követően köszönetet mondott az előadás valamennyi közreműködőjének, és külön is elismerését fejezte ki Pávkovics Gábornak, Mohács polgármesterének a város vendégszeretetéért. Mint hangsúlyozta, a produkció sikere nemcsak a színészek, hanem a zenészek, a technikai munkatársak, az ügyelők, az öltöztetők és a kulisszák mögött dolgozó valamennyi szakember összehangolt munkájának eredménye.

A főigazgató az augusztus 29-i dátum történelmi jelentőségére is kitért. Ezen a napon esett el 1521-ben Nándorfehérvár, 1526-ban ekkor zajlott a mohácsi csata, 1541-ben pedig Buda került I. Szulejmán kezére. 

Kései, de teljesen jogos elégtételt érzek azért, hogy éppen azon a napon tettünk hitet a magyar megmaradás mellett, amelyik napon 1521-ben Nándorfehérvár várát, 1541-ben pedig Buda várát is bevette I. Szulejmán szultán

 – mondta Kiss-B. Atilla.

Mint fogalmazott, augusztus 29-ét, Keresztelő Szent János vértanúságának keresztény emléknapját a szultán személyes szerencsenapjának tekintette. „Őszintén hiszem, hogy ezzel a Mohácson bemutatott előadással most szimbolikus értelemben felülírtuk ezt az ítéletet, s a gondviselés oltalmába tudtuk ajánlani a magyarságot. Így a kultúra erejével legalább valamit helyrehoztunk abból, ami sokáig helyrehozhatatlan veszteségnek látszott.”

A történet Budapesten folytatódik

A mohácsi ősbemutató után a Mindig itt leszünk... Mohács 500 a Budapesti Operettszínház nagyszínpadán folytatja útját.

Ezt a történetet most a Budapesti Operettszínház nagyszínpadán folytatjuk tovább, ahol más térben, de ugyanolyan lenyűgöző látványvilággal, szenvedélyes zenével, ugyanazzal az erővel és gondolati súllyal szeretnénk megszólaltatni a művet, mint a mohácsi szabadtéri színpad csillagos ege alatt” – fogalmazott Homonnay Zsolt.

A Mindig itt leszünk... Mohács 500 szeptember 11-től látható a Budapesti Operettszínház nagyszínpadán.

 

 

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