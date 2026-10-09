Ákos az Úrhoz fohászkodott betegen: Kérlek, legalább a beszédhangomat hagyd meg, mert különben megbolondulok

Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző, költő, énekes-előadóművész válaszolt az Origo kérdéseire. Szóba került új lemeze, a hagyományok, illetve természetesen a betegsége, ami élete legnagyobb harca volt.

Ákos Karácsony – Az ünnep dalai című lemeze születéséről is beszélt (Fotó: Emmer László)

Ákos élete egyik legfontosabb lemezét adta ki

Origo: Azt mondod, ez életed egyik legfontosabb lemeze. Húsz éve született meg a terve. Miért lett ennyire fontos számodra?

Ákos: Nagyon sokat kaptam a családi ünnepeinktől, és sokat jelent, hogy karácsonykor nálunk mindig szól a zene. Ehhez szerettem volna hozzátenni a magamét az új albummal. Szeretném, ha ez a kiadvány elhozná a karácsonyt a hallgatónak. Vissza kell szerezzük az ünnepeinket: a jeles napok ma már alig különböznek a hétköznapoktól, legalábbis a különbség számomra ma sokkal kevésbé érzékelhető, mint gyerekkoromban. A cél az volt, hogy összefoglaljam, mit jelent nekem az ünnep, a szűkebb családomnak, és remény szerint a lemez hallgatóinak, a nemzetnek.

Origo: Milyen nálatok a karácsony?

Ákos: A feleségem jóvoltából nagy családi esemény – lelkileg és kulináris szempontból is. A gyerekeink nemcsak az ajándékozást szeretik, hanem az egész hangulatot, a várakozás pozitív feszültségét. Gimisként jártak rorátéra, járunk együtt adventi szentmisékre. Annyira szeretik ezt az időszakot, hogy néha már nyáron is karácsonyi zenéket kezdenek hallgatni. Köztük olyan „szórakoztató” dalokat is, amelyeknek az ünnep szakrális tartalmához legfeljebb érintőleges közük van. Amikor még kicsik voltak, elhatároztam, hogy egyszer összegyűjtöm azokat a dalokat, amelyeket mi is énekelünk a karácsonyfánál. Melléjük pedig olyan szerzeményeket választok, amelyek az ünnepi dalkincsbe illeszthetők, akkor is, ha esetleg kevésbé ismertek.

Origo: Mi kellett ahhoz, hogy az ötletből valóban lemez legyen?

Ákos: Az ember bizonyos terveket évtizedekig cipel magával. A prózakötetemmel is így volt: a legrégebbi novella húszéves lett, mire megjelent. Ennek a lemeznek az Aranyszárnyú angyal című dal adta meg a kezdőlökést: a Jónak lenni jó! jótékonysági műsorához dolgoztuk fel 2020-ban egy zongoraművész barátommal, és a Szent István-bazilikában rögzítettük. Évekkel később a nagyszabású 2024-es METROPOLIS Aréna-koncert másnapján nekifogtam a Mennyből az angyal átdolgozásának. A legismertebb, ezért a legnehezebbnek ígérkező darabbal akartam kezdeni.