Fények, rock és történelem: 4500 néző előtt elevenedett meg a mohácsi csata

A Budapesti Operettszínház művészeit és a mohácsi gyermekeket csaknem 4500 fős közönség fogadta, amely az előadás végén hosszú perceken át, állva ünnepelte a szereplőket és az alkotókat. A Szomor György által írt, zenéjével és dalszövegeivel megalkotott rockmusical Homonnay Zsolt rendezésében, Simon István koreográfiájával született meg. A mohácsi csata történelmi eseményeit emberi sorsokon, személyes döntéseken és drámai élethelyzeteken keresztül eleveníti fel, közelebb hozva azokat az alakokat, akiknek nevét ma már elsősorban a történelemkönyvekből ismerjük.

Sándor Péter a mohácsi csata 500. évfordulóján megrendezett rockmusicalban (Fotó: Janus Erika)

A mohácsi csata emlékére készült rockmusical

A monumentális történethez hasonló léptékű színpadi világ társult. A 96 négyzetméteres LED-falra 160 különböző kép- és videóháttér készült, a látványt 150 robotlámpa, mintegy 300 köbméternyi díszlet, 300 kellék és ugyanennyi jelmez tette teljessé. Az előadás technikai megvalósításán 54 szakember dolgozott. A mohácsi ősbemutató egyik legkülönlegesebb mozzanata az volt, hogy a Budapesti Operettszínház művészei mellett a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola mohácsi növendékei is színpadra léptek.

Különleges és megismételhetetlen pillanat volt, hogy a mohácsi csata ötszázadik évfordulóján, napra pontosan, ugyanazon az estén szólalhatott meg az előadás Mohácson, ráadásul mohácsi gyermekek színpadi közreműködésével, énekével

– mondta Homonnay Zsolt rendező. –

Ötszáz évvel a tragédia után magyar gyermekek születnek, magyarul beszélnek és énekelnek – a lánc nem szakadt meg, ugyanazon a helyen újra felcsendül a dal. Fölöttünk pedig ugyanazok a mohácsi csillagok ragyognak, mint egykor.

A rendező szerint ezen az estén múlt és jelen találkozott, a történelmi alakok pedig néhány órára újra életre keltek. „Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen, de számomra a mohácsi ősbemutató az egyik legkülönlegesebb és legvarázslatosabb színházi élmény marad” – tette hozzá.

A mohácsi csata a musicalben

Szomor György szerint a musical nem kizárólag a vereségről és a tragédiáról szól: „A musical új megvilágításba helyezi Mohács jelentését is. A vereség és a tragédia mellett a túlélés, a talpra állás és a megmaradás történetét is megmutatja, ezáltal a fél évezreddel ezelőtti események ma is érvényes gondolatokat közvetítenek” – mondta.

A produkció zenei világa is rendhagyó: a rock energiája reneszánsz és török zenei motívumokkal, népzenei elemekkel és népi hangszerekkel találkozik. A különböző zenei világok összekapcsolása révén az ötszáz évvel ezelőtti történet kortárs hangon szólal meg.

Az előadás egy személyesebb pillanatot is tartogatott: Szomor György és fia, Szomor Bendegúz együtt léptek színpadra. Szomor György II. Ulászlót alakította, fia pedig Ifjú Szapolyai János és Ifjú I. Szulejmán szerepében állt a közönség elé.