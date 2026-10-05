„Néha a Jóisten is alakít a zenekaron” – 50 éves a 100 Folk Celsius

A 100 Folk Celsius countryzenét játszó EMeRTon és Fonogram-díjas együttes. Vérbeli countrydalaikkal világszerte meghódították a közönséget, itthon gyerekeknek szóló dalaikkal is rendívül népszerűek.
A 100 Folk Celsius zenekar ötven éve
Origo: – Ötven év egy zenekar életében szinte beláthatatlan idő. Amikor 1976-ban megalapítottátok a 100 Folk Celsiust, gondoltatok arra, hogy fél évszázaddal később még mindig veletek énekli a közönség a dalaitokat?
Littvay Imre: Szerintem ezt akkor senki nem gondolta volna. Orbán Józsival ötven évvel ezelőtt kezdtük el ezt a zenekart. Ő pedig már nincs közöttünk, úgyhogy sajnos azt sem tudom megkérdezni tőle, gondolt-e erre akkor. Egyszerűen csináltunk valamit, amit nagyon szerettünk. Aztán kiderült, hogy az embereknek is tetszik, és egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy zenekar lettünk, ez lett a főállásunk. Írtuk a dalokat, játszottunk, és közben egész generációk nőttek fel mellettünk. A mai koncerteken azt látom, hogy apuka és anyuka elhozza a gyerekeket, de sokszor a szülők jobban tudják a szöveget, hiszen ők akkor voltak gyerekek, amikor ezek a dalok születtek.
Origo: Neked mit jelent az ötvenedik születésnap? Ünnepet, számvetést vagy inkább nosztalgiát?
L.I.: Egyelőre leginkább sok munkát. Szeretném, ha nagyon jól sikerülne a koncert. Nem vagyunk különösebben ünneplősök, de megbeszéltük, hogy az ötvenediket illik megünnepelni. Nem sok zenekar van az országban, amelyik ezt megteheti. Igyekszem úgy összerakni az estét, hogy azok is jól érezzék magukat, akik a nézőtéren ülnek, és azok is, akik a színpadon állnak.
Origo: Ha visszagondolsz a kezdetekre, mi maradt meg benned a legélénkebben?
L.I.: Nagyon nehéz volt beszerezni a hangszereket, a kalapokat, a csizmákat. Mire rendes külsőt tudtunk kialakítani magunknak, és rendes hangszereken játszottunk, eltelt egy-két év. Elég viszontagságos úton jutottunk hozzá bizonyos dolgokhoz.
Origo: A country a hetvenes évek Magyarországán korántsem volt magától értetődő választás. Mi vonzott benneteket ehhez a zenei világhoz?
L.I.: Akkoriban mindenfélét játszottunk, és tulajdonképpen a barátaink mondták, hogy amikor countryt játszunk, az különösen jól szól. Nekünk is tetszett, úgyhogy elég hamar eldőlt, hogy ez lesz a mi világunk.
Origo: Aztán megjelentek a gyerekdalok is. Ez tudatos irányváltás volt?
L.I.: Egyáltalán nem. Az első egy-két lemezünk egészen más volt. Nem emlékszem a pontos időre és helyszínre, de egyszer megkértek minket valami kisebb helyen, hogy mivel az egész falu eljön a koncertre, nullától százéves korig, készüljünk már valamivel a gyerekeknek is. Mi komolyan vettük, készültünk, és ennek akkora sikere lett, hogy a lemezgyárig is eljutott a híre. Amikor legközelebb elmentem a következő lemez ügyében, mondták, hogy hallottuk, van gyerekdalotok. Ez volt a Paff, a bűvös sárkány. Ez egy amerikai dal volt, erre született egy magyar szöveg. Érdekes, hogy itthon sikeresebb lett, mint kint. A lemezből több mint háromszázezer példány fogyott. Ma már szinte elképzelhetetlenek ezek a számok.
Origo: Sokak számára talán ma is a Paff az egyik első dal, amelyről a 100 Folk Celsius eszükbe jut.
L.I.: Remélem, azért ismerik A nagy ho-ho-ho-horgászt és a Miki manót is! Vagy az Ohiót – azt annak idején sok építőtáborban énekelték a tábortűz mellett –, és persze az Országutat is.
Origo: Ezek a dalok nem egyetlen generáció emlékei, ma is működnek.
L.I.: Bizony. Nincs olyan buli, legyen az gyerekeknek vagy felnőtteknek, ahol a Paffot ne kellene eljátszanunk. És persze a többi ismert dalt is. Amikor egy szülő elhozza a gyerekét, esetleg a nagymama és a nagypapa is ott van, és együtt énekel az egész család, nekik is kicsordul néha a könny a szemükből. Nagyon különleges érzés látni, hogy egy család több generációja ugyanazokat a dalokat énekli.
Origo: Ha jól tudom, több mint harminc albumotok jelent meg.
