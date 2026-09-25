Bejelentették a Prima Primissima díj 2026-os jelöltjeit – ők esélyesek az elismerésre

A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával. A Prima Primissima Alapítványt 2013 óta az OTP Bank gondozza és finanszírozza.

Az elismerésekhez pénzdíj is társul, amelynek összege díjanként eltérő:

Prima Primissima díj: 20 millió forint;

Prima díj: 8 millió forint;

Junior Prima díj: 3 millió forint;

Megyei Prima díj: 2 millió forint;

Megyei Prima közönségdíj, illetve különdíj: 500 ezer forint;

Prima Primissima közönségdíj: 20 millió forint.