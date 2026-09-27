Kisebbre kellett építeni: 142 éve nyitotta meg kapuit a budapesti Operaház - galéria

142 évvel ezelőtt, 1884. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit a budapesti Operaház. A neoreneszánsz épületet Ybl Miklós tervei alapján emelték az Andrássy úton, és azóta is a magyar kulturális élet egyik meghatározó helyszíne. A Magyar Állami Operaház nemcsak az opera és a balett szerelmeseit vonzza, hanem Budapest egyik legjelentősebb műemlékeként évente turisták ezrei keresik fel.

A Magyar Állami Operaház épülete egy drónnal készült felvételen - Fotó: Shutterstock

Ybl Miklós tervei alapján épült

Az önálló budapesti operaház gondolata a 19. század második felében merült fel. Az Andrássy út, amelyet akkor még Sugár útnak neveztek, fokozatos kiépítésével Pest városképe is jelentősen átalakult. Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Nemzeti Színház már nehezen tud megfelelni egyszerre a prózai színház és az operajátszás igényeinek.

Lónyay Menyhért miniszterelnök kezdeményezésére Orczy Bódog, a Nemzeti Színház igazgatója 1872-ben részletes javaslatot készített egy önálló operaház létrehozására. Egy évvel később a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, valamint I. Ferenc József is támogatta a tervet, így megnyílhatott az út a beruházás előtt - írja az Opera honlapja.

A pályázatra hat építészt hívtak meg, köztük Ybl Miklóst, Steindl Imrét, Skalnitzky Antalt és Linczbauer Istvánt, valamint két külföldi mestert, Ferdinand Felmert és Ludwig Bohnstedtet.

A bírálók végül nagy többséggel Ybl pályaművét választották.

Az építési programot Podmaniczky Frigyes, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke és a pályázat bíráló bizottságának elnöke határozta meg. Fontos szempont volt, hogy lehetőség szerint magyar mesterek dolgozzanak az épületen, és a felhasznált anyagok is Magyarországról származzanak.

Ferenc József különleges feltételt szabott

Az építési engedélyt 1875-ben adták ki, az eredeti terveken azonban változtatni kellett. I. Ferenc József ugyanis ahhoz kötötte az építkezés engedélyezését, hogy a pesti operaház ne legyen nagyobb a bécsinél.

Ybl ennek megfelelően több ponton módosította a terveket: többek között elhagyta a legfelső páholyszintet és kisebbre szabatta az előcsarnokot. A változtatások ellenére az épület művészi koncepciója nem változott. Az építészet és a gazdag díszítés középpontjában a zene állt, a dekorációban pedig számos antik mitológiai jelenet kapott helyet.

A palota kialakításánál különleges anyagokat is használtak. A márványburkolatok egy része Carrarából, a gránitoszlopok Ausztriából, a tölgy- és cédrusburkolatok Olaszországból érkeztek. A színpadtechnika Bécsből, a hatalmas csillár pedig Mainz környékéről származott.

1884-ben megnyitotta kapuit az Operaház

Az építkezés az eredeti elképzelésekhez képest hosszabb ideig tartott, végül 1884. szeptember 27-én elérkezett a nagy nap: megtartották az Operaház ünnepélyes megnyitóját.