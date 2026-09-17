Casanova nem az, akinek hisszük – három premier kulisszatitkai a Tháliából

Egyszerre három próbaterem ajtaja nyílt ki a közönség előtt a Thália Színház évadának első Betekintőjén. Szabó Erika vezetésével rendezők és színészek meséltek arról, mi történik egy előadással hetekkel a premier előtt, amikor még változhat a szöveg, formálódnak a karakterek, és olykor maguk az alkotók sem tudják pontosan, hová jutnak el a bemutatóig.

A Thália Színház Betekintőjének résztvevői (Fotó: Juhász Éva)

A Thália Színház következő premierjei

A legtöbb meglepetést talán már a címével is a Casanova, avagy álmaim nyugtalanok ígéri. A legendás nőcsábász történetét ugyanis érdemes elfelejteni úgy, ahogy eddig ismertük.

Aki egy ilyen poros Casanova-történetre gondol, az csalódni fog, mert ez nem az lesz

– fogalmazott Dóra Béla, aki a címszerep mellett egy mai fiatalembert, Bálintot is alakít.

Szécsi Bence író-rendező darabjában jelen és múlt, valóság és álom csúszik egymásba. Bálint Casanova életének megszállott kutatója, miközben a saját életével már jóval nehezebben boldogul. Álmaiban Casanovává változik, így a nézők folyamatosan két világ között utaznak.

A Casanova szereplői és rendezője (Fotó: Juhász Éva)

A két férfit évszázadok választják el, problémáik azonban meglepően hasonlóak. Szécsi Bence szerint Bálint leginkább önmaga elől menekül: egy önsorsrontó spirálból keresi a kiutat. Casanova történetéből ezért éppen egy olyan időszakot emelt ki, amely párhuzamba állítható a mai főhős életével. És természetesen ott a szerelem is – csak nem feltétlenül úgy, ahogyan egy Casanova-történettől várnánk. Fekete Patrícia a jelenben Sárit, Casanova világában pedig Henriette-et, a legendás hódító nagy szerelmét alakítja. A darab egyik fontos kérdése, hogy mit jelent valójában megtalálni azt az embert, akit akár egy életen át keresünk. Sári ugyanúgy boldogságra vágyik, mint Bálint, csak jóval biztosabban áll a földön. A Casanova ráadásul valóságos színészi átváltozássorozatot tartogat. Tóth Eszter hat különböző karakter bőrébe bújik, a gyors szerepcseréket pedig a jelmezek is segítik. Az egyik figura különösen közel került hozzá: Casanova édesanyját játssza. Mint elárulta, színpadon még soha nem alakított anyát. A próbateremben azonban nincs kőbe vésve minden. Szécsi Bence íróként sem ragaszkodik görcsösen ahhoz, amit a laptop előtt elképzelt.

Bármit is képzeltem én el, az valójában attól válik igazzá és életszerűvé, amikor ti itt mindnyájan elkezditek a szövegeket mondani

– fogalmazott. Rendezőként abban hisz, hogy az előadás közös alkotófolyamat, amelyben a színészek szabadsága is fontos.