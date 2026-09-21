Nyerges Attila: „A régi dalaink ma ismét reflektálnak arra, ami körülöttünk történik”

Az Ismerős Arcok zenekar frontembere, Nyerges Attila adott interjút az Origónak. Őszintén mesélt legnagyobb slágerükről, új lemezükről, az áprilisi változásokról, illetve a hosszúra nyúlt nyári koncertszezonról.

Nyerges Attila az Ecce homo című lemezükről is mesélt (Fotó: Grepaly András Zoltán)

Nyerges Attila a régi dalok erejéről

Origo: Régen hallottunk az együttesről. Hogyan telt az elmúlt időszak, mi történt veletek, és milyen terveitek vannak?

Nyerges Attila: Az év egyik legnagyobb eseménye az Aréna-koncert volt az év elején. Már olyan messzinek tűnik, pedig fantasztikus dolog volt. Utána a zenekar egy picit megpihent, nekem viszont nagyon sűrű maradt az életem: másfél hónap alatt huszonnyolc előadást csináltam végig Mága Zolival. Tavasszal aztán újra elkezdtünk játszani a zenekarral. Volt néhány lemezbemutató koncertünk Budapesten és vidéken, majd az új lemez köré összeállítottunk egy koncertműsort, amellyel egész nyáron turnéztunk. Összeszedtük a slágerlistás dalainkat, beépítettük az új számokat, és szerintem egy tetszetős műsor született. Legalábbis a visszajelzésekből arra következtetek, hogy az emberek szeretik és mi is nagyon szeretjük játszani.

Origo: A közönség a régi dalaitokat is szereti.

Érdekes módon ezek a tizenöt-húsz évvel ezelőtt született dalok ma ismét reflektálnak arra, ami körülöttünk történik. Egyszer csak azt érzem, hogy telibe találnak valamit, és a közönség is így érzi. Mintha a mai történésekre is valamiféle gyógyírt tudnának adni. Vagy olyan érzéseket hoznak vissza, amelyeket annak idején átéltünk, aztán azt hittük, hogy soha többé nem fogunk. Most pedig újra itt vannak.

Origo: Melyik dalra gondolsz?

Ny.A.: Visszakerült a műsorba a Költők és kígyóbűvölők. Ez a dal a 2006-os események lenyomata. Az a fajta hangulat pedig, amely most a választások környékén, illetve után kialakult, bennem felidézett valamit abból az időszakból, amikor megtapasztalhattuk, milyen érzés Budapest utcáin nem biztonságban lenni, sőt akár menekülni is, ha kell.

Origo: Változott közben a közönségetek?

Ny.A.: Megfigyeltem, hogy amikor azok a gondolatok, amelyekről az Ismerős Arcok dalai szólnak, kevésbé vannak jelen a közéletben, akkor az emberek elkezdik keresni a zenekart. Elkezdik keresni azokat a tiszta forrásokat – ha szabad így gondolnom magunkra –, amelyek olyan dolgokról beszélnek, amelyek nekik hiányoznak a mindennapokból.

Április után azt vettem észre, hogy egy szomorú, ugyanakkor dacos közönség kezdett ismét gyülekezni az Ismerős Arcok köré. Ez bennem is felidéz régi időket. Hasonló érzéseim voltak akkor, amikor a Gyurcsány-kormány regnált Magyarországon. Úgy érzem, azok a gondolatok és igazságok, amelyek számunkra és a közönségünk számára fontosak, most ismét hangsúlyosan jelennek meg nálunk.

Origo: Az új lemezen is van olyan dal, amely különösen erősen kapcsolódik ehhez az időszakhoz?