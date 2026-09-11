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tangó

Amikor az ölelésből szenvedélyes tánc lesz: ilyen lesz Pécsett a VI. Nemzetközi Tangó Ünnepe

21 perce
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Forró ölelések, összesimuló párok és hajnalig tartó tánc – szeptember 18-án tangóláz tör ki Pécsett. Három napra a szenvedélyes argentin tánc veszi birtokba a várost: a VI. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnepen a rutinos táncosok mellett azok is parkettre léphetnek, akik még soha nem próbálták a tangót. Lesz élőzene, táncverseny, divatbemutató és táncszínház, szombaton hajnalig tart a Tangóbál, vasárnap pedig a Tettyei romok között folytatódik a tánc.
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tangóTettyei romokPécs

Ölelés, zene, improvizáció és állandó párbeszéd: a tangó egyszerre intim és társasági műfaj. A 19. század végén Buenos Aires és Montevideo soknemzetiségű világában formálódott, majd a 20. század elején Európát is meghódította. Pécsett nem új keletű a tangó iránti rajongás: a városban mára kialakult egy aktív tangós közösség, a Nemzetközi Tangó Ünnepet pedig idén már hatodik alkalommal rendezik meg. 

Franz Alvaro Bravo és Serbán Andrea a VI. Nemzetközi Tangó Ünnepen vesznek részt.
 Franz Alvaro Bravo és Serbán Andrea tart workshopot a VI. Nemzetközi Tangó Ünnepen (Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.)

A VI. Nemzetközi Tangó Ünnep programjai

Pénteken a Boldogság Házában Franz Alvaro Bravo és Serbán Andrea tart workshopot Kapcsolódás és ölelés címmel. Már a téma is sokat elárul a tangóról: az ölelés itt nem egyszerű látványelem, hanem a két táncos közötti kommunikáció egyik legfontosabb eszköze. Este a Milonga Bienvenida nyitja meg a hétvége táncos programjait. A milonga szó egyébként egyszerre jelöl egy, a tangóval rokon táncot és azt a társasági táncestet, ahol tangót táncolnak.
Szombaton a Zsolnay Negyedben folytatódik a rendezvény. A délelőtti kurzuson a zeneiség és az elegáns térhasználat kerül előtérbe, délután pedig az Argentin Tangó Táncszínház nyitótánca után rendezik meg a II. Pécsi Amatőr Tangótáncverseny elődöntőjét és döntőjét. A szakmai zsűri mellett a közönség is kiválaszthatja kedvenc párosát.

Kéméndi Tamás szerepel a fotón.
Kéméndi Tamás harmonikaművész tangókoncertjét is hallhatják Pécsett (Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.)

A zenei programban Kéméndi Tamás pécsi harmonikaművész tangókoncertje és a Tango Harmony Budapest fellépése szerepel. Utóbbi együttes műsorában a klasszikus argentin tangó mellett Astor Piazzolla újító zenei világa is megjelenik. A zenekar hegedűvel, zongorával, bandoneonnal és nagybőgővel idézi meg a műfaj jellegzetes hangzását. Különösen a bandoneon hangja forrt össze a tangóval: a harmonikafélék családjába tartozó hangszer az argentin tangó egyik jelképévé vált.
A Milonga Elegancia divatbemutatón Komka Éva női tangóruhái és Szabó Gyula kézműves férfi öltözékei kerülnek előtérbe, az érdeklődők pedig az egyedi MONO tangócipőkkel is megismerkedhetnek.

 A Colores de Tango – A tangó színei című programban a tango nuevo, a vals, a milonga és a tangó különböző arcait mutatják meg hazai és nemzetközi táncosok. Aki pedig addigra maga is kedvet kap a parketthez, annak a TangoLiora Pécs oktatói tartanak ingyenes beavató órát – előzetes tánctudás nélkül is lehet csatlakozni.

Szombat este az Argentin Tangó Táncszínház Létezés című előadása kerül színpadra. A Budai László rendezte és koreografálta darab az emberi élet útját járja végig a fiatalság sodró lendületétől az időskor csendesebb belátásáig. Az előadás ingyenesen látogatható. A napot fél tíztől hajnali háromig tartó Tangóbál zárja. A verseny résztvevői közös tandával nyitják meg az estét, a dobogós párok külön is bemutatkoznak, éjfélkor pedig gyertyafényes vals következik. Vasárnap a fesztivál a Tettyei romokhoz költözik. A 11-től 18 óráig tartó Tangópikniken szabadtéri tánc, zene és kötetlen találkozások várják a látogatókat. Ha az időjárás közbeszól, a programot a Boldogság Házában tartják meg. 
A VI. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnepet szeptember 18–20. között rendezik meg. A workshopok és a szombat esti Tangóbál kivételével valamennyi program ingyenesen látogatható.

 

 

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