A miskolci CineFest szombati vetítésének végén hosszú taps tört ki, amiben benne van mindaz, amit az előző másfél órában átéltünk. Amikor Mayer Bernadette, a Mommy Blue rendezője, valamint a szereplők közül Für Anikó, Vilmányi Benett, Hámori Ildikó és Znamenák István az alkotótársakkal együtt megjelentek a színpadon, a közönség szeretete szinte tapintható volt.

A Mommy Blue szereplői és rendezője a CineFesten (Fotó: Facebook/CineFest)

A Mommy Blue megérinti a néző lelkét

A Mommy Blue-nak Miskolcon volt a hazai és egyben az európai premierje. A film komoly nemzetközi sikerrel érkezett a fesztiválra: a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyében három díjat is kapott. Mayer Bernadette alkotása lett a legjobb film, Für Anikót a legjobb színésznőnek, Vilmányi Benettet pedig a legjobb színésznek választották.

A történet középpontjában Krisztina áll. Für Anikó karaktere cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti a látását. Egyre sötétebbé válik körülötte a világ, és miközben meg kellene tanulnia egy teljesen új életet, egyre erősebben kapaszkodik a fiába.

Máté, akit Vilmányi Benett alakít, azonban maga is élete egyik legfontosabb fordulópontjához érkezett: megszületik az első gyereke, felesége (Waskovics Andrea) pedig külföldön kap munkát. Az egyik oldalon ott az anya, aki elveszíti addigi életének biztonságát, a másikon a fiú, aki a saját életét szeretné élni.

A Mommy Blue nem dönti el helyettünk, kinek van igaza. Krisztina néha túl sokat kér a fiától, Máté néha elveszíti a türelmét, közben egyikük sem érzéketlen vagy önző. Egyszerűen egy olyan helyzetet próbálnak megoldani, amelyre nincs tökéletes megoldás. Für Anikó szerint ez a film egyik legfontosabb kérdése is:

Mennyire lehet egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben használni egy gyereket, egy rokont, egy barátot. Mert az egyensúlynak nem szabad kibillenni segítő és segített között.

Hol van ez a határ, arra szerinte sincs általános válasz. A film viszont pontosan megmutatja, milyen könnyen összekeveredhet szeretet, kötelességtudat, félelem és bűntudat. A történet személyessége abból fakad, hogy Mayer Bernadette a saját életéből indult ki. Tizenhat éves volt, amikor mindössze 36 éves édesanyja cukorbetegsége szövődményeként elveszítette a látását. Egyedülálló anya mellett kamaszodott, éppen abban az életkorban, amikor egy gyerek természetes módon egyre nagyobb szabadságra vágyik. A rendező a CineFest közönségtalálkozóján nyíltan beszélt arról, milyen ellentmondásos érzéseket élt át.

Egyszerre szakadt meg a szívem érte, és azt éreztem, hogy bármelyik pillanatban az életemet adnám az övéért, de ugyanakkor élt bennem egyfajta önzés, hogy menni akarok és megváltani a világot.

Édesanyja egyre inkább kapaszkodott belé, ő pedig egyre erősebben próbált leválni. Ebből a két, egyszerre érthető igényből született meg évekkel később a Mommy Blue alaphelyzete. Mayer Bernadette-tel a vetítés után külön is beszélgettünk erről.

A történetünk az anyukámmal egy olyan csomag, amit cipelek. Adta magát, hogy dolgom van ezzel a témával: vagy egy terápián fogom feldolgozni, vagy egy alkotói folyamatban.

Azt viszont kezdettől tudta, hogy nem nyomasztó filmet akar készíteni, és nem akarja a saját traumáját átrakni a néző vállára.

A megoldást a humor jelentette, amely a család működéséből, a szereplők reakcióiból és a kínos vagy abszurd helyzetekből születik.

Megerősíthetem, hogy sokszor akkor nevettünk a legjobban, amikor néhány pillanattal korábban még összeszorult a szívünk. A rendező szerint a film szereplőinek sikerül valami, amire ő tizenhat évesen még nem volt képes: humorral enyhíteni egy tragikus élethelyzetet. A „sírva vigadást” érzelmi mentőövnek tartja. Nem arra szolgál, hogy eltakarja a problémát, hanem arra, hogy egyáltalán el lehessen viselni.