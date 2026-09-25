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Prima Primissima-díj

Bejelentették a Prima Primissima díj 2026-os jelöltjeit – ők esélyesek az elismerésre

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Harminc művész, sportoló, újságíró, oktató és tudós került be idén a rangos elismerés várományosai közé. A Prima Primissima díj tíz kitüntetettjének nevét a december 4-i gálán jelentik be, húszan pedig Prima díjban részesülnek.
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Prima Primissima-díjelismerésjelölt

Több mint 900 jelölés érkezett 2026-ban a Prima Primissima díjra szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől – közölte pénteken a Prima Primissima Alapítvány. A kuratórium a jelöltek életművét mérlegelve választotta ki azt a harminc művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen decemberben Prima Primissima díjat vehetnek át.

A Prima Primissima díj idei jelöltjei közül tízen vehetik át a rangos elismerést decemberben
A Prima Primissima díj idei jelöltjei közül tízen vehetik át a rangos elismerést decemberben
Fotó: Prima Primissima

A tíz Prima Primissima díjazott nevét az év végi gálán, december 4-én, a Magyar Vállalkozók Napján jelentik be a Művészetek Palotájában.

Ők a Prima díjazottak 2026-ban

A kuratórium tíz kategóriában három-három jelöltet választott ki.

1. Magyar irodalom

  • Háy János – író
  • Kemény István – író, költő
  • Takács Zsuzsa – költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató

2. Magyar színház-, film- és táncművészet

  • Gáspár Sándor – színművész
  • Hajdu Szabolcs – rendező, színész
  • Kováts Adél – színművész, színigazgató

3. Magyar képző- és iparművészet

  • Haász István – képzőművész
  • Pinczehelyi Sándor – grafikus, festőművész
  • Szurcsik József – képzőművész

4. Magyar tudomány

  • Prof. Dr. Bollobás Enikő – irodalomtörténész, amerikanista
  • Prof. Dr. Sperlágh Beáta – orvos, klinikai farmakológus
  • Prof. Dr. Szathmáry Eörs – evolúcióbiológus

5. Magyar oktatás és köznevelés

  • Prof. Dr. Aszódi Attila – egyetemi tanár, energetikai mérnök
  • Mozgásjavító EGYMI – mozgáskorlátozott gyermekek oktatását, nevelését és mozgásfejlesztését végző intézmény
  • Dr. Sándor Ildikó – néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató

6. Magyar építészet

  • Bordás Péter – építész
  • Fekete Antal – építészmérnök
  • Dr. Paulinyi Gergely DLA – építész

7. Magyar ismeretterjesztés és média

  • D. Tóth Kriszta – újságíró, műsorvezető, mentálhigiénés szakember
  • Érdi Sándor – televíziós újságíró
  • Gózon Ákos – tudományos és kulturális újságíró

8. Magyar sport

  • Kovács Ágnes PhD – olimpiai bajnok úszó
  • Krajnyák Zsuzsanna – többszörös paralimpiai érmes vívó
  • Németh Miklós – olimpiai bajnok gerelyhajító

9. Magyar népművészet és közművelődés

  • Beszprémy Katalin – hímző, népművész
  • Gryllus Vilmos – zenész, előadóművész, zeneszerző
  • Végső Miklós – néptáncművész

10. Magyar zeneművészet

  • Bródy János – zeneszerző, szövegíró, előadóművész
  • Lakatos György DLA – fagottművész
  • Orbán György – zeneszerző

Az idei több mint kilencszáz jelölés ismét megerősítette, hogy Magyarországon rendkívül sok tehetséges és elkötelezett ember nyújt kiemelkedő teljesítményt a saját területén, amivel hozzájárulnak közösségünk gyarapodásához. A Prima Primissima díj célja kezdettől fogva az, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre a teljesítményekre. Olyan időszakban, amikor a gyors változások és a közösségi média zaja gyakran elterelik a figyelmet a valódi értékekről, különösen fontosnak tartjuk a szakmai kiválóság, a tudás és a következetes munka elismerését. Az idei harminc díjazott hitelesen képviseli mindezt

– emelte ki Dr. Csányi Sándor, aki a kezdetektől a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával. A Prima Primissima Alapítványt 2013 óta az OTP Bank gondozza és finanszírozza.

Az elismerésekhez pénzdíj is társul, amelynek összege díjanként eltérő:

  • Prima Primissima díj: 20 millió forint;
  • Prima díj: 8 millió forint;
  • Junior Prima díj: 3 millió forint;
  • Megyei Prima díj: 2 millió forint;
  • Megyei Prima közönségdíj, illetve különdíj: 500 ezer forint;
  • Prima Primissima közönségdíj: 20 millió forint.

Október végén indul a közönségszavazás

A december 4-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima közönségdíjat is átadják. Ezt az a jelölt kapja, akire a 2026 október végén induló közönségszavazás során a legtöbb SMS-szavazat érkezik.

A szavazók között egymillió forintot sorsolnak ki, amelyet a nyertes OTP bankkártyán kap meg. Voksolni a jelöltek kétjegyű kódjának SMS-ben történő elküldésével lehet majd. A szavazás részleteit és a jelölteket az alapítvány közösségimédia-felületein ismertetik.  

 

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