Bejelentették a Prima Primissima díj 2026-os jelöltjeit – ők esélyesek az elismerésre

Több mint 900 jelölés érkezett 2026-ban a Prima Primissima díjra szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől – közölte pénteken a Prima Primissima Alapítvány. A kuratórium a jelöltek életművét mérlegelve választotta ki azt a harminc művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen decemberben Prima Primissima díjat vehetnek át.
A tíz Prima Primissima díjazott nevét az év végi gálán, december 4-én, a Magyar Vállalkozók Napján jelentik be a Művészetek Palotájában.
Ők a Prima díjazottak 2026-ban
A kuratórium tíz kategóriában három-három jelöltet választott ki.
1. Magyar irodalom
- Háy János – író
- Kemény István – író, költő
- Takács Zsuzsa – költő, író, műfordító, esszéista és egyetemi oktató
2. Magyar színház-, film- és táncművészet
- Gáspár Sándor – színművész
- Hajdu Szabolcs – rendező, színész
- Kováts Adél – színművész, színigazgató
3. Magyar képző- és iparművészet
- Haász István – képzőművész
- Pinczehelyi Sándor – grafikus, festőművész
- Szurcsik József – képzőművész
4. Magyar tudomány
- Prof. Dr. Bollobás Enikő – irodalomtörténész, amerikanista
- Prof. Dr. Sperlágh Beáta – orvos, klinikai farmakológus
- Prof. Dr. Szathmáry Eörs – evolúcióbiológus
5. Magyar oktatás és köznevelés
- Prof. Dr. Aszódi Attila – egyetemi tanár, energetikai mérnök
- Mozgásjavító EGYMI – mozgáskorlátozott gyermekek oktatását, nevelését és mozgásfejlesztését végző intézmény
- Dr. Sándor Ildikó – néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató
6. Magyar építészet
- Bordás Péter – építész
- Fekete Antal – építészmérnök
- Dr. Paulinyi Gergely DLA – építész
7. Magyar ismeretterjesztés és média
- D. Tóth Kriszta – újságíró, műsorvezető, mentálhigiénés szakember
- Érdi Sándor – televíziós újságíró
- Gózon Ákos – tudományos és kulturális újságíró
8. Magyar sport
- Kovács Ágnes PhD – olimpiai bajnok úszó
- Krajnyák Zsuzsanna – többszörös paralimpiai érmes vívó
- Németh Miklós – olimpiai bajnok gerelyhajító
9. Magyar népművészet és közművelődés
- Beszprémy Katalin – hímző, népművész
- Gryllus Vilmos – zenész, előadóművész, zeneszerző
- Végső Miklós – néptáncművész
10. Magyar zeneművészet
- Bródy János – zeneszerző, szövegíró, előadóművész
- Lakatos György DLA – fagottművész
- Orbán György – zeneszerző
Az idei több mint kilencszáz jelölés ismét megerősítette, hogy Magyarországon rendkívül sok tehetséges és elkötelezett ember nyújt kiemelkedő teljesítményt a saját területén, amivel hozzájárulnak közösségünk gyarapodásához. A Prima Primissima díj célja kezdettől fogva az, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre a teljesítményekre. Olyan időszakban, amikor a gyors változások és a közösségi média zaja gyakran elterelik a figyelmet a valódi értékekről, különösen fontosnak tartjuk a szakmai kiválóság, a tudás és a következetes munka elismerését. Az idei harminc díjazott hitelesen képviseli mindezt
– emelte ki Dr. Csányi Sándor, aki a kezdetektől a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
A díjat 2003-ban Demján Sándor alapította a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával. A Prima Primissima Alapítványt 2013 óta az OTP Bank gondozza és finanszírozza.
Az elismerésekhez pénzdíj is társul, amelynek összege díjanként eltérő:
- Prima Primissima díj: 20 millió forint;
- Prima díj: 8 millió forint;
- Junior Prima díj: 3 millió forint;
- Megyei Prima díj: 2 millió forint;
- Megyei Prima közönségdíj, illetve különdíj: 500 ezer forint;
- Prima Primissima közönségdíj: 20 millió forint.
Október végén indul a közönségszavazás
A december 4-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima közönségdíjat is átadják. Ezt az a jelölt kapja, akire a 2026 október végén induló közönségszavazás során a legtöbb SMS-szavazat érkezik.
A szavazók között egymillió forintot sorsolnak ki, amelyet a nyertes OTP bankkártyán kap meg. Voksolni a jelöltek kétjegyű kódjának SMS-ben történő elküldésével lehet majd. A szavazás részleteit és a jelölteket az alapítvány közösségimédia-felületein ismertetik.