A miskolci CineFest szombati vetítésének végén hosszú taps tört ki, amiben benne van mindaz, amit az előző másfél órában átéltünk. Amikor Mayer Bernadette, a Mommy Blue rendezője, valamint a szereplők közül Für Anikó, Vilmányi Benett, Hámori Ildikó és Znamenák István az alkotótársakkal együtt megjelentek a színpadon, a közönség szeretete szinte tapintható volt.
A Mommy Blue megérinti a néző lelkét
A Mommy Blue-nak Miskolcon volt a hazai és egyben az európai premierje. A film komoly nemzetközi sikerrel érkezett a fesztiválra: a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyében három díjat is kapott. Mayer Bernadette alkotása lett a legjobb film, Für Anikót a legjobb színésznőnek, Vilmányi Benettet pedig a legjobb színésznek választották.
A történet középpontjában Krisztina áll. Für Anikó karaktere cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti a látását. Egyre sötétebbé válik körülötte a világ, és miközben meg kellene tanulnia egy teljesen új életet, egyre erősebben kapaszkodik a fiába.
Máté, akit Vilmányi Benett alakít, azonban maga is élete egyik legfontosabb fordulópontjához érkezett: megszületik az első gyereke, felesége (Waskovics Andrea) pedig külföldön kap munkát. Az egyik oldalon ott az anya, aki elveszíti addigi életének biztonságát, a másikon a fiú, aki a saját életét szeretné élni.
A Mommy Blue nem dönti el helyettünk, kinek van igaza. Krisztina néha túl sokat kér a fiától, Máté néha elveszíti a türelmét, közben egyikük sem érzéketlen vagy önző. Egyszerűen egy olyan helyzetet próbálnak megoldani, amelyre nincs tökéletes megoldás. Für Anikó szerint ez a film egyik legfontosabb kérdése is:
Mennyire lehet egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben használni egy gyereket, egy rokont, egy barátot. Mert az egyensúlynak nem szabad kibillenni segítő és segített között.
Hol van ez a határ, arra szerinte sincs általános válasz. A film viszont pontosan megmutatja, milyen könnyen összekeveredhet szeretet, kötelességtudat, félelem és bűntudat. A történet személyessége abból fakad, hogy Mayer Bernadette a saját életéből indult ki. Tizenhat éves volt, amikor mindössze 36 éves édesanyja cukorbetegsége szövődményeként elveszítette a látását. Egyedülálló anya mellett kamaszodott, éppen abban az életkorban, amikor egy gyerek természetes módon egyre nagyobb szabadságra vágyik. A rendező a CineFest közönségtalálkozóján nyíltan beszélt arról, milyen ellentmondásos érzéseket élt át.
Egyszerre szakadt meg a szívem érte, és azt éreztem, hogy bármelyik pillanatban az életemet adnám az övéért, de ugyanakkor élt bennem egyfajta önzés, hogy menni akarok és megváltani a világot.
Édesanyja egyre inkább kapaszkodott belé, ő pedig egyre erősebben próbált leválni. Ebből a két, egyszerre érthető igényből született meg évekkel később a Mommy Blue alaphelyzete. Mayer Bernadette-tel a vetítés után külön is beszélgettünk erről.
A történetünk az anyukámmal egy olyan csomag, amit cipelek. Adta magát, hogy dolgom van ezzel a témával: vagy egy terápián fogom feldolgozni, vagy egy alkotói folyamatban.
Azt viszont kezdettől tudta, hogy nem nyomasztó filmet akar készíteni, és nem akarja a saját traumáját átrakni a néző vállára.
A megoldást a humor jelentette, amely a család működéséből, a szereplők reakcióiból és a kínos vagy abszurd helyzetekből születik.
Megerősíthetem, hogy sokszor akkor nevettünk a legjobban, amikor néhány pillanattal korábban még összeszorult a szívünk. A rendező szerint a film szereplőinek sikerül valami, amire ő tizenhat évesen még nem volt képes: humorral enyhíteni egy tragikus élethelyzetet. A „sírva vigadást” érzelmi mentőövnek tartja. Nem arra szolgál, hogy eltakarja a problémát, hanem arra, hogy egyáltalán el lehessen viselni.
