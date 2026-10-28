56 csepp vér – Tiltott szerelem és szabadság a forradalom árnyékában

Különleges történelmi egybeesés, hogy a József Attila Színház fennállásának hetvenedik évfordulója éppen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára esik. A jubileum alkalmából a teátrum Horváth Péter és Mihály Tamás 56 csepp vér című rockmusicaljét választotta, amely Olt Tamás újragondolásában egyszerre vált látványos színházi eseménnyé és megrendítő történelmi emlékezéssé.

Az 56 csepp vér monumentális, érzelmekkel teli rockmusical (Fotó: Kállai-Tóth Anett/József Attila Színház)

Az 56 csepp vér története

A történet egy határmenti településen játszódik, az ötvenes évek félelemmel és elnyomással terhes világában. Miközben a helyi hatalom fényűző bállal ünnepli önmagát, a felszín alatt már izzanak az indulatok. A fiatalok lázadni készülnek, majd megérkezik a mindent megváltoztató hír: kitört a forradalom. Ebben a feszült közegben bontakozik ki Juli és Robi tiltott szerelme. A hatalom oldalán álló család lánya és a kitelepített értelmiségi fiú kapcsolata Shakespeare Rómeó és Júliájának tragikus történetét idézi, ám itt a szerelmesek sorsát a magyar történelem egyik legdrámaibb időszaka pecsételi meg.

A két fiatal története túlmutat a romantikus szálon. Szerelmük a szabadságvágy, a személyes bátorság és az emberi méltóság jelképévé válik.

A darab a történelmi eseményeket nem távoli, tankönyvekből ismert történésekként ábrázolja, hanem hús-vér emberek félelmein, reményein és veszteségein keresztül teszi átélhetővé. Pásztor Ádám Robi és Horváth Csenge Júlia szerepében érzékenyen jelenítik meg a két fiatal egymásba kapaszkodó, mégis kiszolgáltatott szerelmét. Alakításukban a fiatalság lendülete és a közelgő tragédia sejtelme egyszerre van jelen. Lukács Dániel Medve szerepében energikus színpadi jelenléttel gazdagítja az előadást, míg Kónya Merlin Renáta Szvetlánaként humorral és játékossággal oldja a drámai feszültséget. A hatalom fenyegető világát Nemcsák Károly szovjet hírszerző ezredesként, Zöld Csaba Júlia apja, ávós őrnagyként, Fekete Gábor a lány bátyja, ávós főhadnagyként jeleníti meg. Pikali Gerda az őrnagyné szerepében a családi és politikai konfliktusok összetettségét erősíti, míg Chajnóczki Balázs Robi apjának, a színésznek az alakjában a művészet és a szabadság elválaszthatatlan kapcsolatát képviseli. Fila Balázs Lőrinc páterként erkölcsi tartást ad a történetnek, kiváló alakítása végig meghatározó része az előadásnak.