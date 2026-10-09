Ákos az Úrhoz fohászkodott betegen: Kérlek, legalább a beszédhangomat hagyd meg, mert különben megbolondulok

Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző, költő, énekes-előadóművész válaszolt az Origo kérdéseire. Szóba került új lemeze, a hagyományok, illetve természetesen a betegsége, ami élete legnagyobb harca volt.
Ákos élete egyik legfontosabb lemezét adta ki
Origo: Azt mondod, ez életed egyik legfontosabb lemeze. Húsz éve született meg a terve. Miért lett ennyire fontos számodra?
Ákos: Nagyon sokat kaptam a családi ünnepeinktől, és sokat jelent, hogy karácsonykor nálunk mindig szól a zene. Ehhez szerettem volna hozzátenni a magamét az új albummal. Szeretném, ha ez a kiadvány elhozná a karácsonyt a hallgatónak. Vissza kell szerezzük az ünnepeinket: a jeles napok ma már alig különböznek a hétköznapoktól, legalábbis a különbség számomra ma sokkal kevésbé érzékelhető, mint gyerekkoromban. A cél az volt, hogy összefoglaljam, mit jelent nekem az ünnep, a szűkebb családomnak, és remény szerint a lemez hallgatóinak, a nemzetnek.
Origo: Milyen nálatok a karácsony?
Ákos: A feleségem jóvoltából nagy családi esemény – lelkileg és kulináris szempontból is. A gyerekeink nemcsak az ajándékozást szeretik, hanem az egész hangulatot, a várakozás pozitív feszültségét. Gimisként jártak rorátéra, járunk együtt adventi szentmisékre. Annyira szeretik ezt az időszakot, hogy néha már nyáron is karácsonyi zenéket kezdenek hallgatni. Köztük olyan „szórakoztató” dalokat is, amelyeknek az ünnep szakrális tartalmához legfeljebb érintőleges közük van. Amikor még kicsik voltak, elhatároztam, hogy egyszer összegyűjtöm azokat a dalokat, amelyeket mi is énekelünk a karácsonyfánál. Melléjük pedig olyan szerzeményeket választok, amelyek az ünnepi dalkincsbe illeszthetők, akkor is, ha esetleg kevésbé ismertek.
Origo: Mi kellett ahhoz, hogy az ötletből valóban lemez legyen?
Ákos: Az ember bizonyos terveket évtizedekig cipel magával. A prózakötetemmel is így volt: a legrégebbi novella húszéves lett, mire megjelent. Ennek a lemeznek az Aranyszárnyú angyal című dal adta meg a kezdőlökést: a Jónak lenni jó! jótékonysági műsorához dolgoztuk fel 2020-ban egy zongoraművész barátommal, és a Szent István-bazilikában rögzítettük. Évekkel később a nagyszabású 2024-es METROPOLIS Aréna-koncert másnapján nekifogtam a Mennyből az angyal átdolgozásának. A legismertebb, ezért a legnehezebbnek ígérkező darabbal akartam kezdeni.
Origo: Miért éppen az a legnehezebb, amit mindenki ismer?
Ákos: Mert annyira beépült a magyar családok karácsonyába, hogy csak érzékenyen lehet hozzányúlni. Arra voltam kíváncsi, képes leszek-e új megszólalást adni a dalnak úgy, hogy érződjön benne az eredeti forma iránti tisztelet. Néhány nap stúdiómunka után úgy éreztem, érdemes komolyabban foglalkozni vele. Egy erdei sétám során mesebeli deres tájban jártam, riasztottam is Juhász Viktor operatőr barátomat, és egy fagyos januári délutánon gyönyörű téli tájképeket vettünk fel a dalhoz. Másnapra enyhült az idő, minden elolvadt. Ebben is jelet láttam: időben kell cselekedni, nem érdemes mindig halogatni.
Origo: Hogyan lehet megújítani ezeket a dalokat úgy, hogy megmaradjon az eredeti szépségük?
Ákos: Ezeket a dalokat többnyire a közösségi éneklés igényeire szabták: egyszerű dallamvezetés, lényegében első hallás után énekelhető melódiák. Ha valaki először hallja templomban, a második versszaknál már be is tud kapcsolódni. Ez tette egyszerre nehézzé és izgalmassá a hangszerelési munkát. Az eredeti szépség, az ismert dallamív megőrzése mellett próbáltam szokatlan elemeket is használni, úgy, hogy a hallgató természetesnek fogadja el. Munka közben aztán mindig eljön egy pont, amikor a megteremtett szabályrendszer önállóan kezd működni: ilyenkor már csak rohanni kell az eseményekkel, és mindent mihamarabb rögzíteni.
Origo: Turnék és forgatások közben készítetted a lemezt. Hogyan tudtál elmélyülni benne?
Ákos: A tavalyi év első felében tíz dal hangszerelésével készültem el, pedig közben beindult a turné is, forgott a portréfilm, és még a lakásfelújításnak is nekikezdtünk.
Csak szenvedélyből, lelkesedésből tudok dolgozni, ilyenkor megáll az idő. Nekiállok a munkának délelőtt, elkap a sodrás, aztán egyszer csak érzem, hogy szomjas vagyok: ránézek az órára, és hajnali kettő van. Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de számomra ez a hétköznapi valóság – már évtizedek óta.
Origo: A lemezen minden hangszeren te játszol, tiéd a hangszerelés, az összes éneksávot te énekled. Mit ad hozzá az albumhoz, hogy ennyire a saját kezedben tartottad?
