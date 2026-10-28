56 csepp vér – Tiltott szerelem és szabadság a forradalom árnyékában

Különleges történelmi egybeesés, hogy a József Attila Színház fennállásának hetvenedik évfordulója éppen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára esik. A jubileum alkalmából a teátrum Horváth Péter és Mihály Tamás 56 csepp vér című rockmusicaljét választotta, amely Olt Tamás újragondolásában egyszerre vált látványos színházi eseménnyé és megrendítő történelmi emlékezéssé.
Az 56 csepp vér története
A történet egy határmenti településen játszódik, az ötvenes évek félelemmel és elnyomással terhes világában. Miközben a helyi hatalom fényűző bállal ünnepli önmagát, a felszín alatt már izzanak az indulatok. A fiatalok lázadni készülnek, majd megérkezik a mindent megváltoztató hír: kitört a forradalom. Ebben a feszült közegben bontakozik ki Juli és Robi tiltott szerelme. A hatalom oldalán álló család lánya és a kitelepített értelmiségi fiú kapcsolata Shakespeare Rómeó és Júliájának tragikus történetét idézi, ám itt a szerelmesek sorsát a magyar történelem egyik legdrámaibb időszaka pecsételi meg.
A két fiatal története túlmutat a romantikus szálon. Szerelmük a szabadságvágy, a személyes bátorság és az emberi méltóság jelképévé válik.
A darab a történelmi eseményeket nem távoli, tankönyvekből ismert történésekként ábrázolja, hanem hús-vér emberek félelmein, reményein és veszteségein keresztül teszi átélhetővé. Pásztor Ádám Robi és Horváth Csenge Júlia szerepében érzékenyen jelenítik meg a két fiatal egymásba kapaszkodó, mégis kiszolgáltatott szerelmét. Alakításukban a fiatalság lendülete és a közelgő tragédia sejtelme egyszerre van jelen. Lukács Dániel Medve szerepében energikus színpadi jelenléttel gazdagítja az előadást, míg Kónya Merlin Renáta Szvetlánaként humorral és játékossággal oldja a drámai feszültséget. A hatalom fenyegető világát Nemcsák Károly szovjet hírszerző ezredesként, Zöld Csaba Júlia apja, ávós őrnagyként, Fekete Gábor a lány bátyja, ávós főhadnagyként jeleníti meg. Pikali Gerda az őrnagyné szerepében a családi és politikai konfliktusok összetettségét erősíti, míg Chajnóczki Balázs Robi apjának, a színésznek az alakjában a művészet és a szabadság elválaszthatatlan kapcsolatát képviseli. Fila Balázs Lőrinc páterként erkölcsi tartást ad a történetnek, kiváló alakítása végig meghatározó része az előadásnak.
A további szerepekben Baranyai Annamária, Quintus Konrád, Horváth Sebestyén Sándor, Fáncsik Roland, Bergendi Áron, Blazsovszky Ákos, Szondi Tamás, Brunczlík Péter és még sokan mások láthatók. Külön ki kell emelnünk, hogy a színművészek nemcsak színpadi játékukkal, hanem énekhangjukkal is remekeltek. Mihály Tamás fülbemászó, lendületes rockdalai hol elementáris erővel szólalnak meg, hol a legmélyebb emberi fájdalmakat közvetítik. A zene nem egyszerű kísérője a történetnek, hanem annak érzelmi mozgatórugója. A rockmusical műfaja különösen alkalmassá teszi a produkciót arra, hogy a fiatalabb generációkat is megszólítsa, és közelebb hozza hozzájuk 1956 történelmi és emberi jelentőségét. Az előadásban hangsúlyos szerepet kap a zene és a látvány egysége. A színpadkép letisztult, mégis folyamatosan változó. A vetítések, a különleges fényhatások és a mozgatható díszletelemek a forradalom sodró lendületét érzékeltetik, ifj. Zsuráfszky Zoltán koreográfiái pedig elemi erőt és dinamizmust visznek a jelenetekbe. A néptánc motívumaiból építkező mozgásvilág szervesen kapcsolódik a rockzenei hangzáshoz, és sajátos magyar karaktert ad az előadásnak. Olt Tamás rendező korábban elmondta, hogy nem egyszerű történelmi megemlékezést kívánt színpadra állítani.
Meggyőződése szerint a színház feladata nem csupán a múlt felidézése, hanem az is, hogy emberi történeteken keresztül kérdéseket tegyen fel, gondolkodásra és érzelmi azonosulásra késztesse a közönséget. Különösen fontosnak tartja a fiatal generáció megszólítását, hiszen a múlt ismerete nélkül a jelen sem érthető meg igazán.
Rendezése a történelmi emlékezést személyes drámává formálja, amelyben a monumentális jelenetek mellett a csendesebb, bensőséges pillanatok is súlyt kapnak. A humor és a tragikum váltakozása emberközelivé teszi a szereplőket, így a veszteségek még fájdalmasabban hatnak. A produkció azt mutatja meg, milyen árat fizethet az ember a szabadságért, a szerelemért és a meggyőződéséért.
A bemutató különleges jelentőségét a színház saját története is erősíti. Az 1956-ban önállóvá vált teátrum később olyan legendás művészeknek adott otthont, mint például Darvas Iván, Mensáros László, Sinkovits Imre, Gobbi Hilda, később Bodrogi Gyula és Voith Ági.
A jubileumi előadás így nemcsak a forradalom hősei, hanem a magyar színháztörténet kiemelkedő alakjai előtt is tiszteleg. Az 56 csepp vér legfontosabb üzenete, hogy a szabadság nem pusztán történelmi fogalom, hanem személyes döntés, felelősség és olykor súlyos áldozat is. Juli és Robi szerelme arra emlékeztet, hogy a legsötétebb időkben is megőrizhető az emberség, és mindig van értelme kiállni azért, amiben hiszünk.
A József Attila Színház hetvenedik évfordulójának méltó ünnepe ez a bemutató. Látványos, szenvedélyes és mélyen megindító színházi élmény, amelynek hatása nem ér véget a függöny legördülésével. A szűnni nem akaró álló taps és a meghatott arcok arról tanúskodtak, hogy az előadás eljutott a közönség szívéig.