L.I.: Ezen még mi is vitatkozunk. Mikes Attilával, a zenekar hegedűsével és egyben a statisztikusunkkal állandóan számolgatjuk, és mindig más eredmény jön ki. Nagyon sok válogatáslemez is megjelent, ezért nem olyan egyszerű megmondani a pontos számot, de valahol harminc körül járhatunk.
Origo: Van olyan dalotok, amelyre különösen büszke vagy?
L.I.: Mindegyikre büszke vagyok, amelyiket eljátsszuk, és amelyikre tapsolnak. Még inkább akkor, amikor velünk együtt énekelnek. De igazából én inkább a zenekaromra vagyok büszke. Mindig jó srácokkal játszottam, jóban voltunk, és a mai napig szeretjük egymást. Együtt járunk vacsorázni, sörözni, megbeszéljük a világ dolgait. Ez nálunk egyfajta zenekari program, és mindenki nagyon élvezi.
Origo: Az ötven évhez sajnos veszteségek is tartoznak. Többen már nincsenek közöttetek.
L.I.: Igen. Néha a Jóisten is alakít a zenekaron, nemcsak mi. Sajnos már többen a „fenti együttesben” játszanak.
Origo: A jubileumi koncerten külön is megemlékeztek róluk?
L.I.: Nemcsak a jubileumi koncerten. Nálunk nincs olyan fellépés, amelyen valamilyen módon ne emlékeznénk azokra, akik már nincsenek közöttünk. Ezen az estén persze különösen fontos lesz ez. Legutóbb Orbán Józsit veszítettük el. Amikor megbetegedett, megkértük Heilig Gabit, hogy játsszon velünk addig, amíg Józsi felépül.
Sajnos végül nem gyógyult meg, Gabi pedig azóta is velünk van.
Origo: Amikor megszólal egy dal, amely erősen kötődik valamelyikükhöz, akkor ők is ott vannak veletek a színpadon?
L.I.: Igen. Nagyon nehéz volt elkezdeni énekelni azokat a dalokat, amelyeket korábban ők énekeltek. A közönség természetesen szerette volna továbbra is hallani ezeket, mi viszont sokáig egyszerűen nem tudtuk eljátszani. Mi is emberből vagyunk, elérzékenyülünk. Ki kellett dolgoznunk, hogyan lehet megszólaltatni azokat a számokat, amelyek ennyire erősen kötődnek hozzájuk. Tulajdonképpen még most is gyakoroljuk ezt.
Origo: Nagyon nehéz lehet. A közönség egy zenekart egy egységként lát, de minden tag mögött ott van egy külön életút is. Ha a saját pályád felől nézed ezt az ötven évet, melyek voltak a legfontosabb fordulópontok?
L.I.: Mivel egész életemben ebben az egy zenekarban játszottam, nálam minden a 100 Folk Celsiushoz kötődik. Az első és legfontosabb dátum természetesen 1976, amikor megalakultunk. Aztán megjelent az első lemezünk. Nagy pillanat volt, amikor először meghallottuk magunkat a rádióban. Aztán amikor először jutottunk el külföldre, majd Amerikába, és oda többször vissza is hívtak bennünket. Ezek a vidám részek. Aztán ott vannak a szomorú dátumok is, amikor elveszítettünk valakit a zenekarból. Sajnos ilyenből is több van.
Origo: Zenészként egyértelmű, hogy mit adott neked a 100 Folk Celsius. Emberileg mit kaptál ettől a közösségtől?
L.I.: Volt olyan év, amikor többet aludtam a srácokkal, mint a feleségemmel. Voltak időszakok, amikor négyszáz bulink volt egy évben. Azt hiszem, szerencsés vagyok: a sors valahogy úgy hozott össze bennünket, hogy jó emberekkel játszhattam és játszhatok a mai napig egy zenekarban, amelynek tagjai Heilig Gábor, Kocsándi Miklós, Légrády Péter és Mikes Attila. Nekem ez a legfontosabb.
Origo: Ötven év repertoárjából egyetlen jubileumi est műsorát összeállítani nem lehet egyszerű feladat.
L.I.: Nem bizony. Már napok óta firkálom a papírokat, hogy mi legyen benne. Az összes számot természetesen most sem tudjuk eljátszani, mert akkor nagyon hosszú lenne a koncert. Ráadásul vendégeink is lesznek: Bródy János, Vitáris Iván és Eszményi Viki, aki Heilig Gabi révén félig-meddig családtag. Lesz egy meglepetésvendégünk is, de őt természetesen nem árulom el. Az est házigazdája Abaházi Csaba lesz.
Origo: Mi alapján választottátok ki a vendégeket?
L.I.: Bródy Jánost szeretjük, és elmondása szerint ő is szeret bennünket. Ő a nagy elődeink egyike. Szerettünk volna az utánunk jövő generációból is meghívni valakit, végül egy igazi énekest választottunk, Vitáris Ivánt, az Ivan & The Parazol frontemberét. A meglepetésvendég majd egy kicsit a könnyeket is előcsalja az emberek szeméből, a finálé pedig még az én szememből is. Ez a koncert egyszeri és megismételhetetlen lesz: 50 évesek lettünk.