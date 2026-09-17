Átadták a Kaszás Attila-díjat: ő lett a győztes

Csütörtök este a Vígszínházban adták át a Kaszás Attila-díjat, méghozzá egy különleges előadás előtt: az elismerést A padlás című musical előtt vehette át a győztes. A díj átadója Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója volt, aki személyes emléket is felidézett a legendás színészről, Kaszás Attiláról a díj átadása előtt.

Rudolf Péter adta át a Kaszás Attila-díjat (Fotó: Origo)

Rudolf Péter Kaszás Attila tehetségét méltatta a beszédében

A díj idei jelöltjei Bartha Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza voltak. Rudolf Péter szerint különleges jelentősége van annak, hogy az elismerés ezúttal éppen a Vígszínházban, A padlás előtt talált gazdára, hiszen Kaszás Attila pályájának fontos állomása volt a teátrum, és az egyik legismertebb szerepéhez is ez az előadás kötődik.

Nagyon sok helyen történt már meg ez a szertartás, de azt hiszem, most ért haza. Attila ezek között a falak között nőtt fel nagy színésszé, és nem véletlenül A padlás előtt adjuk át ezt a díjat, mert az egyik ikonikus szerepe éppen ez volt. Én magam is itt voltam azon a premieren, mint kis törpe, a 623 éves törpe, és nyilván önök, színházjárók is tudják, hogy játszani csak úgy lehet, hogyha az ember nagyon benne van, a játékra koncentrált, ezért szégyen egy színésznek az a történet, amit most elmondok. De én, amikor az Attila elkezdte énekelni a Fényév távolságot, én teljesen civil lettem, mert egyszerűen csak áhítattal hallgattam őt. És most ugyanilyen áhítattal fogom nézni a jelölteket az este folyamán

– mondta Rudolf Péter.

A nyertes meghatódva vette át a díjat (Fotó: Markovics Gábor)

A Kaszás Attila-díj nyertese teljesen meghatódott

A színész-igazgató személyes története után elérkezett a várva várt pillanat. Rudolf Péter kezébe került a boríték, amelyben a szavazás eredménye, vagyis az idei győztes neve szerepelt.

Az idei győztes: Bartha Boróka

– jelentette ki, majd a színpadra szólította a színésznőt.

Bartha Boróka meghatottan vette át az elismerést, és beszédében elsősorban azoknak mondott köszönetet, akik hittek benne és támogatták őt. Külön megemlékezett társulatáról, családjáról és férjéről is.

Nagyon megtisztelő, és mindenkinek nagyon köszönöm, aki érdemesnek talált erre a díjra, és bizalmat szavazott nekem. Köszönöm a társulatomnak, a Figura Stúdió Színháznak. Meg kell említenem a családomat, a férjemet, Béres Lászlót, aki színházrendező, és a három gyönyörű lányomat, nekik is köszönöm. Általuk lettem ilyen, amilyen vagyok

– mondta a friss díjazott.