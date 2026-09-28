Utolsó turnéjára indul Rod Stewart – Magyarországnak is jut egy különleges este

Több mint hat évtizednyi koncertezés után utolsó turnéjára készül Rod Stewart. A világsztár 2027-ben Magyarországra is visszatér: a Rod Stewart-koncert Budapesten, a Sportarénában lesz június 18-án.

Rod Stewart 2027. június 18-án Budapesten lép fel – a koncert a világsztár utolsó turnéjának része, amelyen legnagyobb slágerei is felcsendülnek Fotó: MIMMO LAMACCHIA / NurPhoto

Mikor lesz Rod Stewart koncertje Budapesten?

A The Final Encore című turnéval a 81 éves énekes az utazó életmódtól búcsúzik. Rod Stewart közölte, tizenkilenc éves kora óta énekli az általa szeretett zenét, és több mint hatvan év után elérkezettnek látja az időt arra, hogy lezárja pályafutásának ezt a korszakát.

Rod Stewart 2027. június 18-án lép fel a Budapest Sportarénában. Ez lesz a skót énekes hatodik magyarországi koncertje.

A búcsúturné műsorából természetesen a legismertebb slágerei sem maradnak ki. Felcsendül többek között a Maggie May, a Da Ya Think I’m Sexy?, a Baby Jane, a Sailing és a Have I Told You Lately is.

Rod Stewart már többször fellépett Magyarországon

A világsztár 2010-ben mintegy 250 ezer ember előtt énekelt Budapesten a Kapcsolat koncerten, legutóbb pedig 2024-ben lépett fel Magyarországon, az MVM Dome-ban.

Rod Stewart pályafutása során világszerte mintegy 250 millió lemezt adott el, koncertjeit pedig becslések szerint több mint 20 millió rajongó látta.

Majdnem összeesett a színpadon Rod Stewart, oxigénpalackot kellett vinni neki - videó

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