Für Anikó alakításának egyik nagy ereje, hogy Krisztina vaksága egyetlen pillanatra sem válik színészi mutatvánnyá. A színművész elmondta, hogy a felkészüléshez közeli mintája is volt: férje egyik legjobb gyerekkori barátja egy orvosi műhiba következtében elveszítette a látását. Vezető beosztásban dolgozott, és a történtek után sem mondott le addigi életéről, még a síelést sem hagyta abba. A filmben is feltűnik: ő vezeti a látássérültek csoportját. „Őt megfigyelve rengeteget kaptam, amihez aztán vissza tudtam nyúlni ennek a szerepnek a megformálásánál is” – mondta el lapunknak.
Mayer Bernadette a forgatáson szembesült igazán azzal, mennyire pontosan készült fel Für Anikó. Felidézett egy jelenetet, amikor a színésznő a felvétel előtt még vidáman beszélgetett az egyik stábtaggal. Elkészültek a fények, beállt a kamera, majd elhangzott a „tessék”.
Anikó mintha lekapcsolt volna az elméjében egy gombot, ami a látásért felelős. Néhány másodperc alatt teljesen megváltozott a térhez való viszonya. Már nem egy színész próbált eljátszani egy nem látó embert, hanem Krisztina volt jelen.
Für Anikó különösen szép emlékként őrzi a munkát. „Nagyon szerettem ezt a filmet csinálni. Jó munkák persze vannak, de ez tulajdonképpen nem is munka volt. Inkább mintha egy fészekben léteztünk volna a forgatás alatt.”
Ez a közvetlenség Für Anikó és Vilmányi Benett jeleneteiben is erősen érződik: kettejük kapcsolata a film motorja. A Mommy Blue pilotjának egyetlen forgatási napja alatt olyan természetes viszony alakult ki közöttük, mintha régóta ismernék egymást. Vilmányi Benett és Mayer Bernadette viszont már az egyetemről ismerték egymást. A rendező elárulta lapunknak, miért férfi főszereplő mellett döntött:
Arra jöttem rá, hogy ez segít eltávolodni. Benettet az egyetem óta ismerem, és megéreztem benne azt a feszültséget, amit belül rejteget. Ez valami hasonló ahhoz, amit én annak idején hordoztam magamban. Így már a könyvet is az ő habitusára írtuk.
A film eredetileg nem harmincas családapáról, hanem egy kamaszfiúról szólt volna. Vilmányi Benett mondta a rendezőnek: ha egy olyan kamaszt keres, amilyen ő volt tizenöt évvel korábban, akkor írja át a karaktert harmincévesre, és eljátssza. Mayer Bernadette átírta, a döntés pedig nemcsak a szereposztást, hanem a történetet is megváltoztatta. Máté így maga is szülővé vált. Már nem pusztán egy gyerek próbál leválni az anyjáról: egy friss apa igyekszik helytállni saját kisfia mellett, miközben az édesanyja egyre több segítséget kér tőle. Ettől a leválás kérdése is összetettebbé válik: Máténak nem egyszerűen joga van a saját életéhez, hanem már felelőssége is van egy másik emberért. A rendezőnek azért is fontos volt, hogy férfi legyen a főszereplő, mert egy felnőtt lány történetével óhatatlanul belépett volna egy másik kérdés: mennyire tekinti a társadalom természetesnek, hogy egy nő gondozza beteg vagy idős hozzátartozóját, akár a saját életének rovására is. Máté esetében azt akarta, hogy ne legyen kérdés: neki is joga van a saját életéhez. Hámori Ildikó lapunk kérdésére talán a legegyszerűbben fogalmazta meg, miről szól igazán a Mommy Blue:
Arról szól, hogy milyen nehéz jól szeretnünk egymást.
A film három generáción keresztül mutat erre különböző válaszokat. Hámori Ildikó a nagymama szerepében tartást követel. Für Anikó Krisztinája segítségre vágyik, miközben az önállóságáért küzd. Vilmányi Benett Mátéként segíteni akar, de közben már a saját gyerekének is apja. Mindenki szeret, de mindenki hibázik. Akárcsak az életben. Talán ezért működik ennyire a Mommy Blue.
Mayer Bernadette egy nagyon személyes történetből készített közönségfilmet anélkül, hogy leegyszerűsítette volna azt a kérdést, amelyre talán nincs is hibátlan válasz: hogyan lehet úgy szeretni és segíteni a másikat, hogy közben legyen erőnk elengedni is.
A film a magyar mozikban október 8-tól látható az InterCom forgalmazásában.