Ákos: Többször volt már ilyen, például tizennégy évvel ezelőtt így készült el a 2084 című album is. Szeretem az elmélyült, egyszemélyes műhelymunkát, nagy öröm koncentráltan foglalkozni ilyen szép dalokkal. Az is felemelő érzés, hogy a munka jó ügyet szolgál. Számomra mindig fontos a kiadványaim formai megjelenése is, legyen az hang- vagy képhordozó, könyv vagy bármi más. A grafikus kollégámmal régóta dolgozom együtt, számára teljesen természetes, hogy én választom ki a borítóképet, a betűtípust, a színeket. Az ő dolgát is megkönnyíti, hogy határozott vízióm van. Sok-sok kiadványom megjelent már, de a teremtő gondolat fizikai eredményét kézbe venni mindig elképesztő élmény, így volt ez most is. Külön öröm, hogy az első visszajelzések nagyon jók, a letöltéseket és a fizikai eladásokat összesítő albumlistákra is azonnal az első helyen lépett be a kiadvány.
Origo: A tizenhárom feldolgozást két saját dal fogja közre. Miért a Születésnap nyitja a lemezt?
Ákos: A saját megrendülésem, megtérésem története van benne. Közhely, hogy a karácsony nem az ajándékok utáni rohangálás ünnepe, mégis sokszor ezt csináljuk.
Pedig valójában az ünnep tartalma az, hogy a végtelen, reménytelen emberi sötétségbe megszületik a Fény. Istenről úgy tartja az emberiség, hogy testetlen, időtlen és halhatatlan. Karácsonykor a testetlen megtestesül, az időtlen belép az időbe, a halhatatlan pedig vállalja az emberi életet és a halált is. Személyesen, értem, miattam. Akit egy kicsit is megérint ez a gondolat, az más emberként kezdi élni az életét. A Születésnap a hitvallás dala, ezért ezzel indul a lemez.
Origo: És hová jut el innen az albumot záró Hidd el?
Ákos: Az ünnep bensőséges világához, amely a maga tökéletlenségével együtt is szép. Lehet, hogy a családodat szolgálod, lehet, hogy a magány asztalát teríted meg: az ünnep mindenkihez eljön, csak hagyni kell. Ez néha nem is olyan könnyű. A világ sem nagyon hagyja, hogy megnyugodjunk.
Origo: Nehéz időszakon vagy túl. Mi volt benne a legrosszabb számodra?
Ákos: Idén májusban pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a műtét kockázatai között a hangvesztés is felmerült, ez nyilván megijesztett. Menczel Gabi, régi zenésztársam próbált nyugtatni, hogy ne izguljak, a világsztár, Rod Stewart is átesett ugyanezen, és kutya baja. Mikor utánanéztem, kiderült, hogy a műtét után nyolc hónapig meg se tudott szólalni.
Origo: A hitvallásodban arról beszélsz, mit vállal Isten az emberért. Ebben a bizonytalanságban te mit tudtál rábízni?
Ákos: Letérdeltem, és azt mondtam:
Uram, mindenem a tiéd, a kezem, a lábam, a hangom. Te rendelkezel fölötte. Kérlek, legalább a beszédhangomat hagyd meg, mert különben megbolondulok.
Ehhez képest a feleségem elmondása szerint már akkor a saját hangomon szövegeltem, amikor kitoltak a műtőből. Hálával tartozom a családomnak és az orvosaimnak is: ők nem csupán nagyszerű szakemberek, de emberséges gyógyítók is. Kiderült, hogy lehet tovább élni, énekelni, beszélni. Ezzel számomra új időszámítás kezdődött.
Origo: Egy ilyen tapasztalat után milyen volt találkozni a közönséggel?
Ákos: A karácsonyi lemez megjelenése alkalmából dedikálást szerveztünk. Délután négykor kezdtem, egészen éjfélig írtam, szünet nélkül. Nyolc órán át álltak sorba gyerekek, öregek, fiatalok, középkorúak. Mindenki türelmesen, fegyelmezetten, derűsen várakozott. Nagyon jó volt találkozni a közönséggel, érezni az érdeklődést, az aggodalmat, a lelkesedést.
Origo: A stúdióban egyedül formáltad meg ezeket a dalokat. Hogy épül fel az Arénában a koncerted?
Ákos: December 12-én nagyszabású, ünnepi koncertet tartunk az Arénában. A Győri Filharmonikusokkal, negyvenfős kórussal és a saját zenekarommal lépünk színpadra. Hosszú próbaidőszak áll előttünk. Nagy feladat ennyi ember munkáját összehangolni, a dalokat erre az egy estére áthangszerelni, új formában megtanulni, méltó látványvilágot teremteni.
A műsor harmadát adják a karácsonyi dalok, többségben lesznek a saját szerzemények, olyanok, mint az Ikon, a Néma fohász, A kezdet előtt, A Megváltó vagy A fénybe nézz. Szerencsére sok olyan dalszöveget írtam az elmúlt négy évtizedben, amely jól illik egy ilyen ünnepi összeállításba.
Origo: Már újra dolgozol, most éppen egy filmzenén. A régi lendület tért vissza, vagy az új időszámításnak is van helye benne?
Ákos: Már nem is gondolok az ijedségre, teljesen visszaálltam a megszokott üzemmódba. A most következő, intenzív próbaidőszak és az Aréna-koncert is fontos mérföldkő lesz számomra. Jobban várom ezt az előadást, mint valaha.
Azt szeretném, hogy amit én megtaláltam ezekben a dalokban, az eljusson a hallgatóhoz is. Hogy megérkezzen mindenkihez az ünnep.