Erős üzenettel emlékezik 1956-ra az Ismerős Arcok: 70 év után is ugyanazzal a döntéssel szembesülünk?

Az 1956-2026 című dal a két korszak közötti párhuzamokra és hasonlóságokra helyezi a hangsúlyt. Ahogy akkor, most is forrongó világban élünk, ahol az embernek erkölcsi, etikai döntéseket kell hoznia. A variációk száma sok, de végén mindig csak két lehetőség marad: az építők vagy a rombolók oldalára áll. Ezt járja körül a dal.

A 1956-2026 című daluk a két korszak közötti párhuzamokra és hasonlóságokra helyezi a hangsúlyt (Fotó: Ismerős Arcok)

1956-2026, az Ismerős Arcok új dala

Döntsd el, te hogyan szeretnél élni:/ Behúzott farokkal folyton csak félni,/ Vagy egyenes derékkal, szembenézve/ Az elveiddel, büszkén zuhanni térdre

– szól a dal refrénjének erős üzenete. A szöveget Nyerges Attila írta, zenéjét Papp Gyula és Kovacsik Tamás szerezte. A dal az együttes idén megjelent, 13 új szerzeményt tartalmazó Ecce Homo albumán kapott helyet.

A címben szereplő két évszám között hét évtized feszül. A szöveg egymással szembeállított lehetőségek sorával érzékelteti ezeket a döntési helyzeteket.

Jutalom vagy büntetés, számítás vagy küldetés, szerénység vagy hatalom, fegyverek vagy virág – végül pedig maga az ember kerül a mérlegre. A sokféle választási lehetőség mögött egy alapvető kérdés húzódik: az építők vagy a rombolók oldalára állunk-e?

Nyerges Attila az Origónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a dalban azokat a párhuzamokat és hasonlóságokat igyekezett megfogalmazni, amelyeket nem tud nem észrevenni 1956 és napjaink történései között. A frontember szerint a klip képi világa is ráerősít arra, amit az együttes a jelenlegi helyzetről és a világról gondol. Az 1956-2026 ezzel nem történelmi tablóként közelít a forradalomhoz. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a történelem nagy döntései mögött mindig személyes döntések állnak. 1956 szereplői számára ezek a választások sokszor egyik pillanatról a másikra váltak életbevágóvá. A dal azt kérdezi a ma emberétől, hogy békésebbnek tűnő, de ugyancsak bizonytalan világában milyen elvek szerint hozza meg a saját döntéseit.

Táncszínházzal is emlékeznek

Az Ismerős Arcok nem csak az új videóklippel kapcsolódik a 70. évfordulóhoz. Októbertől decemberig az Otthont! Házat! Hazát! című táncszínházi előadással járják a Kárpát-medencét. A produkció öt táncművész közreműködésével egy, az 1956-os forradalom idején játszódó szerelmi történetet mesél el, miközben az Ismerős Arcok élőben játssza dalait. Az előadás ötlete Kárai Boriskától származott, aki a zenekar szerzeményeire szeretett volna táncos produkciót létrehozni. A felvetett történelmi korszakok közül végül Nyerges Attila választotta 1956-ot, részben azért, mert annak emlékezete még közvetlenül kapcsolódik a ma élő generációkhoz. A zenekar hivatalos koncertnaptárában többek között Csíkszereda, Marosvásárhely, Budapest, Dunaszerdahely, Paks, Szeged, Sopron, Kaposvár és Tatabánya is szerepel az Otthont! Házat! Hazát! előadás állomásai között.

A tánc, a prózai megszólalások és az élő zene találkozásából így olyan előadás születik, amely nem pusztán felidézni szeretné 1956-ot, hanem emberi történeten keresztül próbálja közel hozni a forradalom dilemmáit a mai nézőhöz.

Az 1956-2026 gondolatisága szorosan illeszkedik az Ismerős Arcok munkásságához. A zenekar dalaiban régóta visszatérő témák az identitás, az összetartozás, a család, a hazaszeretet és az egyéni felelősség kérdései. A 2026 márciusában megjelent Ecce Homo album is ezt a vonalat folytatja: az együttes saját meghatározása szerint a lemez korrajz kíván lenni arról a világról, amelyben élünk.