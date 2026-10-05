„Néha a Jóisten is alakít a zenekaron” – 50 éves a 100 Folk Celsius

A 100 Folk Celsius countryzenét játszó EMeRTon és Fonogram-díjas együttes. Vérbeli countrydalaikkal világszerte meghódították a közönséget, itthon gyerekeknek szóló dalaikkal is rendívül népszerűek.

A 100 Folk Celsius zenekar egyik alapítója, Littvay Imre mesélt az Origónak (Fotó: Holló Tamás

A 100 Folk Celsius zenekar ötven éve

Origo: – Ötven év egy zenekar életében szinte beláthatatlan idő. Amikor 1976-ban megalapítottátok a 100 Folk Celsiust, gondoltatok arra, hogy fél évszázaddal később még mindig veletek énekli a közönség a dalaitokat?

Littvay Imre: Szerintem ezt akkor senki nem gondolta volna. Orbán Józsival ötven évvel ezelőtt kezdtük el ezt a zenekart. Ő pedig már nincs közöttünk, úgyhogy sajnos azt sem tudom megkérdezni tőle, gondolt-e erre akkor. Egyszerűen csináltunk valamit, amit nagyon szerettünk. Aztán kiderült, hogy az embereknek is tetszik, és egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy zenekar lettünk, ez lett a főállásunk. Írtuk a dalokat, játszottunk, és közben egész generációk nőttek fel mellettünk. A mai koncerteken azt látom, hogy apuka és anyuka elhozza a gyerekeket, de sokszor a szülők jobban tudják a szöveget, hiszen ők akkor voltak gyerekek, amikor ezek a dalok születtek.

Origo: Neked mit jelent az ötvenedik születésnap? Ünnepet, számvetést vagy inkább nosztalgiát?

L.I.: Egyelőre leginkább sok munkát. Szeretném, ha nagyon jól sikerülne a koncert. Nem vagyunk különösebben ünneplősök, de megbeszéltük, hogy az ötvenediket illik megünnepelni. Nem sok zenekar van az országban, amelyik ezt megteheti. Igyekszem úgy összerakni az estét, hogy azok is jól érezzék magukat, akik a nézőtéren ülnek, és azok is, akik a színpadon állnak.

Origo: Ha visszagondolsz a kezdetekre, mi maradt meg benned a legélénkebben?

L.I.: Nagyon nehéz volt beszerezni a hangszereket, a kalapokat, a csizmákat. Mire rendes külsőt tudtunk kialakítani magunknak, és rendes hangszereken játszottunk, eltelt egy-két év. Elég viszontagságos úton jutottunk hozzá bizonyos dolgokhoz.

Origo: A country a hetvenes évek Magyarországán korántsem volt magától értetődő választás. Mi vonzott benneteket ehhez a zenei világhoz?