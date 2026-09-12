Most mindenki megtudhatja a Vígszínház összes kulisszatitkát

A Vígszínház a hagyományoknak megfelelően idén is VígNappal indítja az évadot, hogy a társulat és a közönség együtt ünnepelhessen. A programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti titokzatos világba. A VígNap 11 órakor Vígimpróval indul a Nagyszínpadon.

A VígNap résztvevői a művészekkel is találkozhatnak (Fotó: Facebook / Vígszínház)

A Vígszínház VígNap programja

A belső körfolyosón Művész-megálló működik majd, ahol Medveczky Balázs, Wunderlich József, Kovács Adrián, Fesztbaum Béla, Radnay Csilla, Mester Dávid, Horváth Szabolcs, Orosz Ákos, Tempfli Erik és Zoltán Áron zenés produkciói váltják egymást. Az alagsori büfében eközben VígActivity zajlik: itt társasjáték közben kerülhetünk össze a társulat művészeivel. Az Erkély büfében a Csárdáskirálynő előadáshoz kapcsolódó táncház lesz, amely 12.30-tól egészen 16.30-ig tart.

A nap egyik legizgalmasabb programjának a VígTour ígérkezik. 13 és 17 óra között húszpercenként indulnak a kulisszajárások, a látogatókat a Vígszínház színészei vezetik a színfalak mögé. A nézőtérről egységesnek látszó világ mögött folyosók, technikai terek, kellékek, jelmezek, gyors átöltözések és pontosan időzített mozdulatok rendszere működik. A VígTour ebből enged látni valamennyit.

Egy karakter megszületésében ugyanúgy szerepe lehet egy ruhának, egy parókának vagy egy apró kelléknek, de ezekkel nézőként nem találkozunk. A Karzat büfében most jelmezeket és parókákat lehet majd felpróbálni. Ugyanitt arcfestés és gyereksarok is lesz.

Ha valaki inkább a múltban kutakodna

A Vígböngészdében a színház archívumának különleges darabjai kerülnek elő. Az 1896-ban megnyílt színház esetében bőven van miben kutakodni. A múltba repít az Így írtunk mi – 130 év vígszínházi levelei című ünnepi műsor, amelyet délután folyamatosan vetítenek a Víg Szalonban. Leveleken keresztül végignézni egy színház történetét eleve személyesebb vállalkozás, mint évszámok és bemutatók sorát olvasni: az intézmény mögött egyszer csak emberek, viszonyok és történetek kezdenek kirajzolódni.

A Víg Szalonban Hegyi Barbara, Márkus Luca és Kovács Patrícia közreműködésével csokoládé készül, a megújult büfében pedig színművészek kínálják a kávét. Aki pedig már a következő színházi estéket tervezné, az előcsarnokban kedvezményesen vásárolhat jegyet, bérletet és könyveket, és dedikálásokkal is készülnek. A VígNap vonzereje abban rejlik, hogy ezúttal nem kell beérnünk azzal, amit a nézőtérről látunk. Egy napra eltűnik a szokásos határ színpad és nézőtér, művészek és közönség között.