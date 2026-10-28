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József Attila Színház

56 csepp vér – Tiltott szerelem és szabadság a forradalom árnyékában

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Meghatottan, szűnni nem akaró vastapssal ünnepelte a közönség a József Attila Színház jubileumi bemutatóját. Az 56 csepp vér monumentális, érzelmekkel teli rockmusical, amely az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg: a szerelem, a bátorság és az emberi méltóság időtlen történetét meséli el. Azok előtt a művészek előtt is fejet hajt, akik a forradalom idején a kultúra és az igazság nevében álltak ki a szabadságért.
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József Attila Színházjubileum1956

Különleges történelmi egybeesés, hogy a József Attila Színház fennállásának hetvenedik évfordulója éppen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára esik. A jubileum alkalmából a teátrum Horváth Péter és Mihály Tamás 56 csepp vér című rockmusicaljét választotta, amely Olt Tamás újragondolásában egyszerre vált látványos színházi eseménnyé és megrendítő történelmi emlékezéssé.

Az 56 csepp vér monumentális, érzelmekkel teli rockmusical.
Az 56 csepp vér monumentális, érzelmekkel teli rockmusical (Fotó: Kállai-Tóth Anett/József Attila Színház)

Az 56 csepp vér története

A történet egy határmenti településen játszódik, az ötvenes évek félelemmel és elnyomással terhes világában. Miközben a helyi hatalom fényűző bállal ünnepli önmagát, a felszín alatt már izzanak az indulatok. A fiatalok lázadni készülnek, majd megérkezik a mindent megváltoztató hír: kitört a forradalom. Ebben a feszült közegben bontakozik ki Juli és Robi tiltott szerelme. A hatalom oldalán álló család lánya és a kitelepített értelmiségi fiú kapcsolata Shakespeare Rómeó és Júliájának tragikus történetét idézi, ám itt a szerelmesek sorsát a magyar történelem egyik legdrámaibb időszaka pecsételi meg.

A két fiatal története túlmutat a romantikus szálon. Szerelmük a szabadságvágy, a személyes bátorság és az emberi méltóság jelképévé válik.

A darab a történelmi eseményeket nem távoli, tankönyvekből ismert történésekként ábrázolja, hanem hús-vér emberek félelmein, reményein és veszteségein keresztül teszi átélhetővé. Pásztor Ádám Robi és Horváth Csenge Júlia szerepében érzékenyen jelenítik meg a két fiatal egymásba kapaszkodó, mégis kiszolgáltatott szerelmét. Alakításukban a fiatalság lendülete és a közelgő tragédia sejtelme egyszerre van jelen. Lukács Dániel Medve szerepében energikus színpadi jelenléttel gazdagítja az előadást, míg Kónya Merlin Renáta Szvetlánaként humorral és játékossággal oldja a drámai feszültséget. A hatalom fenyegető világát Nemcsák Károly szovjet hírszerző ezredesként, Zöld Csaba Júlia apja, ávós őrnagyként, Fekete Gábor a lány bátyja, ávós főhadnagyként jeleníti meg. Pikali Gerda az őrnagyné szerepében a családi és politikai konfliktusok összetettségét erősíti, míg Chajnóczki Balázs Robi apjának, a színésznek az alakjában a művészet és a szabadság elválaszthatatlan kapcsolatát képviseli. Fila Balázs Lőrinc páterként erkölcsi tartást ad a történetnek, kiváló alakítása végig meghatározó része az előadásnak.

Az Origo az 56 csepp vér premierjén járt.
File Balázs megindító jelenete (Fotó: Kállai-Tóth Anett/József Attila Színház)

A további szerepekben  Baranyai Annamária, Quintus Konrád, Horváth Sebestyén Sándor, Fáncsik Roland, Bergendi Áron, Blazsovszky Ákos, Szondi Tamás, Brunczlík Péter és még sokan mások láthatók. Külön ki kell emelnünk, hogy a színművészek nemcsak színpadi játékukkal, hanem énekhangjukkal is remekeltek. Mihály Tamás fülbemászó, lendületes rockdalai hol elementáris erővel szólalnak meg, hol a legmélyebb emberi fájdalmakat közvetítik. A zene nem egyszerű kísérője a történetnek, hanem annak érzelmi mozgatórugója. A rockmusical műfaja különösen alkalmassá teszi a produkciót arra, hogy a fiatalabb generációkat is megszólítsa, és közelebb hozza hozzájuk 1956 történelmi és emberi jelentőségét. Az előadásban hangsúlyos szerepet kap a zene és a látvány egysége. A színpadkép letisztult, mégis folyamatosan változó. A vetítések, a különleges fényhatások és a mozgatható díszletelemek a forradalom sodró lendületét érzékeltetik, ifj. Zsuráfszky Zoltán koreográfiái pedig elemi erőt és dinamizmust visznek a jelenetekbe. A néptánc motívumaiból építkező mozgásvilág szervesen kapcsolódik a rockzenei hangzáshoz, és sajátos magyar karaktert ad az előadásnak. Olt Tamás rendező korábban elmondta, hogy nem egyszerű történelmi megemlékezést kívánt színpadra állítani.

 Meggyőződése szerint a színház feladata nem csupán a múlt felidézése, hanem az is, hogy emberi történeteken keresztül kérdéseket tegyen fel, gondolkodásra és érzelmi azonosulásra késztesse a közönséget. Különösen fontosnak tartja a fiatal generáció megszólítását, hiszen a múlt ismerete nélkül a jelen sem érthető meg igazán.

Rendezése a történelmi emlékezést személyes drámává formálja, amelyben a monumentális jelenetek mellett a csendesebb, bensőséges pillanatok is súlyt kapnak. A humor és a tragikum váltakozása emberközelivé teszi a szereplőket, így a veszteségek még fájdalmasabban hatnak. A produkció azt mutatja meg, milyen árat fizethet az ember a szabadságért, a szerelemért és a meggyőződéséért.

A bemutató különleges jelentőségét a színház saját története is erősíti. Az 1956-ban önállóvá vált teátrum később olyan legendás művészeknek adott otthont, mint például Darvas Iván, Mensáros László, Sinkovits Imre, Gobbi Hilda, később Bodrogi Gyula és Voith Ági.

A jubileumi előadás így nemcsak a forradalom hősei, hanem a magyar színháztörténet kiemelkedő alakjai előtt is tiszteleg. Az 56 csepp vér legfontosabb üzenete, hogy a szabadság nem pusztán történelmi fogalom, hanem személyes döntés, felelősség és olykor súlyos áldozat is. Juli és Robi szerelme arra emlékeztet, hogy a legsötétebb időkben is megőrizhető az emberség, és mindig van értelme kiállni azért, amiben hiszünk.

A József Attila Színház hetvenedik évfordulójának méltó ünnepe ez a bemutató. Látványos, szenvedélyes és mélyen megindító színházi élmény, amelynek hatása nem ér véget a függöny legördülésével. A szűnni nem akaró álló taps és a meghatott arcok arról tanúskodtak, hogy az előadás eljutott a közönség szívéig.


 

 

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