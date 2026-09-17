Casanova nem az, akinek hisszük – három premier kulisszatitkai a Tháliából

Egyszerre három próbaterem ajtaja nyílt ki a közönség előtt a Thália Színház évadának első Betekintőjén. Szabó Erika vezetésével rendezők és színészek meséltek arról, mi történik egy előadással hetekkel a premier előtt, amikor még változhat a szöveg, formálódnak a karakterek, és olykor maguk az alkotók sem tudják pontosan, hová jutnak el a bemutatóig.
A Thália Színház következő premierjei
A legtöbb meglepetést talán már a címével is a Casanova, avagy álmaim nyugtalanok ígéri. A legendás nőcsábász történetét ugyanis érdemes elfelejteni úgy, ahogy eddig ismertük.
Aki egy ilyen poros Casanova-történetre gondol, az csalódni fog, mert ez nem az lesz
– fogalmazott Dóra Béla, aki a címszerep mellett egy mai fiatalembert, Bálintot is alakít.
Szécsi Bence író-rendező darabjában jelen és múlt, valóság és álom csúszik egymásba. Bálint Casanova életének megszállott kutatója, miközben a saját életével már jóval nehezebben boldogul. Álmaiban Casanovává változik, így a nézők folyamatosan két világ között utaznak.
A két férfit évszázadok választják el, problémáik azonban meglepően hasonlóak. Szécsi Bence szerint Bálint leginkább önmaga elől menekül: egy önsorsrontó spirálból keresi a kiutat. Casanova történetéből ezért éppen egy olyan időszakot emelt ki, amely párhuzamba állítható a mai főhős életével. És természetesen ott a szerelem is – csak nem feltétlenül úgy, ahogyan egy Casanova-történettől várnánk. Fekete Patrícia a jelenben Sárit, Casanova világában pedig Henriette-et, a legendás hódító nagy szerelmét alakítja. A darab egyik fontos kérdése, hogy mit jelent valójában megtalálni azt az embert, akit akár egy életen át keresünk. Sári ugyanúgy boldogságra vágyik, mint Bálint, csak jóval biztosabban áll a földön. A Casanova ráadásul valóságos színészi átváltozássorozatot tartogat. Tóth Eszter hat különböző karakter bőrébe bújik, a gyors szerepcseréket pedig a jelmezek is segítik. Az egyik figura különösen közel került hozzá: Casanova édesanyját játssza. Mint elárulta, színpadon még soha nem alakított anyát. A próbateremben azonban nincs kőbe vésve minden. Szécsi Bence íróként sem ragaszkodik görcsösen ahhoz, amit a laptop előtt elképzelt.
Bármit is képzeltem én el, az valójában attól válik igazzá és életszerűvé, amikor ti itt mindnyájan elkezditek a szövegeket mondani
– fogalmazott. Rendezőként abban hisz, hogy az előadás közös alkotófolyamat, amelyben a színészek szabadsága is fontos.
Egyedül a színpadon – de egy egész világ van a fejében
Egészen más kihívást jelent Az ember, akit Ovénak hívnak. Fredrik Backman történetének színpadi változatában Görög László egyedül kelti életre Ove világát és valamennyi szereplőjét. Zayzon Zsolt rendező szerint ehhez nélkülözhetetlen az Arizona Stúdió intimitása: azt szeretnék, hogy a nézők olyan közel kerüljenek a főszereplőhöz, mintha „bemásznának a fejébe”. A monodráma óriási koncentrációt követel. Görög Lászlónak nemcsak a szöveget kell teljes egészében birtokolnia, hanem fejben kell tartania a történet minden szereplőjét, helyszínét és váltását is. Nincs partner, akire egy pillanatra át lehetne adni a figyelmet: a néző számára neki kell folyamatosan megteremtenie, éppen hol járunk és ki beszél. A történet azonban nem pusztán színészi bravúrnak készül.
Zayzon Zsoltot az fogta meg benne, ahogyan szeretetről, közösségről és egymás megértéséről beszél – anélkül, hogy kész válaszokat akarna adni.
Játék a kastélyban, csak most zenével
A harmadik készülő bemutató igazi klasszikus, mégsem egészen úgy kerül színpadra, ahogyan megszokhattuk. Orosz Dénes rendezésében zenés változatban érkezik Molnár Ferenc Játék a kastélyban című komédiája. A rendező meg akarja őrizni Molnár szellemességét, zsenialitását és időtlenségét, miközben új rétegeket ad a történethez. Ebben kulcsszerepet kap a zene.
Amikor megszólal a zene, akkor valami egész más dimenzióba repül minden
– mondta Orosz Dénes.
A dalok szövegírója Cseh Dávid Péter, zeneszerző Szemenyei János. Czakó Julianna külön dalt is kapott, amely szerinte néhány perc alatt rengeteget elárul a karakteréről: humor, önirónia és egy kis erotika is belefér. A jól ismert történet más meglepetéseket is tartogat. Szervét Tibor Turait olyan figuraként közelíti meg, aki szinte varázslóként mozgatja a történet szálait, hogy a végén minden a helyére kerülhessen. Vida Péter elárulta, hogy az eredetihez képest egy új női szereplő, a titkárnő is megjelenik, Gubás Gabi alakítja. Saját karakteréről, Gálról úgy fogalmazott, hogy Turai mellett ő a könnyedebb, naivabb figura:
Talán Gál egy picit felületesebb, és gyártja a szóvicceit hihetetlen energiával.
A mostani változatban ráadásul új feladatot is kap a karakter: míg Turai a prózai szövegért, Gál az operett dalszövegeiért felel. Vida Péter szerint ez is egy olyan plusz dimenzió, amelynek köszönhetően még a Játék a kastélyban régi rajongói is kaphatnak valami újat.
A Betekintő több mint egy hagyományos közönségtalálkozó, mert nem kész előadásokról meséltek. A nézők egy még alakuló folyamatba léphettek be: hallhattak bizonytalanságokról, próbatermi felfedezésekről, új ötletekről és olyan megoldásokról is, amelyek akár egyik napról a másikra változhatnak. A beszélgetést követően a közönség is kérdezhetett, majd a Játék a kastélyban nyílt próbáján testközelből láthatta, hogyan lesz az elmondott ötletekből színház.